Ακυρώθηκε η συναυλία του Robbie Williams στην Κωνσταντινούπολη

Η πολυαναμενόμενη συναυλία του Robbie Williams στην Κωνσταντινούπολη ακυρώθηκε. Η ανακοίνωση από τη διοργανώτρια εταιρεία.

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συναυλία του Robbie Williams στην Κωνσταντινούπολη, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (7/10), όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (4/10), η διοργανώτρια εταιρεία.

Συγκεκριμένα, η Atlantis Yapim, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης μουσικών εκδηλώσεων στην Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα με μήνυμά της στα social media πως η συναυλία του διάσημου ποπ σταρ ακυρώνεται κατόπιν σχετικής απόφασης του Γραφείου του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας:

“Η προγραμματισμένη για τις 7 Οκτωβρίου συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμ ακυρώθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Γραφείου του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Οι επιστροφές χρημάτων για τα εισιτήρια θα διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της πλατφόρμας από την οποία αγοράστηκε το εισιτήριο.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση”.

Στα τουρκικά κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν αναφορές που συνδέουν την ακύρωση του πολυαναμενόμενου event με την σκληρή κριτική που δέχεται ο ίδιος το τελευταίο χρονικό διάστημα για την εβραϊκή καταγωγή της οικογένειας της συντρόφου του, Άιντα Φιλντ.

Πολλοί τον κατηγορούν και ως “σιωνιστή”, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του, κατά τις οποίες παραδέχτηκε ότι μεγαλώνει τα παιδιά του “ως Εβραίους”.

“Είμαι ευγνώμων για τον εβραϊκό λαό. Η γυναίκα μου είναι Εβραία, άρα και τα παιδιά μου είναι Εβραίοι. Μου αρέσει να διατηρώ μερικές από τις παραδόσεις στην οικογένεια από σεβασμό προς εσάς και την ιστορία τους”, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά το 2023 κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Τελ Αβίβ.

Άλλα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η συναυλία ματαιώθηκε υπό τον φόβο τρομοκρατικής ενέργειας, ωστόσο, τίποτα από τα παραπάνω δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, ενώ από την πλευρά των διοργανωτών δεν έχει υπάρξει κάποια περαιτέρω διευκρίνιση.