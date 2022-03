7 γυναίκες της μουσικής σκηνής που έχουν γράψει την δική τους ιστορία

Παγκόσμια ημέρα γυναίκας χθες, Τρίτη 8 Μαρτίου. Μία μέρα που μόνο γιορτή δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με τόσες γυναικοκτονίες να μαστίζουν την ελληνική κοινωνία και με τη σκιά του πολέμου να αφήνει καθημερινά άστεγες τόσες οικογένειες.

Ωστόσο, εμείς ρίχνουμε τον προβολέα στις γυναίκες της μουσικής βιομηχανίας που αποδεικνύουν καθημερινά πως το γυναικείο φύλο μόνο αδύναμο δεν είναι.

Madonna

Τα περιοδικά Time και Forbes ισχυρίζονται πως είναι μια από τις πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου, ενώ από το 2012 κατέχει πάνω από είκοσι ρεκόρ στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Είναι η γυναίκα με τις περισσότερες #1 επιτυχίες στα διεθνή τσαρτς, ενώ έχει αναγνωριστεί ως η πιο επιτυχημένη τραγουδίστρια όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει πάνω από 330 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Το αμερικανικό μουσικό περιοδικό Billboard την κατέταξε στη δεύτερη θέση με τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στην ιστορία των αμερικανικών charts, πίσω από το συγκρότημα των Beatles.

Η Μαντόνα AP





Η Madonna είναι μια γυναίκα που έχει χαράξει ανεξίτηλα το όνομά της στη μουσική ιστορία, μολονότι έχει δεχτεί δριμεία κριτική και ισχυρές αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους και κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, με την οποία έχει συγκρουστεί επανειλημμένα στο παρελθόν. Η μουσική και το στυλ της έχουν επηρεάσει πολλούς καλλιτέχνες ανά τον κόσμο και όλες τις νεότερες ποπ τραγουδίστριες. Άλλωστε δε θεωρείται τυχαία ως ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά σύμβολα του πλανήτη και χαρακτηρίζεται από όλους ως η «Βασίλισσα της Ποπ» Συμπέρασμα; Η Madonna είναι το τρανό παράδειγμα πως ότι θες μπορείς να το καταφέρεις και ότι ονειρεύεσαι μπορείς να το πετύχεις.

Dua Lipa

Κατάγεται από την Αλβανία και γεννήθηκε στην Μ. Βρετανία. Είναι μόλις 26 ετών και οι περισσότεροι μιλάνε για την νέα pop queen της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Η μουσική για την ίδια μάλλον ήταν μονόδρομος, αφού ξεκίνησε να τραγουδάει από τα 5 της και ο πατέρας της ήταν μέλος τοπικού ροκ συγκροτήματος. Επέστρεψε με την οικογένεια της στο Κόσοβο το 2008 μετά την ανεξαρτησία της χώρας και στα 15 της χρόνια επέστρεψε στο Λονδίνο με την φιλοδοξία να γίνει τραγουδίστρια. Δούλευε στην εστίαση και ως μοντέλο και πάντα κοιτούσε μπροστά προκειμένου να πετύχει το ονειρό της. Και τελικά; Το πέτυχε!

Η Dua Lipa στα Billboard Music Awards INVISION





Το 2012 ξεκίνησε να ανεβάζει τραγούδια στην διαδικτυακή πλατφόρμα Soundcloud και κατάφερε να προσεγγίσει τους manager που εκπροσωπούσαν και την Lana Del Rey. Από εκεί και πέρα η επιτυχία ήταν δεδομένη. Το 2015, το single «Be The One» έγινε viral στην Ευρώπη, ενώ στην κορυφή πολλών charts και στο chart Dance Club Songs του Billboard των ΗΠΑ. Το δεύτερο άλμπουμ της, το “Future Nostalgia”, που κυκλοφόρησε το 2020, μας κέρδισε αμέσως και βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ, με τέσσερα τραγούδια να βρίσκονται μέσα στο Τοπ-10. Σήμερα μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Pop, που έχει καταφέρει να μας κάνει να χορεύουμε non stop. Κάτι που ήταν και ο στόχος της όπως έχει πει και σε συνέντευξή της. Mission accomplished.

