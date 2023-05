Athens Music Week: Επιστρέφει δυναμικά με 32 καλλιτέχνες, συναυλίες και δράσεις σε 6 venues

Η 5η χρονιά του Athens Music Week είναι γεγονός! Από τις 29 Μαΐου έως τη 1 Ιουνίου 2023, το μεγαλύτερο event για τη μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα, επιστρέφει δυναμικά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και παρουσιάζει από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ ένα γεμάτο πρόγραμμα με συνολικά 42 πάνελ συζητήσεων, παρουσιάσεις, roundtables και ομιλίες, 13 workshops, 32 live acts, προβολή ντοκιμαντέρ, dj sets, networking events και άλλες ξεχωριστές δράσεις!

4 μέρες, 6 venues, 32 καλλιτέχνες και 130 ομιλητές από 29 χώρες. Το μοναδικό γεγονός στην Ελλάδα που ενώνει το κοινό με τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ.

ADVERTISING

Οι ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις θα ανοίξουν με ένα opening party στο υπέροχο Great Bear Rooftop του ξενοδοχείου Selina, θα συνεχιστούν στο Boiler, Crust και Six d.o.g.s με τις showcase συναυλίες και θα ολοκληρωθούν με ένα εκπληκτικό, φεστιβαλικό live show στην Κεντρική Σκηνή της Τεχνόπολης, ενώ η γιορτή θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με ένα closing DJ Set στο Rudu Bar!

Τι είναι το Athens Music Week στην Τεχνόπολη;

Το AMW καταπιάνεται με τις σημαντικότερες μουσικές τάσεις και επομένως δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το hip-hop από το συνεδριακό του πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτού, θα παρευρεθούν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι τρεις από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της εγχώριας σκηνής, FY, Light και Trannos με συντονιστή τον μουσικό παραγωγό και συνιδρυτή της Capital Music, Skive, σε μία συνάντηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον!

4 μέρες, 6 venues, 32 καλλιτέχνες και 130 ομιλητές από 29 χώρες. Το μοναδικό γεγονός στην Ελλάδα που ενώνει το κοινό με τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ

Arte Povera NIKOS STOLIS & ALEX GIOTIS

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί προβολή του ντοκιμαντέρ “Arte Povera” του μουσικού παραγωγού και συνθέτη Beats Pliz – κατά κόσμον Φώτη Γεωργιάδη -, ενώ έπειτα θα ακολουθήσει συζήτηση του δημιουργού με τον Διευθυντή Σύνταξης της έντυπης Lifo Τάσο Μπρεκουλάκη (mhulot) για την ιδέα και την παραγωγή του project, καθώς και το μέλλον του Ελληνικού hip-hop.

To ΑΜW θα έχει επίσης την τιμή να υποδεχτεί την σπουδαία στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου η οποία θα συζητήσει με τον έτερο συνάδελφο της Παρασκευά Καρασούλο για την απρόβλεπτη συνεργασία τους στην παράσταση "Ανάσα μου κι αέρας" που αγαπήθηκε από το κοινό.

Η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Παρασκευάς Καρασούλος ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

Σε μία πρωτοποριακή δράση της διοργάνωσης η Μαρίνα Σάττι θα κληθεί να ξαπλώσει στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή για ένα μοναδικό session – ψυχογράφημα από το ACADDEMIA, στο οποίο η Ελληνίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια θα κάνει μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση γύρω από τις προσωπικές της τριβές με το ευαίσθητο ζήτημα της ψυχικής υγείας.

Η Μαρίνα Σάττι RIA MORT

ΑΙ θεματικές, συζητήσεις και workshops

Επιπρόσθετα, μία από τις κύριες θεματικές του AMW Conference αφορά στη βαθιά επίκαιρη συζήτηση γύρω από τη σχέση μεταξύ μουσικής και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Πως το AI και το Web3 διαμορφώνουν το μέλλον της Μουσικής Βιομηχανίας; Ποιες απειλές και ευκαιρίες φέρνουν στο προσκήνιο; Τι ισχύει με τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα και άλλα πολλά που άπτονται ζητημάτων Μουσικής και Τεχνολογίας έρχονται να ρίξουν φως ειδικοί από σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι οι Complete Music Update (CMU), International Music Managers Forum (IMMF), Music Tech Europe, Orfium, Technoport Luxembourg, Utopia Music κ.α

