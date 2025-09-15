Αποκλειστικό: Ακούστε τη Νατάσσα Μποφίλιου να τραγουδά τον “Ιππόλυτο”

Σας παρουσιάζουμε αποκλειστικά τον “Ιππόλυτο” το νέο τραγούδι του Γιώργου Καζαντζή που τραγουδά η Νατάσσα Μποφίλιου.

Ο Γιώργος Καζαντζής είναι ένας από τους πιο δραστήριους Έλληνες συνθέτες, παρουσιάζοντας ασταμάτητα νέους κύκλους τραγουδιών και δισκογραφικές παραγωγές. Στο νέο του άλμπουμ “Πλανόδιος”, ένα σύνολο εφτά τραγουδιών, μελοποιεί τρία ανέκδοτα τραγούδια που του είχε δώσει ο στενός του φίλος Ισαάκ Σούσης, τρία σε στίχους της ταλαντούχας στιχουργού Ναντίνας Κυριαζή και ένα του εξαιρετικού στιχουργού Βαγγέλη Βελώνια. Η Νατάσσα Μποφίλιου συμμετέχει στο άλμπουμ με την ερμηνεία ενός τραγουδιού, του “Ιππόλυτου” προσφέροντας τη μοναδική φωνή της σε ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του δίσκου.

Αυτό το τραγούδι σας παρουσιάζουμε αποκλειστικά στο NEWS 24/7.

Εκτός από τη Νατάσσα Μποφίλιου, το άλμπουμ Πλανόδιος περιλαμβάνει και τη συμμετοχή άλλων καταξιωμένων καλλιτεχνών, όπως οι Σόνια Θεοδωρίδου, Παντελής Θεοχαρίδης, Ναταλία Λαμπαδάκη, Γιώργος Μεράντζας, Μαρία Παπαγεωργίου, Λάκης Παπαδόπουλος και Βασίλης Σκουλάς.

Η μουσική του άλμπουμ κινείται σε ένα εύρος ήχων, από ηλεκτρικούς ρυθμούς μέχρι ανατολίτικες μελωδίες, δημιουργώντας έναν πλούσιο μουσικό καμβά που εκπλήσσει συνεχώς τον ακροατή με τις εναλλαγές του.

Τα τραγούδια του Πλανόδιου, έχουν μια έντονη μυστηριακή ατμόσφαιρα και μια μουσική ελευθερία που άλλοτε φλερτάρει με τους ηλεκτρικούς, άλλοτε με τους ανατολίτικους ρυθμούς και μελωδίες. Είναι ένα άλμπουμ που δεν μπαίνει σε κάποιο γνωστό μουσικό κάδρο αλλά εκπλήσσει συνεχώς στην ακρόαση του με τις εναλλαγές και τις εκπλήξεις του.

Ο Γιώργος Καζαντζής

Η ιδέα για τη δημιουργία του προέκυψε όταν ο Γιώργος Καζαντζής συνάντησε τους Μωζάικ, τους μουσικούς της εκπομπής “Μουσικό κουτί”. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και ο θαυμασμός, γέννησαν τον “Πλανόδιο”, που φέρνει τον πλούσιο μελωδικό κόσμο του Γιώργου Καζαντζή, με τα απρόβλεπτα παιξίματα και τις ορχηστρικές μετουσιώσεις των Μωζάικ.

Μουσική: Γιώργος Καζαντζής

Ενορχήστρωση: Γιώργος Καζαντζής – Μωζάικ

Oι Μωζάικ είναι οι:

Γιάννης Δίσκος κλαρίνο-σαξόφωνο

Στέλιος Φραγκούς πιάνο-πλήκτρα

Δημήτρης Καζάνης βιολί

Βύρων Τσουράπης ηλεκτρικό μπάσο

Λάμπης Κουντουρόγιαννης ηλεκτρικές και ακουστικές κιθάρες

Θανάσης Τσακιράκης τύμπανα ηλεκτρονικά κρουστά

Κυκλοφορεί από την Polytropon