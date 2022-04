6 τραγούδια των '00s που "επιβάλλεται" να δυναμώσεις!

Δεν είναι τυχαίο που λατρεύουμε τόσο τα πάρτυ με θεματολογία και μουσική των… 00s. Και δεν είναι σίγουρα τυχαίο που τα ακούμε και είναι λες και κυκλοφόρησαν χθες.

00s λοιπόν! Ή αλλιώς η χρυσή εποχή. Που όλα ήταν ανέμελα, ανεβαστικά, fan, με πολύ χορό και ένταση. Έτσι είναι και τα τραγούδια αυτής της εποχής αν κάνουμε ένα γρήγορο flashback. Απολύτως…ανεβαστικά! Μήπως ήρθε η ώρα λοιπόν να ξαναβάλουμε λίγο ένταση στις ζωές μας και να ξεκινήσουμε την κασέτα των zeros με μουσική και επιτυχίες που μας έχουν λείψει και που γουστάρουμε να ακούμε;

ADVERTISING

Jamelia- Superstar

Από το πρώτο δευτερόλεπτο που ξεκινάει το τραγούδι καταλαβαίνει κανείς ποιο είναι και τι χορός έχει να πέσει! Ρυθμός, στίχοι, φωνή, κάνουν το τέλειο vibe με την Jamelia να το απογειώνει. Η τραγουδίστρια, η οποία ξεκίνησε επίσημα την καριέρα της μόλις στα της 15 χρόνια υπογράφοντας με την Parlophone. Η “μικρή” … Jamelia «έδωσε ρέστα» με αποτέλεσμα το single της να έχει γράψει τη δική του ιστορία σε όλες τις γενιές!

Coldplay – Viva La Vida

Εδώ δεν έχουμε τόσο χορό, αλλά που να ήξεραν οι Coldplay όταν ηχογραφούσαν αυτό το single πως θα έπαιζε ως χαλί σε ρομαντικές σκηνές στη μεγάλη οθόνη, αλλά και στην καθημερινότητά μας!

O Chris Martin έχει πει χαρακτηριστικά για το ομώνυμο με το τραγούδι άλμπουμ “Viva La Vida” πως “έδωσε μια νέα κατεύθυνση για τους Coldplay. Ήταν κάτι διαφορετικό από τα τρία προηγούμενα album μας, τα οποία αναφέρονταν σε εμάς σαν τριλογία. Αυτό χαρακτηρίζεται από λιγότερο falsetto, αφού επέτρεψε στη χαμηλότερη φωνή του να έχει την προτεραιότητα”. Το τραγούδι Viva la Vida κυκλοφόρησε αποκλειστικά από το iTunes και έγινε το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος που ανέβηκε στο νούμερο ένα του Billboard Hot 100, και το πρώτο τους νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα μόνο από τις πωλήσεις που έγιναν από το κατέβασμα του τραγουδιού.

Gorillaz – Feel Good Inc.

Όταν μιλάμε για τραγουδάρα μιλάμε σίγουρα για το FEEL GOOD INC. των Gorillaz, αφού πρόκειται για το εναλλακτικό hit των 00s.

Και φτάνουμε λοιπόν στο 2022 που το τραγούδι αυτό ακόμα αποτελεί ένα από τα 00s hits που το χορεύουν ηλικίες που δεν ήταν καν γεννημένες τότε! Περίεργο ή ερωτεύσιμο;

Kylie Minogue – Can’t Get You Out Of My Head

Αν τα παραπάνω singles είναι 00s hits, τότε εδώ έχουμε το super hot hit. Η Kylie Minogue στα zeros έγραψε ιστορία και καμία δεν μπορούσε να την ξεπεράσει. Ύφος, κίνηση, πρωτοπορία, sexiness. Σε όλα η Kylie ήταν πρώτη, γι’αυτό και ότι single κυκλοφορούσε τότε ήταν #1 από την πρώτη ημέρα.

Μάλιστα το Can’t Get You Out Of My Head που κυκλοφόρησε το 2001, θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

The Verve – Love Is Noise

Μπορεί μερικοί να μην τους ξέρετε, αλλά μιλάμε για ένα βρετανικό συγκρότημα που από το 1990 και μετά τα έσπασε! Και το Love is Noise είναι μια ζωντανή απόδειξη.

Ένα τραγούδι που αν το ακούσεις, θα το λατρέψεις από το πρώτο λεπτό, δεν είναι καθόλου περίεργο που μάγεψε την ροκ- αλτέρνατιβ κοινότητα των zeros.

Starsailor - Alcoholic

Ένα τραγούδι που μερικοί χαρακτηρίζουν ως ένα από τα καλύτερα της 15ετίας. Γιατί τα zeros προφανώς δεν είναι μόνο dance τραγούδια, αλλά και τραγούδια που μπορεί απλώς να μας πλημμυρίζουν συναισθήματα. Και να είναι ανεβαστικά με άλλη σημασία. Με ωραίο ήχο, στίχους, μελωδία, λέξεις με νόημα.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις