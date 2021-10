Αdele: "Με το νέο άλμπουμ εξηγώ στο γιο μου γιατί διέλυσα τη ζωή του, ώστε να διεκδικήσω τη δική μου ευτυχία"

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Vogue, παγκοσμίως (δηλαδή, από το 1892 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος) το τεύχος Νοεμβρίου που κυκλοφορεί στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία έχει το ίδιο πρόσωπο στο εξώφυλλο. Είναι η Adele, η οποία επανήλθε δριμύτερη στο προσκήνιο, παρουσιάζοντας ένα δείγμα της νέας της δουλειάς, με τίτλο 'Easy on Me'. Είναι η πρώτη μετά το “25”, άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2015.

Το teaser προέκυψε λίγες μέρες αφότου ο αριθμός “30” άρχισε να εμφανίζεται σε διαφημιστικά billboards διαφόρων πόλεων του κόσμου. Συνδέθηκε με την Βρετανίδα καλλιτέχνιδα και την επιστροφή της στο στούντιο, καθώς όλα τα προηγούμενα άλμπουμ της είχαν για τίτλο έναν αριθμό που αφορούσε την ηλικία της (το 2008 κυκλοφόρησε το '19', το 2011 το '21' και το 2015 το '25').

Τη Δευτέρα 4/10 η 33χρονη επιβεβαίωσε πως όντως ετοιμάζει άλμπουμ, στη συμπλήρωση δεκαετίας από τη δουλειά που την έκανε σταρ παγκοσμίου βεληνεκούς. Δεν ξέρουμε αν θυμάστε, αλλά στο '21' υπήρχε το 'Rolling in the Deep', το 'Someone like you' και το 'Set fire to the rain'. Είχε διοχετεύσει όσα ένιωθε μετά το χωρισμό της στη μουσική και έκανε τεράστιες επιτυχίες.

Το αυτό (τουλάχιστον ως προς τη διοχέτευση) θα κάνει και τώρα. Με μια διαφορά:

“Στο '21' ήμουν πάντα μεθυσμένη. Δεν θυμάμαι πολλά. Μόνο ότι ήμουν θλιμμένη. Στο '30' είμαι νηφάλια, γιατί είμαι και νέα μητέρα. Επίσης, εν αντιθέσει με το '21' που υπολόγιζα τι θέλει ή τι δεν θέλει ο κόσμος, στο '30' αποφάσισα συνειδητά, για πρώτη φορά στη ζωή μου, να κάνω ό,τι θέλω εγώ”.

Σε ό,τι αφορά τα ταυτόχρονα εξώφυλλα της Vogue, στη βρετανική φωτογραφήθηκε στο Academy Museum of Motion Pictures ('ενώ ήταν ακόμα υπό κατασκευή').

Η αμερικανική Vogue διάλεξε το Manhattan. Και στις δυο περιπτώσεις, συνεργάστηκε με ανθρώπους που γνωρίζει χρόνια. Και στα δυο περιοδικά μίλησε για όσα πέρασε, στα έξι χρόνια που μεσολάβησαν από το '25' έως το comeback. Αναφέρθηκε στις κρίσεις άγχους που είχε, τον πρώην σύζυγο της και το γιο της, αποκάλυψε τι ήταν αυτό που τη βοήθησε να επανέλθει (ψυχικά και σωματικά) και είχε να δώσει ένα μήνυμα σε όσες γυναίκες δεν περνούν καλά στις σχέσεις τους.

Με τον Simon Konecki χώρισαν το 2019, έπειτα από τρία χρόνια έγγαμου βίου. Τα διαδικαστικά ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2021. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα αγόρι. Ο Angelo είναι σήμερα 8 χρόνων. Λίγους μήνες μετά, άρχισε να εμφανίζεται με τον νέο της σύντροφο. Λέγεται Rich Paul και είναι παιδικός φίλος και εκπρόσωπος του superstar του παγκοσμίου μπάσκετ, LeBron James.

