“American Woman” ή “Are You Gonna Go My Way”; Διάλεξε ανάμεσα σε 10 ροκ ύμνους του Lenny

Δέκα τραγούδια που περιμένουμε από τον ροκ superstar Lenny Kravitz στη συναυλία του στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Μία ανάσα κυριολεκτικά πριν από την εμφάνιση του Lenny Kravitz στο πλαίσιο του AthensRocks Festival την Παρασκευή 2 Αυγούστου στο Athens Olympic Complex, και ετοιμαζόμαστε να δούμε ζωντανά έναν από τους σπουδαιότερους super stars που έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στην Ελλάδα.

O Lenny συμπληρώνει 35 χρόνια καριέρας και φαίνεται να βρίσκεται στην πιο ισορροπημένη φάση της ζωής του, αποδεικνύοντας πως δικαίως συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Με ψυχή και ήχο ροκ, αλλά pop τρόπο ζωής, o Lenny κατάφερε να ισορροπήσει μεταξύ δύο “συγκρουόμενων” πλευρών και να γίνει το σημείο τομής και αναφοράς δύο, φαινομενικά, παράλληλων κόσμων.

Με το φετινό 12o άλμπουμ του “Blue Electric Light” και τη 18η περιοδεία της καριέρας του, συμπληρώνει ιδανικά τα 35 χρόνια ακάματης πορείας, επιτυχιών και παρουσίας του στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ενώ συνεχίζεται και η καριέρα του στην υποκριτική με παραγωγές που αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα.

10 τραγούδια που περιμένουμε, με το καλό, να ακουστούν στο ΟΑΚΑ

Are You Gonna Go My Way

Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Lenny, κυκλοφόρησε το 1993 ως το βασικό κομμάτι από το ομώνυμο τρίτο άλμπουμ του. Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από τον δυναμικό του ρυθμό, τα ξεσηκωτικά ριφ της κιθάρας και την ενέργεια που αποπνέει, στοιχεία που το έκαναν άμεσα αγαπητό στο κοινό. Δημιουργήθηκε μέσα σε περίπου πέντε λεπτά σε ένα τζαμάρισμα με τον συνεργάτη του, Craig Ross. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι επηρεασμένοι από τις πνευματικές αναζητήσεις του Lenny και αγγίζουν θέματα όπως η αγάπη, η ελευθερία και η πορεία της ζωής. Το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στις κορυφαίες θέσεις των charts σε πολλές χώρες και καθιερώνοντας τον Κράβιτς ως έναν από τους πιο σημαντικούς ροκ καλλιτέχνες της εποχής του.

I Belong to You

Kυκλοφόρησε το 1998 ως μέρος του άλμπουμ “5”. ως μια ερωτική εξομολόγηση, εκφράζοντας την αφοσίωσή του και την αγάπη του προς έναν ιδιαίτερο άνθρωπο στη ζωή του. Η δημιουργία του τραγουδιού ήταν μια προσωπική διαδικασία για τον Lenny, αντικατοπτρίζοντας τις προσωπικές του εμπειρίες και τα συναισθήματα. Η σύνθεση και η παραγωγή του τραγουδιού έγιναν από τον ίδιο, που έπαιξε και τα περισσότερα μουσικά όργανα που ακούγονται στο κομμάτι. Το μουσικό βίντεο γυρίστηκε στις Μπαχάμες.

Fear

Το “Fear” είναι ένα από τα πιο έντονα και προσωπικά τραγούδια του Λένι Κράβιτς, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του “Circus” που κυκλοφόρησε το 1995. Το τραγούδι ξεχωρίζει και λόγω στίχων, που εξερευνούν την ανθρώπινη φύση και τους φόβους που όλοι αντιμετωπίζουμε.

Low

Το “Low” είναι ένα από τα πιο κομψά και ατμοσφαιρικά τραγούδια του Lenny, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 ως μέρος του άλμπουμ “Raise Vibration”. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τον μοντέρνο ήχο του, που συνδυάζει φανκ, ροκ και ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας μια αίσθηση νοσταλγίας και ταυτόχρονα φρεσκάδας – σε συνδυασμό με τη χρήση samples από τον Michael Jackson.

