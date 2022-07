Την Τετάρτη 6 Ιουλίου οι δρόμοι οδηγούν στο ΟΑΚΑ, όπου οι Scorpions και ο Alice Cooper, με νέα και παλαιότερα τραγούδια τους υπόσχονται μια εντυπωσιακή βραδιά γεμάτη rock εκπλήξεις. Scorpions και Cooper φέρνουν για ακόμη μία φορά στο ελληνικό κοινό τη δική τους μουσική ιστορία - αλλά και τα συστατικά της συναρπαστικής πορείας τόσων χρόνων, που τους έχει κάνει αγαπητούς στο κοινό.

Όπως διαβάζουμε στο δελτίο Τύπου, 14 τριαξονικά φορτηγά μεταφέρουν από την Γερμανία, την πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων σκηνή που θα στηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεκάδες μέτρα led wall, εκατοντάδες φώτα και ένα... κάστρο για τον “πυργοδεσπότη” Alice Cooper είναι μόνο ένα μέρος του τεράστιου σκηνικού που θα προσγειωθεί στο ΟΑΚΑ και θα συναρμολογηθεί με τη συνδρομή του προσωπικού του Ολυμπιακού σταδίου της Αθήνας.

Οι Scorpions κάνουν στάση στην Αθήνα με το νέο τους άλμπουμ το “Rock Believer” ύστερα από 63 διαφορετικές πρωτεύουσες, 6 μήνες περιοδείας που ξεκίνησε την άνοιξη και 50 χρόνια ενεργής δράσης. Γιατί όπως σημειώνουν: "Η ζωή μας είναι άδεια χωρίς συναυλίες. Θα συνεχίσουμε όσο αντέχουμε". Και όπως λέει ο τραγουδιστής τους Klaus Meine, "Μπορεί το ροκ να έπαψε να είναι τόσο επαναστατικό, αλλά οι νέοι χρειάζονται αυτή τη μουσική ως "τροφή για την ψυχή". Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ στη ζωή μας".

Ο Alice Cooper, από την άλλη, είναι ένα σύμπαν από μόνος του. Ο “Godfather of Shock Rock”, όπως τον αποκαλούν έχει ήδη γιορτάσει την επέτειο των 50 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ. Το νέο του σκηνικό θα είναι ένα Κάστρο, και από εκεί θα ακούσουμε μεταξύ άλλων τα κομμάτια του δίσκου του, “Detroit Stories”.

Μίκι Ντι, Ματίας Γιαμπς, Ρούντολφ Σένκερ, Άλις Κούπερ, Κλάους Μάινε, Pawel Maxiwod PAPADAKIS PRESS

Alice Cooper: “Η hard rock ποτέ δεν πεθαίνει. Σε 50 χρόνια θα ρωτάτε το ίδιο πράγμα”

Στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Δευτέρα (04/07) τα μέλη των Scorpions και ο Alice Cooper μίλησαν για την ευκαιρία που τους δίνεται να "συναντηθούν" στην Αθήνα, ενώ άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να τους δούμε και μαζί πάνω στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

“Την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ παίξαμε στο Καλλιμάρμαρο και ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Να παίζουμε σε αυτό το υπέροχο μέρος που ήταν όλο μαρμάρινο. Έχουμε δώσει πάρα πολλά σόου εδώ για τους φανς μας και νιώθουμε σαν να ερχόμαστε σπίτι μας” είπε ο Klaus Meine, για να συμπληρώσει γελώντας ο 74χρονος Alice Cooper: “Πιθανότατα εδώ, είμαστε κι εμείς μυθολογία!” - σαρκάζοντας για την ηλικία τους..

Μάλιστα ο Mikkey Dee (Micael Kiriakos Delaoglou) ο πρώην ντράμερ των Motörhead και νυν ντράμερ των Scorpions είπε ότι έχει συγγενείς στην Ελλάδα, τους οποίους και συναντάει κάθε φορά που παίζει στη χώρα μας.

O Alice Cooper PAPADAKIS PRESS

Σε ερώτηση για το μέλλον της ροκ μουσικής ο Alice Cooper ήταν κάθετος: “Σας εγγυώμαι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγόρια και κορίτσια σε γκαράζ σε όλες τις χώρες του κόσμου μαθαίνουν να παίζουν τραγούδια των Scorpions, του Alice Cooper, των Guns N’ Roses και των Aerosmith. Νομίζω όταν ο Gene Simmons (των Kiss) είπε ότι το “Rock έχει πεθάνει” το εννοούσε οικονομικά. Το πνεύμα της ροκ δεν είναι καθόλου νεκρό.