Lizzo

Γεννήθηκε το 1988, το κανονικό της όνομα είναι Μέλισσα, και ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι αρχικά στη ράπ σκηνή σε ηλικία 14 ετών. Έκανε το ντεμπούτο της με το άλμπουμ Lizzobangers, το οποίο κυκλοφόρησε το 2013. Κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, το Big Grrrl Small World, το 2015.

Η Lizzo SCOTT ROTH/INVISION/AP

Μετά την κυκλοφορία του Big Grrrl Small World, συνεργάστηκε με τον Ρίκι Ριντ, ο οποίος την βοήθησε να βελτιώσει τη φωνή της και έπειτα της έκλεισε δισκογραφικό συμβόλαιο με την Atlantic Records. Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε το 2016 το μικρού μήκους άλμπουμ της Coconut Oil. Στις 19 Απριλίου 2019 κυκλοφόρησε το Cuz I Love You, το τρίτο της άλμπουμ της. Αφού πάλεψε με θέματα που αφορούν το σώμα της σε μικρή ηλικία, η Lizzo προτάσσει την αγάπη στον εαυτό και το σώμα μας. Τραγούδια που αφορούν το σώμα του καθενός (στο "Fitness" και στο "Juice"), τη σεξουαλικότητα (στο "Boys"), τη φυλή (στο "My Skin"), ενώ η ομάδα χορευτών της, οι Big Grrrls, αποτελείται από plus-size χορευτές. Τον Απρίλιο του 2019 το βάρος της αναφέρθηκε σε 113 κιλά και το ύψος είναι 178 εκατοστά. Αυτό είναι κιόλας που την κάνει special one. Ότι νιώθει καλά με τον εαυτό της και αυτό φαίνεται. Και το μήνυμα που περνάει μέσα από τα social media της είναι πολύ πιο ηχηρό και από τη μουσική.

Megan Thee Stallion

H Megan Jovon Ruth Pete γεννήθηκε στις 15/2 του 1995, στη Bexar County (των 1.714.773 κατοίκων) του San Antonio -στο Texas. Μεγάλωσε σε περιοχή του Houston, το South Park που είναι ευρέως γνωστή ως ‘αδιέξοδο’. Ο πατέρας της, Joe Pete ήταν στη φυλακή. ‘Βγήκε’ όταν εκείνη ήταν 8 χρόνων. Πέθανε, όταν ήταν 15. Όπως έχει δηλώσει “ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Δεν τον έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, αλλά από όταν αποφυλακίστηκε ήμασταν κάθε μέρα μαζί”. Παραμένει ο λόγος που αρνείται να ‘αράξει’ σε μια σχέση. “Είδα πώς συμπεριφερόταν στη μητέρα μου και πώς σε εμένα. Οι πράξεις του είχαν τέτοια θετική επιρροή πάνω μου που έμαθα να μην αρκούμαι στα λίγα. Δεν πρόκειται να ‘ρίξω’ τα στάνταρ μου. Μου έλεγε ότι δεν χρειάζομαι κάποιον που θα μου πει ‘δώσε μου αυτό, να σου δώσω εκείνο’ και θυμάμαι εμένα να του απαντώ ‘δεν χρειάζομαι κανένα αγόρι’”.

Η Megan Thee Stallion στα MTV Video Music Awards CHARLES SYKES/INVISION/AP





Η μητέρα της, Ηolly Thomas ήταν rapper. Το καλλιτεχνικό της όνομα ήταν “Holly-wood”. Επειδή μεγάλωνε μόνη τη Megan, αντί να τη στείλει στον παιδικό σταθμό την έπαιρνε μαζί της στο studio. Λογικά, η κόρη της δεν θεώρησε πως αυτό που κάνει η μητέρα της ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Η μεγαλύτερη επιτυχία, εξ όσων κυκλοφόρησε η ‘Holly-wood’ από το 2001 έως το 2007 ήταν μια συνεργασία με τον DJ Screw -θρύλος του Τexas στη rap. Όπως ομολόγησε η Megan στο Rolling Stone, αυτός ήταν η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης που ‘χε στην καριέρα της. “Τον άκουγα να λέει πράγματα που φανταζόμουν πως αν τα έλεγε ένα κορίτσι, θα προκαλούσαν ακόμα μεγαλύτερη τρέλα”.

