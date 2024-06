Αλλαγή χώρου για τους Archive – Πού θα γίνει η συναυλία τους στην Αθήνα

Οι πρωταγωνιστές και πρωτοπόροι του progressive rock και διαχρονικά αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Archive επιστρέφουν στη χώρα μας την Παρασκευή 14 Ιουνίου στην Αθήνα και το Σάββατο 15 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.

Με ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές ενημερώνουν ότι η προγραμματισμένη συναυλία των Archive στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Παρασκευή 14 Ιουνίου θα μεταφερθεί στο Floyd Club.

“Όλα τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για τον νέο χώρο και δεν απαιτείται κάποια διαδικασία αλλαγής από τους κατόχους τους. Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την κατανόησή σας κι ελπίζουμε να σας δούμε όλους στο Floyd, για να απολαύσουμε παρέα το ονειρικό setlist που μας έχουν υποσχεθεί” γράφει η ανακοίνωση.

Οι πρωταγωνιστές και πρωτοπόροι του progressive rock και διαχρονικά αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Archive επιστρέφουν στη χώρα μας την Παρασκευή 14 Ιουνίου στην Αθήνα και το Σάββατο 15 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.

Archive – Επιστρέφουν δυναμικά με το “Call To Arms & Angels” στις αποσκευές τους

Μετά από πέντε χρόνια από την καθηλωτική τους συναυλία στο Ηρώδειο, οι Archive επιστρέφουν δυναμικά με τον προπέρσινο δίσκο τους, “Call To Arms & Angels” στις αποσκευές τους, υποσχόμενοι δύο αξέχαστες νύχτες που το φανατικό κοινό τους στη χώρα μας πρόσμενε καιρό.

Από το αριστουργηματικό downtempo ντεμπούτο τους, “Londinium” το 1996, κάθε κυκλοφορία των Archive ακροβατεί μεταξύ διαφορετικών πειραματισμών, νέων ήχων και κοινωνικών προβληματισμών. Λειτουργώντας ως κύριοι του δικού τους πεπρωμένου, παρακάμπτουν τις επικρατούσες τάσεις και δημιουργούν το δικό τους, μοναδικό, μουσικό μίγμα.

Με επιρροές και διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν τη μουσική, το δίδυμο των Darius Keeler και Danny Griffiths, ευθύνεται για μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του νέου κύματος του progressive rock.

Paul Spencer

Η πλούσια δισκογραφία των Archive από το 1996 μέχρι και το 2022 όταν κυκλοφόρησε ο τελευταίος τους δίσκος “Call To Arms & Angels” έχει γεννήσει σπουδαία τραγούδια όπως το 16λεπτο έπος, “Again”, που έγινε αμέσως ραδιοφωνική επιτυχία. Το “Fuck U” το οποίο γράφτηκε κατά του George W. Bush “Fuck U”, έγινε ο απόλυτος Αrchive ύμνος απογειώνοντας τη φήμη του συγκροτήματος που δεν φοβήθηκε ποτέ να εξερευνήσει ψυχεδελικά και progressive μονοπάτια.

Sold out shows και headline εμφανίσεις μέχρι τον… Λυκαβηττό

Tα “Bullets”, “You Make me Feel”, “Lights”, “End of our Days” ήρθαν μέσα στα χρόνια να επιβεβαιώσουν την καλλιτεχνική αξία και στιχουργική δεινότητα της αγαπημένης μουσικής κολλεκτίβας μέσα από την κυκλοφορία εμβληματικών δίσκων όπως των “You All Look the Same to Me”, “Noise” και “Lights”. Την ίδια περίοδο στην πολύχρονη καριέρα τους οι Archive έδωσαν μια σειρά από σαγηνευτικά sold out shows και headline εμφανίσεις σε κάποια από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη.

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου στο θρυλικό Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και το Σάββατο 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών) θα συναντηθούν ξανά με το αγαπημένο ελληνικό τους κοινό, δίνοντας δύο συναυλίες που θα αποζημιώσουν όσους βρεθούν εκεί.

Οι Sugar For The Pill στο πλευρό των Archive

Sugar For The Pill

Οι «Sugar For The Pill» είναι το συγκρότημα που θα ανοίξει τις δύο μεγάλες συναυλίες των Archive στην Αθήνα.

Πρόκειται για ένα Shoegaze – Dream Pop συγκρότημα που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2020. Η μουσική των Sugar For Τhe Pill ισορροπεί ανάμεσα στον ήχο shoegaze συγκροτημάτων όπως οι «Ride», «Slowdive» και «Lush», στην Dream pop των «Beach House» και στον post punk ήχο των «Chameleons» και των «Interpol».

Το πρώτο τους άλμπουμ «Wanderlust» κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2022 από τη Shelflife Records (USA) και την Make Me Happy Records (GR) και η έκδοση βινυλίου έγινε Sold out μέσα σε δύο μήνες. Ταυτόχρονα ψηφίστηκε ως ένα από τα καλύτερα Indie Album του 2022 από πολλά γνωστά μέσα τόσο στην Ελλάδα (Αvopolis, Athens Voice, Rocking κλπ) , όσο και στο εξωτερικό (DKFM – California, Τhe Big Take Over -NYC κλπ), ενώ τραγούδια του είχαν διεθνές airplay σε πάνω από 20 χώρες.

Τον Ιούνιο του 2022 το συγκρότημα εμφανίστηκε μαζί με τους «Nick Cave & The Bad Seeds», «Mogwai» και «Fontaines D.C», αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους μοιράστηκαν τη σκηνή με τους «Ride» ως Special Guest.

Tην άνοιξη του 2023 συνεργάστηκαν με το δημοφιλές γκρουπ «Keep Shelly in Athens» κυκλοφορώντας το τραγούδι «I don’t want your romance», το οποίο έγινε instant hit στο ΚEXP Radio και τον Δεκέμβριο κατέκτησε το πρώτο βραβείο Community’s Choice Award στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό Europavox.

Τον φετινό Φεβρουάριο εμφανίστηκαν στο πλευρό των «Drab Majesty» και έναν μήνα αργότερα πραγματοποίησαν τέσσερις εμφανίσεις στο Manhattan της Νέας Υόρκης στα πλαίσια του «The New Colossus Festival» στο οποίο έχουν εμφανιστεί μπάντες όπως οι «Τhe Charlatans», «The Strokes», «A Place to Bury Strangers» κλπ. Τέλος, τον περασμένο Απρίλιο συμμετείχαν μαζί με τους «Jadu Heart» (UK) στο Europavox Festival που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι/ Ρουμανία.

Έχουν πραγματοποιήσει αρκετές συναυλίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στούντιο ηχογραφώντας το δεύτερο άλμπουμ τους. Το τελευταίο τους single «Colours», από το επερχόμενο άλμπουμ τους, κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις και έλαβε εξαιρετικές κριτικές, εντός και εκτός Ελλάδας, κάνοντας την καλύτερη εισαγωγή για το άλμπουμ που θα ακολουθήσει αρχές του 2025.