It Ain’t Over ‘Til It’s Over

“It Ain’t Over ‘Til It’s Over” είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Lenny, κυκλοφόρησε το 1991 ως μέρος του δεύτερου άλμπουμ του, “Mama Said”. Το τραγούδι ξεχωρίζει με στοιχεία από σόουλ και ροκ, επηρεασμένα από καλλιτέχνες όπως ο Marvin Gaye και ο Curtis Mayfield. Οι στίχοι του “It Ain’t Over ‘Til It’s Over” μιλούν για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες σε μια ερωτική σχέση, αλλά και την ελπίδα και την αποφασιστικότητα να μην τα παρατήσεις. Ο Lenny έγραψε το τραγούδι κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου στον γάμο του, εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις του μέσα από τη μουσική. Το κομμάτι γνώρισε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 2 του Billboard Hot 100 και έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Again

“Again” είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα τραγούδια του Λένι Κράβιτς, κυκλοφόρησε το 2000 ως μέρος της συλλογής του “Greatest Hits”. Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από τη συναισθηματική του δύναμη και την απαλή μελωδία του, που συνδυάζει στοιχεία από ροκ και R&B. Οι στίχοι του “Again” μιλούν για την επανασύνδεση με έναν παλιό έρωτα και την επιθυμία να ξαναβρείς την αγάπη που έχει χαθεί.

American Woman

Το “American Woman” είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και δυναμικά τραγούδια του Lenny, που κυκλοφόρησε το 1999 ως μέρος του άλμπουμ “5”. Το τραγούδι είναι μια διασκευή του κλασικού κομματιού των The Guess Who από το 1970. Ο Kravitz έδωσε μια μοντέρνα και πιο ροκ εκδοχή στο τραγούδι, διατηρώντας την ένταση και την ενέργεια του πρωτότυπου, ενώ πρόσθεσε το δικό του στυλ με βαριά κιθαριστικά ριφ και δυναμικά φωνητικά.

Η επιλογή του Κράβιτς να διασκευάσει το “American Woman” ήταν μια έκφραση του θαυμασμού του για το αρχικό κομμάτι. Έγινε γρήγορα επιτυχία, φτάνοντας στο Top 20 των αμερικανικών charts και κερδίζοντας το βραβείο Grammy για την καλύτερη ανδρική ροκ φωνητική ερμηνεία το 2000. Η εκδοχή του Kravitz τιμά το πρωτότυπο και αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη του τραγουδιού.

Fly Away

Το “Fly Away” κυκλοφόρησε το 1998 ως μέρος του άλμπουμ “5”. Οι στίχοι του “Fly Away” εκφράζουν την επιθυμία για ελευθερία και απόδραση από την καθημερινότητα, δημιουργώντας μια αίσθηση ανεμελιάς και ενέργειας. Το τραγούδι αρχικά δεν προοριζόταν να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ, αλλά μετά από επιμονή του παραγωγού του, μπήκε τελικά στη λίστα και έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. “Fly Away” έφτασε στο Νο. 1 των αμερικανικών charts για μοντέρνα ροκ τραγούδια και κέρδισε το βραβείο Grammy για την καλύτερη ανδρική ροκ φωνητική ερμηνεία το 1999.

Let Love Rule

Το “Let Love Rule” άνοιξε τη μουσική καριέρα του Lenny, το 1989. Το τραγούδι είναι γνωστό για τον επαναστατικό του χαρακτήρα και την ισχυρή του κοινωνική και πολιτική δήλωση, προβάλλοντας μηνύματα αγάπης και ενότητας σε μια εποχή κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων. Οι στίχοι του τραγουδιού καλούν για την επικράτηση της αγάπης ως λύση για τα προβλήματα και τις συγκρούσεις της κοινωνίας, προτείνοντας μια θετική και ενοποιητική προσέγγιση στον κόσμο.

TK421

Ο τίτλος “TK421” αναφέρεται σε έναν χαρακτήρα από τη διάσημη ταινία “Star Wars” (σταυρόλεξο του ονόματος), και αν και δεν έχει επίσημη σύνδεση με το σύμπαν του Star Wars, ο τίτλος προσθέτει μια αίσθηση μυστικισμού και ενδιαφέροντος γύρω από το κομμάτι. Από το τελευταίο του άλμπουμ.