Υπάρχουν τόσες και τόσες φοβερές μπάντες. Οι Foo Fighters και οι Greenday και μπορώ να ονοματίσω 100 συγκροτήματα. Και όλες αυτές οι καινούργιες μπάντες, όπως πχ οι Greta Van Fleet, που βγαίνουν, είναι καθαρό ροκ εν ρολ. Η ροκ δεν θα πεθάνει ποτέ. Και ο λόγος που είμαστε ακόμη εδώ είναι γιατί το grunge είχε την εποχή του, το punk είχε την εποχή του, το emo είχε την εποχή του, αλλά το hard rock τις διαπερνάει όλες. Οι Rolling Stone παίζουν ακόμα και είναι ακόμα καλοί. Πενήντα χρόνια από σήμερα θα κάνετε την ίδια ερώτηση”.

Αναφορικά με τη μουσική τους, και οι Scorpions και ο Alice Cooper τη χαρακτήρισαν “με θετικά μηνύματα για το κοινό”. O Alice Cooper ανέφερε ότι έχει ετοιμάσει τη μουσική για ένα μιούζικαλ στο Broadway (με τίτλο “Welcome To My Nightmare”) ενώ επανέλαβε αυτό που είχε ξαναπεί σε συνέντευξή του στο ΝΜΕ ότι όσοι μουσικοί (και ο ίδιος) είχαν στούντιο μέσα στο σπίτι τους κατά την πανδημία έχουν γράψει πάρα πολλή μουσική. Και θα την κυκλοφορήσουν σύντομα!

“Είχαμε 18 μήνες off λόγω πανδημίας. Τι θα κάνει ένας ροκ τύπος; Θα γράψει μουσική. Δεν μπορούσαμε να ανέβουμε στη σκηνή. Έγραψα ένα άλμπουμ για το Ντιτρόιτ, την hard rock πρωτεύουσα της Αμερικής (η πόλη έβγαλε συγκροτήματα όπως οι: THE STOOGES, MC5, Alice Cooper, Bob Seger, Ted Nugent αλλά εκεί είχε και τη βάση της η θρυλική δισκογραφική Motown) . Έκανα το άλμπουμ "Detroit Stories" μέσα στην πανδημία. Δεν μπορούσαμε να ανέβουμε στη σκηνή και ήταν δύσκολο για εμάς. Είμαστε συνηθισμένοι στην αδρεναλίνη της σκηνής. Αν ρωτήσεις τον Πωλ ΜακΚάρτνεϊ αν έχει γράψει το καλύτερο τραγούδι του ακόμα, θα σου πει όχι. Αν ρωτήσεις εμάς αν έχουμε γράψει το καλύτερο τραγούδι μας, θα σου πούμε όχι, και αυτό μας κρατάει και συνεχίζουμε. Έχεις κάνει το καλύτερό σου σόου; Όχι, το καλύτερο θα είναι στο μέλλον, δεν το έχουμε κάνει ακόμα!" είπε ο Alice Cooper στη συνέντευξη Τύπου στα Public.

Στην ερώτηση για το αν υπάρχει ένα τραγούδι των Scorpions που θα μπορούσε, όπως το “Wind of Change”, να ταυτιστεί με μια κοινωνική κατάσταση σήμερα, o Claus απάντησε: “Ίσως το ‘Living for Tomorrow’ φέρει ένα θετικό μήνυμα. Θέλουμε να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στους φανς μας. Ποτέ μην σταματάς να ελπίζεις για ένα καλύτερο αύριο. Για την ειρήνη. Βλέπετε τι γίνεται με την Ουκρανία. Το Wind of Change ήταν πάντα ένας ύμνος για την ειρήνη. Τώρα, όταν αρχίσαμε την περιοδεία στο Λας Βέγκας ένιωσα ότι έπρεπε να αλλάξω τον στίχο γιατί δεν ήθελα να ρομαντικοποιώ τη Ρωσία και τη Μόσχα. Άλλαξα τον στίχο σε “Ουκρανία περιμένουμε τον άνεμο της αλλαγής”. Είναι τρομερό αυτό που βλέπουμε στις ειδήσεις και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Και δεν μπορούσα να τραγουδήσω ένα τέτοιο τραγούδι που όλοι ήξεραν τα λόγια, έπρεπε να το αλλάξω”.

Ένα μέρος της έμπνευσης για το καινούργιο τους άλμπουμ ήρθε όταν έπαιξαν στο Καλλιμάρμαρο, όπως είχε εξηγήσει στη συνέντευξή του στο NEWS 24/7, ο Rudolf Schenker. Ο Alice Cooper σχολίασε και τη συναυλία με τον Desmond Child για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, λέγοντας ότι χάρηκε πολύ που συμμετείχε σε έναν τέτοιο σημαντικό σκοπό.