“Mε το '30' απαντώ στο γιο μου στις δύσκολες ερωτήσεις που μου έκανε"

Όσα ακολουθούν είναι πράγματα που είπε η Adele συνδυαστικά στις δυο της συνεντεύξεις στις Vogue. Το νέο της τραγούδι (Easy on me) αφορά το διαζύγιο και στους στίχους ζητά τη συμπόνοια. “Δεν είναι ότι μου είχαν προσάψει κάτι, αλλά έφυγα από ένα γάμο, οπότε θα ήθελα ο κόσμος να είναι καλός και με εμένα. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα για το νέο άλμπουμ και μετά για έξι μήνες δεν έγραψαν λέξη ή νότα. Σκεφτόμουν 'είπα τα πάντα'. Μετά κατάλαβα ότι η νέα μου δουλειά δεν θα αφορά μόνο το διαζύγιο. Δηλαδή, θα το αφορά, αλλά όχι μόνο αυτό. Περισσότερο νιώθω πως έχει να κάνει με την αυτοκαταστροφή, την αυτο-αντανάκλαση και ένα είδος αυτολύτρωσης. Αλλά νιώθω έτοιμη. Θέλω πραγματικά, να ακούσουν οι άνθρωποι τη δική μου πλευρά για αυτήν την ιστορία”.

Αποκαλύπτει πως την είχε πνίξει το άγχος. “Ξεχνούσα τι είχα πει ή τι δεν είχα πει στο παιδί μου για το χωρισμό μου με τον πατέρα του. Εκείνο μου έλεγε πως δεν καταλαβαίνει. Ούτε εγώ καταλάβαινα”. Και για αυτό αποφάσισε να εξηγήσει στον Angelo όσα έγιναν, μέσω του νέου της άλμπουμ. “Έχει πολλές ερωτήσεις, πολύ καλές και αθώες ερωτήσεις. Εγώ όμως, δεν έχω απλές απαντήσεις για απορίες όπως “γιατί δεν μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί”. Και έτσι ένιωσα πως ήθελα να του μιλήσω μέσω αυτού του δίσκου, ώστε όταν μεγαλώσει να καταλάβει ποια είμαι, γιατί επέλεξα να του διαλύσω τη ζωή, για να διεκδικήσω τη δική μου ευτυχία. Τον έκανα δυστυχισμένο κάποιες φορές και αυτή είναι μια πραγματική πληγή που δεν ξέρω αν θα κλείσει ποτέ”. Σε άλλο τραγούδι του εξηγεί πώς θα ήταν χρήσιμο να φέρεται στις μελλοντικές του σχέσεις “είτε πρόκειται για άνδρα, είτε για γυναίκα”.

“Δεν ήθελα να καταλήξω όπως πολλοί που ξέρω”

Σε ό,τι αφορά τον πρώην σύζυγο της, εξηγεί πως “αυτό που ζούσαμε δεν ήταν πια το σωστό για εμένα. Δεν ήθελα να καταλήξω όπως πολλοί άνθρωποι που ξέρω. Δεν ήμουν τελείως δυστυχισμένη, αλλά θα έφτανα εκεί, αν δεν έβαζα πρώτο τον εαυτό μου. Επειδή δεν τσακωνόμασταν με τον Simon, το παιδί μας δεν μπορούσε να καταλάβει το λόγο που χωρίσαμε. Υπάρχουν κανόνες που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία για όσα συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν σε ένα γάμο και έπειτα από αυτόν. Είμαι όμως, πολύπλοκος άνθρωπος. Πάντα ενημέρωνα το γιο μου για όσα ένιωθα, από όταν ήταν πολύ μικρός, γιατί ένιωθα αρκετά κουρασμένη ως ενήλικας”.

Ο τρόπος που βρήκε να νικήσει το άγχος της και όλα τα άλλα θέματα ψυχικής υγείας που εμφανίστηκαν μπροστά της, ήταν η γυμναστική. “Συνειδητοποίησα πως όταν γυμναζόμουν, δεν ένιωθα αγχωμένη. Δεν είχα ποτέ ως στόχο να χάσω κιλά. Με ενδιέφερε να είμαι δυνατή σωματικά. Σκεφτόμουν πως αν τα καταφέρω, ίσως να έλθει μια μέρα που θα μπορώ να κάνω δυνατά τα συναισθήματα μου και το μυαλό μου”. Τα αποτελέσματα της επιλογής της να χρησιμοποιεί τη γυμναστική ως τον τρόπο που είχε για να βγάλει τη μέρα αντιμετωπίστηκαν από μερίδα χρηστών των social media, με τρόπο που της δημιούργησε ένα επιπλέον πρόβλημα. “Μου καταλόγισαν ότι δεν μοιράστηκα αυτό το ταξίδι. Ο κόσμος χρησιμοποιεί το Instagram για να παρουσιάζει όλη του τη ζωή, αλλά εγώ έκανα ό,τι έκανα για εμένα. Θέλω να πω ότι μπορείς να είσαι body positive όσα κιλά και αν είσαι. Όχι μόνο όταν είσαι υπέρβαρη”.

