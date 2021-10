Adele: Νέο τραγούδι μετά από έξι χρόνια και 23 εκ. views σε μισή μέρα - Ένας επίπονος θρίαμβος

Πέρασαν έξι ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ "25" για να κυκλοφορήσει νέα δουλειά η Adele. Η πολυαναμενόμενη επιστροφή σηματοδοτείται από το πρώτο single για τη νέα της δουλειά, που φέρει τον τίτλο "Easy On Me".

Το βίντεο του κομματιού συγκέντρωσε μάλιστα 23 εκ. views στο YouTube μέσα σε 13 μόλις ώρες. Το κομμάτι δημοσιεύθηκε αρχικά στο προσωπικό προφίλ της Adele στο Instagram, και συνοδεύεται από μια εκ βαθέων εξομολόγηση της τραγουδίστριας.

Στο κομμάτι, η Adele αφηγείται τη προσπάθειά της να αλλάξει η ίδια για να λειτουργήσει η σχέση με τον σύντροφό της, ζητώντας τη στήριξή του. Όλος ο δίσκος άλλωστε είναι μια ωδή στο εσωτερικό της ταξίδι τα τελευταία χρόνια, μέχρι να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της και να μπει ξανά στο στούντιο.

Το βίντεο γυρίστηκε στο Quebec και βρίσκει την Adele να συνεργάζεται ξανά με τον βραβευμένο στο Cannes Grand Prix σκηνοθέτη Xavier Dolan (Mommy, It’s Only The End The World). Μάλιστα, τα πλάνα ξεκινούν στο ίδιο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε για να γυριστεί το Hello του 2015.

"Δεν ήμουν καθόλου κοντά σε αυτό που ήλπιζα ότι θα ήμουν όταν μπήκα στα 30 πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Στην πραγματικότητα το αντίθετο. Βασίζομαι στη ρουτίνα και τη συνέπεια για να νιώθω ασφάλεια, πάντα αυτό έκανα. Κι όμως εκεί ήμουν εν γνώσει μου – πρόθυμα ακόμα, ρίχτηκα σε έναν λαβύρινθο απόλυτου χάους και εσωτερικής αναταραχής… Αισθάνομαι ότι βρήκα ξανά το συναίσθημα. Τολμώ να πω ότι δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο ήρεμη στη ζωή μου. Γι’ αυτό και είμαι πια έτοιμη να κυκλοφορήσω αυτόν τον δίσκο", αναφέρει, μεταξύ άλλων, σ’ ένα μήνυμα - κατάθεση ψυχής για το album η Adele.

Το track θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο και ολοκαίνουργιο album της Adele με τίτλο "30", το οποίο θα κυκλοφορήσει απο την Panik Records/Sony Music στις 19 Νοεμβρίου.

Η ίδια η Adele έχει εξομολογηθεί πως ο δίσκος φτιάχτηκε για τον 9χρονο γιο της, για να του εξηγήσει όσα θα ήθελε να του πει για τον χωρισμό και τη ζωή της, όταν αυτός θα είναι 20 χρονών. "Έχει πολλές ερωτήσεις, πολύ καλές και αθώες ερωτήσεις. Εγώ όμως, δεν έχω απλές απαντήσεις για απορίες όπως “γιατί δεν μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί”. Και έτσι ένιωσα πως ήθελα να του μιλήσω μέσω αυτού του δίσκου, ώστε όταν μεγαλώσει να καταλάβει ποια είμαι, γιατί επέλεξα να του διαλύσω τη ζωή, για να διεκδικήσω τη δική μου ευτυχία. Τον έκανα δυστυχισμένο κάποιες φορές και αυτή είναι μια πραγματική πληγή που δεν ξέρω αν θα κλείσει ποτέ”. είχε πει χαρακτηριστικά στην αμερικανική Vogue. Σε άλλο τραγούδι του εξηγεί πώς θα ήταν χρήσιμο να φέρεται στις μελλοντικές του σχέσεις “είτε πρόκειται για άνδρα, είτε για γυναίκα”.

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης αποκάλυπτε πως ο τρόπος που βρήκε να νικήσει το άγχος της και όλα τα άλλα θέματα ψυχικής υγείας που εμφανίστηκαν μπροστά της, ήταν η γυμναστική. "Συνειδητοποίησα πως όταν γυμναζόμουν, δεν ένιωθα αγχωμένη. Δεν είχα ποτέ ως στόχο να χάσω κιλά. Με ενδιέφερε να είμαι δυνατή σωματικά. Σκεφτόμουν πως αν τα καταφέρω, ίσως να έλθει μια μέρα που θα μπορώ να κάνω δυνατά τα συναισθήματα μου και το μυαλό μου”.

Σύμφωνα άλλωστε με όσα αποκάλυψε στη Vogue για τον δίσκο καθεαυτό, πέραν από τις λίγο πολύ αναμενόμενες μπαλάντες της, θα περιέχει και ηλεκτρονικούς πειραματισμούς στους οποίους δεν μας έχει συνηθίσει. Στον δίσκο έχει ακόμη συνεργαστεί με τον παραγωγό Inflo που ευθύνεται για τους ήχους του Michael Kiwanuka και με τον βραβευμένο με Όσκαρ για τη μουσική του Black Panther, Ludwig Göransson.