Όσα μπορεί να μην γνωρίζεις για τον Alice Cooper

Ο Alice Cooper γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1948 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν και ο πατέρας του ήταν κληρικός, όπως και ο παππούς του. Το όνομά του είναι Vincent Damon Furnier.

Ο Alice Cooper γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1948 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν και ο πατέρας του ήταν κληρικός, όπως και ο παππούς του. Το όνομά του είναι Vincent Damon Furnier. Ο μικρός Vincent ήταν πολύ ενεργός στην εκκλησία μέχρι που η οικογένεια μετακόμισε στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Εκεί γνώρισε τον μετέπειτα κιθαρίστα της μπάντας "Alice Cooper", Glen Buxton, τον ρυθμικό κιθαρίστα Michael Bruce, και στον Dennis Dunaway που έπαιζε μπάσο.

Ο μύθος για το όνομα "Alice Cooper" λέει ότι προήλθε από μία σεάνς με έναν πίνακα Ouija (γνωστός ως πίνακας των πνευμάτων - ένας επίπεδος πίνακας με τα γράμματα της αλφαβήτου και ένα ποτηράκι που μετακινείται δημιουργώντας τις λέξεις).

Θεωρείται ο πιο αγαπητός heavy metal entertainer και είναι γνωστός για την κοινωνικότητα και το χιούμορ του. Ο Alice Cooper από τα τέλη της δεκαετίας του '60 και στην πορεία, άφησε εποχή με τις "ακραίες" εμφανίσεις του, καλυμμένος με αίμα, περιτριγυρισμένος με φίδια (είχε κατοικίδιο φίδι), ζουρλομανδύες, γκιλοτίνες, ηλεκτρικές καρέκλες, αλυσίδες και όχι μόνο.

του. Ο Alice Cooper από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στην πορεία, άφησε εποχή με τις “ακραίες” εμφανίσεις του, καλυμμένος με αίμα, περιτριγυρισμένος με φίδια (είχε κατοικίδιο φίδι), ζουρλομανδύες, γκιλοτίνες, ηλεκτρικές καρέκλες, αλυσίδες και όχι μόνο.

Σεπτέμβριος 1969, Rock and Roll Revival, Φεστιβάλ του Τορόντο. Το συγκρότημά του, Alice Cooper Band, είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη δισκογραφική τού Φρανκ Ζάπα. Για το φινάλε είχαν ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο. " Σκίσαμε τρία ή τέσσερα μαξιλάρια και ψεκάσαμε τα πούπουλα με δοχεία που είχαν CO2 και τα ανατινάξαμε προς το κοινό " θυμάται ο Cooper. " Εν μέσω αυτής της χιονοθύελλας των φτερών και τους ήχους της κιθάρας, κάποιος από το κοινό πέταξε ένα ζωντανό κοτόπουλο στη σκηνή. Είμαι από το Ντιτρόιτ. Δεν είχα βρεθεί ποτέ σε φάρμα. Απλά σκέφτηκα: Έχει φτερά, είναι πουλί, μπορεί να πετάξει. Οπότε το πέταξα στον αέρα. Αλλά αντί το κοτόπουλο να ανοίξει φτερά και να πετάξει, όπως περίμενε – 'έσκασε' πάνω στο κοινό ", έχει εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του. Σοκ και δέος! Την επόμενη μέρα οι εφημερίδες είχαν πρωτοσέλιδα: " Ο Άλις Κούπερ έσφαξε ένα ζωντανό κοτόπουλο στη σκηνή, το έκοψε κομμάτια, δάγκωσε το κεφάλι του ".

Κάτω από τη μουσική σκηνή είναι ηθοποιός, σελέμπριτι του γκολφ, ιδιοκτήτης ρεστοράν και από το 2004 δημοφιλής ραδιοφωνικός DJ της εκπομπής κλασικού ροκ ”Nights with Alice Cooper”.

Στις 20 Μαρτίου 1976, παντρεύτηκε την καθηγήτρια μπαλέτου Σέριλ Γκόνταρντ, με την οποία έφτασε στα πρόθυρα του διαζυγίου όταν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού . Παρ' όλα αυτά, το ζευγάρι παραμένει μαζί μέχρι σήμερα και ο Alice έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά της.. Έχουν τρία παιδιά.

Έχει ήδη έτοιμη μουσική για μιούζικαλ στο Broadway ή στο West End . Το όνομά του είναι “Welcome To My Nightmare” και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να υλοποιηθεί.

