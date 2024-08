Ακυκλοφόρητα πλάνα του David Bowie στη θρυλική Ziggy Stardust Tour – Το βίντεο

Δείτε πλάνα του David Bowie να ερμηνεύει το «Starman» από την περιοδεία Ziggy Stardust Tour. Τα νέα κλιπ έρχονται να προστεθούν στην ανακοίνωση μιας νέας μίξης Dolby Atmos του εμβληματικού άλμπουμ.

Αλληλούια για τους φανς του David Bowie καθώς νέα ακυκλοφόρητα πλάνα και οπτικό υλικό από τον θρυλικό ποπ σταρ δόθηκαν στη δημοσιότητα. Βλέπουμε τον Bowie να ερμηνεύει το “Starman” κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Ziggy Stardust και παίρνουμε μια ακόμα γεύση από την αρχή της καριέρας του θρυλικού σταρ.

David Bowie – Νέα πλάνα από τον Ziggy Stardust

Το 2019 είδαμε πλάνα από την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Bowie ως Ziggy Stardust, το οποίο θεωρήθηκε χαμένο για 47 ολόκληρα χρόνια. Στο απόσπασμα, ο Bowie έκανε το ντεμπούτο του στο Lift Off του ITV με την Ayshea, έναν μήνα πριν από την εμβληματική πλέον εμφάνισή του στο τηλεοπτικό σόου Top Of The Pops.

Υπήρχε φόβος ότι το υλικό δεν θα έβλεπε ποτέ το φως της δημοσιότητας, καθώς δεν είχε μαγνητοσκοπηθεί από τον σταθμό.

Ωστόσο, την παράσταση κατέγραψε – ευτυχώς – ένας ένθερμος τηλεθεατής. Βρέθηκε σε μια παλιά κασέτα υπολογιστή πριν από πέντε χρόνια και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο ντοκιμαντέρ του BBC “David Bowie: The First Five Years – Finding Fame“.

Τώρα, αποκαλύφθηκε περαιτέρω υλικό από εκείνη την εποχή, το οποίο οι θαυμαστές μπορούν να δουν για πρώτη φορά.

Το εν λόγω νέο βίντεο προέρχεται από την περιοδεία του «Ziggy Stardust» στο Ηνωμένο Βασίλειο που έλαβε χώρα μεταξύ 1972 και 1973 και κινηματογραφήθηκε από τον αείμνηστο συνεργάτη του Bowie και φωτογράφο, Mick Rock.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η χήρα του Bowie, Iman, μοιράστηκε εικόνες από έναν πίνακα που ο μουσικός δημιούργησε το 2014. Σε άλλα νέα του Bowie, το άλμπουμ του 1974 «Diamond Dogs» επανακυκλοφόρησε τον Μάιο με αφορμή την 50ή επέτειό του.

Το “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” του David Bowie θεωρήθηκε ως ένας από τους επιδραστικότερους δίσκους των 70s, ένα έργο που έδωσε ώθηση στην καριέρα του Λευκού Δούκα, μετουσιώνοντάς τον σε έναν σπουδαίο δημιουργό με διαχρονική επιρροή.

Η alter ego προσωπικότητα του Bowie, ο Ziggy Stardust, είναι μία ανδρόγυνη bisexual φιγούρα που λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας με εξωγήινα όντα. Σύμφωνα με το “σενάριο”, ο Ziggy είναι αγγελιαφόρος μηνυμάτων από το διάστημα προς τη Γη, η οποία έχει μόνο πέντε χρόνια ζωής και η ανθρωπότητα οδεύει προς το τέλος της λόγω έλλειψης φυσικών πόρων.