Τα 5 ορόσημα της καριέρας του Lenny

1. Το 1993, δύο χρόνια μετά την πρώτη παρουσία του στο top 10 του Billboard “Hot 100” και τέσσερα από το ντεμπούτο του με το άλμπουμ «Let Love Rule», που αποτέλεσε την μουσική ταυτότητα του, καθιερώνοντας τον στη ροκ σκηνή με το ρετρό στυλ και τα funk και soul στοιχεία των παραγωγών που ο ίδιος επιμελούταν, η καριέρα του απογειώθηκε. Το θρυλικό πια, «Are You Gonna Go My Way» έσπασε το αμερικανικό “φράγμα” και τον έφερε στην κορυφή ολόκληρου του κόσμου, με ένα τραγούδι-υπογραφή. Ο Lenny θεωρήθηκε ο νέος μεγάλος rock star σε μία χρονιά που για πολλούς θεωρείται από τις σπουδαιότερες της μουσικής βιομηχανίας και που rock, pop και hip hop παρήγαγαν μερικούς από τους σπουδαιότερους δίσκους όλων των εποχών.

2. Ένα χρόνο πριν τη δύση της χιλιετίας, ο Lenny επισφράγιζε την κυριαρχία του στη μουσική σκηνή. Το πρώτο του βραβείο Grammy, έπειτα από τρεις υποψηφιότητες (δύο το 1994 και μία το 1996) ήταν γεγονός! Ο Kravitz το 1999 κατάφερε να κερδίσει στην κατηγορία “Best Male Rock Vocal Performance” με το «Fly Away» και να γράψει ιστορία με τέσσερις διαδοχικές βραβεύσεις (2000 με το «American Woman», 2001 με το «Again» και 2002 με το «Dig In»). Μάλιστα, μέχρι το 2004 είχε συνολικά 9 υποψηφιότητες.

3. Τα μικρά cameo σε κινηματογράφο (The Rugrats το 1998, Zoolander το 2001, The Diving Bell and the Butterfly το 2007) και σε τηλεόραση (Being Mick τo 2001, The Simpsons το 2002 και Rebelde το 2004) έδειχναν πως αργά ή γρήγορα θα στραφεί και στη δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας. Το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη πραγματοποιήθηκε το 2009 με το Precious και τον ίδιο να λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές στον ρόλο του νοσοκόμου John, ενώ η απογείωση ήρθε με την τριλογία Hunger Games που “έσπασε” τα box office. Στο πλευρό της Jennifer Lawrence, του Woody Harrelson, του Liam Hemsworth και του αείμνηστου Donald Sutherland, ο Lenny έκανε αισθητή την παρουσία του ακόμα και στον μικρό υποστηρικτικό ρόλο του Cinna, κάτι που τον κατέταξε βαθιά στις συνειδήσεις των σινεφίλ και ιδαίτερα των φανατικών της τριλογίας της Suzanne Collins.

Ακολούθησαν το επίσης πολύ επιτυχημένο The Butler, στον ρόλο του James Holloway με ένα πλούσιο cast καταξιωμένων όπως ο Forest Whitaker, η Opra Winfrey, η Jane Fonda, ο John Cusack, ο Allan Rickman, ο Cuba Gooding Jr κ.α, και η κομεντί Shotgun Wedding με την Jennifer Lopez.

4. Εκτός των τεσσάρων βραβείων Grammy, ο Lenny Kravitz είχε αναρίθμητες υποψηφιότητες σε δεκάδες άλλα βραβεία παγκοσμίως, για τη μουσική του, την υποκριτική του και τις στυλιστικές επιλογές του. Κέρδισε στην καριέρα του συνολικά 21 βραβεία, μεταξύ των οποίων τα ASCAP Pop Music Awards, τα MTV Awards, τα Brit Awards, τα Vogue Fashion και τα Zebric, ενώ πρόσφατα αναδείχθηκε μέσα στους πέντε πιο σέξι εν ζωή άνδρες παγκοσμίως από το περιοδικό People. Μάλιστα η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι ιστορική για εκείνον, καθώς περιμένει την είσοδο του στο Rock and Roll Hall of Fame.

5. Τέλος, ο θρύλος της μουσικής με το φετινό 12o άλμπουμ του Blue Electric Light και το 18o τουρ που πραγματοποιεί, συμπληρώνει ιδανικά τα 35 χρόνια καριέρας, επιτυχιών και παρουσίας του στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ενώ συνεχίζεται και η καριέρα του στην υποκριτική με παραγωγές που αναμένονται να ολοκληρωθούν σύντομα!