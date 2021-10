Ακούραστος και ολοκαίνουριος Έλτον Τζον: Νέο άλμπουμ με Ντούα Λίπα, Νίκι Μινάζ, Στίβι Γουόντερ

Πως ο Έλτον Τζον έχει ετοιμάσει ολοκαίνουριο άλμπουμ με τίτλο “The lockdown sessions” το ξέρουμε καιρό τώρα και μάλιστα πλήθος διάσημων καλλιτεχνών συνεργάζονται μαζί του στα δεκαέξι του νέα τραγούδια. Πιο συγκεκριμένα, παρόντες δηλώνουν οι Dua Lipa, Stevie Wonder, Lil Nas X, Stevie Nicks, Gorillaz, ο frontman των Pearl Jam, Eddie Vedder, οι ράπερς Young Thug, η Nicki Minaj και πολλοί άλλοι.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ

Στο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου θα συμπεριλαμβάνεται και το “Finish Line” με τον Stevie Wonder, σε παραγωγή του Andrew Watt.

Ο ίδιος αναφέρει για το τραγούδι αυτό: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος για το συγκεκριμένο κομμάτι καθώς και για το άλμπουμ, αφού είναι από τις καλύτερες δουλειές μου μέχρι σήμερα. Η φωνή του Stevie Wonder είναι τόσο καλή, όσο την θυμάμαι από πάντα λες και είναι ακόμη 17χρονών- πάντα μου άρεσε να συνεργάζομαι μαζί του και είμαι χαρούμενος γιατί μετά από 50 χρόνια φιλίας καταφέραμε να κάνουμε ένα κανονικό ντουέτο. Ήταν πάντα καλός και ευγενικός μαζί μου, και το ταλέντο του ξεπερνάει κάθε όριο. Μόλις ακούσεις τι κάνει με την φωνή του και φυσικά με τα όργανα στο κομμάτι θα καταλάβεις ότι πρόκειται περί ιδιοφυΐας»

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η σύμπραξη της Dua Lipa με τον Βρετανό τραγουδιστή στο “Cold Heart (PNAU Remix)”, ένα απολαυστικό dance κομμάτι που συνοδεύεται από ένα music video κινούμενων σχεδίων, σε σκηνοθεσία του Raman Djafari.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται επίσης μια έκδοση της επιτυχίας των Pet Shop Boys, It's a Sin, με τους Years & Years, με τους οποίους ο Έλτον Τζον ερμήνευσε το τραγούδι στα βραβεία Brit 2021 και το Nothing Else Matters των Metallica με φωνητικά της Miley Cyrus και τους Yo-Yo Ma και άλλους, τα οποία θα κυκλοφορήσουν επίσης ως μέρος ενός άλμπουμ των Metallica αυτόν τον μήνα.

Σημειώστε πως ο Έλτον Τζον συνεχίζει από τον Σεπτέμβριο την τελευταία του παγκόσμια περιοδεία, Farewell Yellow Brick Road. Θυμίζουμε πως η περιοδεία του ξεκίνησε το 2018, αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το προγραμματισμένες συναυλίες θα ολοκληρώσουν την περιοδεία τον Μάιο του 2023.