Στα 5 αποφάσισε πως θα γίνει rapper. Δύο χρόνια μετά είχε έτοιμη την πρώτη σύνθεση. Είχε αντιμετωπίσει και μια συμμαθήτρια της, που της έκανε bullying στο σχολείο. Την είχε αναγκάσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα η μητέρα της -αφού της έκανε ένα μάθημα περί αυτοεκτίμησης. “Μου έμαθε να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Πήγα την επομένη στο σχολείο και ξεμπρόστιασα αυτό το κορίτσι, που μετά με άφησε στη γ… την ησυχία μου”. Κάτι άλλο που της ‘πέρασε’ η μαμά της, ήταν η εργατικότητα “αφού την έβλεπα να γράφει κάθε μέρα τραγούδια, πριν και μετά τη δουλειά της”.

Και φαίνεται πως το πέτυχε το να γίνει ράπερ, αν σκεφτούμε πως το 2020 ψηφίστηκε ως ράπερ της χρονιάς.

Cardi B

Η Μπέλκαλις Μαρλένις Αλμάνζαρ (Belcalis Marlenis Almanzar, 11 Οκτωβρίου 1992) ευρέως γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Cardi B (Κάρντι Μπι), είναι Αμερικανίδα ράπερ. Εγινε διάσημη στο Ίντερνετ μέσω του Instagram, αρχικά ως στρίπερ καθώς χρειαζόταν λεφτά για να ζήσει και έπειτα από την καριέρα της ως ράπερ.

Cardi B EVAN AGOSTINI/INVISION/AP





Από το 2015 έως το 2017 εμφανιζόταν ως τακτικό μέλος στο ριάλιτι Love & Hip Hop: Νέα Υόρκη. Τον Φεβρουάριο του 2017 υπέγραψε το πρώτο μεγάλο δισκογραφικό συμβόλαιο με την Atlantic Records. Το ντεμπούτο της single, με τίτλο Bodak Yellow, έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και σε πολλές ακόμα χώρες. Έχουν ακουστεί διάφορα για την συγκεκριμένη ράπερ, έχει διαπληκτιστεί με συναδέλφους της αλλά όλοι της αναγνωρίζουν πως έχει παλέψει πολύ για να ζήσει.

Sia

Ιδιαίτερη προσωπικότητα και παρουσία, αφού το look της και κυρίως στα μαλλιά, κάθε φορά τραβάει τα βλέμματα. Η Sia, γεννημένη στην Αδελαΐδα, ήταν μέλος του acid jazz συγκροτήματος Crisp και το 1997, κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό album με τίτλο OnlySee από μια ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, μετακόμισε στο Λονδίνο με τον τότε σύντροφό της, Νταν Πόντιφεξ. Λίγες εβδομάδες μετά, ενώ ήταν στην Ταϊλάνδη, έμαθε πως ο Νταν πέθανε σε τροχαίο. Επέστρεψε στην Αυστραλία, αλλά της πρότεινε ένας παλιός συγκάτοικος να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Sia EVAN AGOSTINI/INVISION/AP





Ο στίχος του επόμενου της άλμπουμ, Healing is Difficult, και του μεθεπόμενου, Colour the Small One, έχει για θέμα το σοκ που έπαθε από τον θάνατο του Νταν, κάτι που, σύμφωνα με μια συνέντευξη, την έπληττε για έξι χρόνια. Το 2008, η Sia αποκάλυψε σε συνεντεύξεις της στην εφημερίδα "Scotland on Sunday" καθώς και στην ιστοσελίδα AfterEllen.com πως είναι αμφιφυλόφιλη, λέγοντας: "Πάντα ήμουν ανοιχτή σε αυτόν τον τομέα. Οι άνθρωποι το κάνουν θέμα τώρα γιατί γίνομαι επιτυχημένη". Συμπεριλαμβάνεται σε μια λίστα με τους δηλωμένα γκέι καλλιτέχνες, του περιοδικού "The Advocate", με τίτλο "40 κάτω των 40". Από το 2008 ως το 2011, ήταν ζευγάρι με την JD Samson από το συγκρότημα Le Tigre. Η Sia, ούσα Βίγκαν , συμμετείχε σε μια διαφήμιση με το σκύλο της, Pantera, για τη αυστραλιανή φιλοζωική οργάνωση PETA Australia, προωθώντας την στείρωση των κατοικίδιων ως μέτρο πρόληψης απέναντι στα αναρίθμητα περιστατικά ανεπιθύμητων γεννήσεων ζώων τα οποία στη συνέχεια εγκαταλείπονται σε καταφύγια.

Λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του album της "We Are Born", η επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας ανακοίνωσε πως όλες οι προγραμματισμένες προωθητικές ενέργειες και ζωντανές εμφανίσεις ακυρώνονται για ιατρικούς λόγους. Την επόμενη ημέρα, η Sia επιβεβαίωσε πως πάσχει από υπερθυρεοειδισμό, στο Twitter της. Σε συνέντευξη που παρέθεσε κατά τη διάρκεια των μουσικών βραβείων 2010 ARIA, η Sia επιβεβαίωσε πως η ασθένειά της την έχει κρατήσει μακριά από τη μουσική, αφού μέχρι στιγμής έχουν περάσει 8 μήνες ξεκούρασης και ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης.

Και καλλιτεχνικά και σε προσωπικό επίπεδο η Sia φαίνεται πως υποστηρίζει απόλυτα τον στίχο που έχει τραγουδήσει με τον David Guetta “you shoot me down but I won’t fall, I’m titanium”.

Ava Max

Οι περισσότεροι όταν αναφέρονται σε εκείνη, μιλάνε για το νέο new big thing της μουσικής. Η Ava Max ή αλλιώς Αmanda Ava Koci, είναι Αμερικανίδα και γεννήθηκε το 1994. Το μεγάλο μπαμ το έκανε το 2018 με το τραγούδι «Sweet but Psycho», το οποίο έγινε viral όχι μόνο λόγω του στίχου αλλά και της μουσικής.

Η Ava Max JOEL C RYAN/INVISION/AP

Η ζωή της δεν ήταν εύκολη. Οι γονείς της μετανάστευσαν από την Αλβανία στην Αμερική. Η ίδια η Ava Max έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό της ως “100% Αλβανίδα” ομιλώντας και την αλβανική γλώσσα, ενώ έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να ζήσει στην Αλβανία όταν θα μπορέσει στο μέλλον. Στην ηλικία των 8 ετών, μετακόμισε με την οικογένειά της στη Βιρτζίνια όπου και έζησε το μεγαλύτερο διάστημα των παιδικών της χρόνων. Όταν ήταν 13 ετών, υιοθέτησε το μεσαίο όνομά της "Ava" ενώ από την ίδια χρονιά και καθ’ όλη την διάρκεια του γυμνασίου και του λυκείου, η Ava Max συμμετείχε σε πολυάριθμους διαγωνισμούς τραγουδιού. Έναν χρόνο αργότερα και σε ηλικία 14 ετών, μετακόμισε με τη μητέρα της στο Λος Άντζελες, επιδιώκοντας μια καριέρα στη μουσική βιομηχανία. Όμως η προσπάθειά της απέτυχε και μετά από έναν χρόνο γύρισε στη Βιρτζίνια. Στο Λος Άντζελες επέστρεψε δύο χρόνια αργότερα σε ηλικία 17 ετών, για να δώσει στον εαυτό της μια δεύτερη ευκαιρία να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Η ίδια έχει προτιμήσει να κάνει μουσική στο στούντιο παρά να εμφανίζεται στο κοινό.

Το μόνο σίγουρο είναι πως είναι στο πικ της καρίερας της ειδικά μετά τη νέα της επιτυχία «The Motto» με τον #1 Tiesto.