Μετά τη περσινή της επιτυχία, επιστρέφει και φέτος για ένα δεύτερο γύρο η συζήτηση με τίτλο "Η Μεγάλη Ακρόαση", στην οποία αγαπημένοι στο κοινό ραδιοφωνικοί παραγωγοί και δημοσιογράφοι όπως η Κατερίνα Καφεντζή ή Kafka (Nostos 100,6), ο Χρήστος Παπαδάς (Pepper 96,6), o Λεωνίδας Αντωνόπουλος (Kosmos 93,6), η Άννα Αναστασίου (Best 92,6) και η Μαργαρίτα Μυτιληναίου (Αθήνα 9,84) θα προσπαθήσουν μέσα από ένα διαδραστικό τρόπο ακρόασης να συναποφασίσουν αν ένα τραγούδι έχει τη δυναμική να γίνει επιτυχία ή όχι. Παραμένοντας στην ίδια συχνότητα, o τηλεοπτικός παρουσιαστής και δημοσιογράφος Γιώργος Λέντζας, ο μουσικός δημοσιογράφος Δημήτρης Κανελλόπουλος (ΕΦΣΥΝ, Loaded.gr), η ραδιοφωνική παραγωγός Όλγα Λασκαράτου (pod.gr) και ο ηθοποιός Θάνος Τοκάκης θα καταπιαστούν με την ταυτότητα των podcasts ως το νέο ραδιόφωνο και πως αυτά μπορούν να το αναβιώσουν ή και να το αντικαταστήσουν.

Από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το ζήτημα του πολιτιστικού τουρισμού και του τρόπου που η μουσική μπορεί να αποτελέσει ισχυρή δύναμη προσέλκυσης επισκεπτών στις πόλεις. Την οπτική και εμπειρία θα μεταφέρουν ανάμεσα σε άλλους εκλεκτούς ομιλητές, η Γενική Διευθύντρια του δικτύου Music Cities Networks, Lena Ingwersen, ο ιδρυτής και Διευθυντής της Wide Days international music convention, Olaf Furniss και ο Διευθυντής του Athens City Festival, Νίκος Μπάρλας.

Αναπόσπαστο μέρος του συνεδριακού μέρους της διοργάνωσης αποτελούν τα εκπαιδευτικά workshops, τα οποία φέτος παρουσιάζονται με περισσότερες θεματικές, ευκαιρίες εκμάθησης και δυνατότητες εμβάθυνσης πάνω σε καίρια ζητήματα της Μουσικής Βιομηχανίας, συντονισμένα από έμπειρους ειδικούς της αγοράς. Ανάμεσα σε αυτά, η Label Relations Manager του YouTube, Κατερίνα Αδαμοπούλου, θα ξεκλειδώσει τα μυστικά της βέλτιστης χρήσης του YouTube για την προώθηση της δουλειάς των καλλιτεχνών, ο Jake Beaumont-Nesbitt (IMMF) θα εξηγήσει πως το χάος ψηφιακών εργαλείων της εποχής μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για το χτίσιμο ενός δυνατού brand image, ο Γιάννης Παπαδημητρίου (Globe One) θα αναλύσει τον τρόπο που το digital marketing είναι ο καλύτερος φίλος των διοργανωτών events και ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος (NFT Art Greece & 3iDAO) θα παρουσιάσει σε real time πως δημιουργουμε ενα μουσικό NFT.

Συναυλίες

H Λετονή performer Elizabete Balcus RICARDS OZOLS

Μετά το τέλος του συνεδριακού προγράμματος ξεκινάει η live συναυλιακή δράση! Από νωρίς το βράδυ, το Athens Music Week ξεχύνεται στην καρδιά της πόλης και ειδικότερα στις σκηνές των Boiler, Crust και Six d.o.g.s, στήνοντας ένα μεγάλο, νοητό stage στο οποίο θα παρουσιάσουν τις ιδιαίτερες μουσικές ιδέες και ηχητικές προτάσεις τους, 24 ξεχωριστά, εγχώρια και διεθνή ονόματα στο πλαίσιο του Showcase προγράμματος συναυλιών.

H ανερχόμενη καλλιτέχνιδα Molyneaux θα ξεδιπλώσει την πειραματική της ποπ με τις αναφορές στην τριπ-χοπ και synth/darkwave σκηνή, ο Bhukhurah θα μας ταξιδέψει με τις ονειρικές και ψυχεδελικές του μελωδίες, οι γνωστοί ύποπτοι Fundracar θα μας ταρακουνήσουν με το εκρηκτικό τους psych-punk reggae μείγμα και η διακεκριμένη Irene θα μας βουτήξει στο ζεστό R&Β σύμπαν της. Ακόμη, η fusion nu-jazz των Κυπρίων Sonica, η νοσταλγική synth-pop των Jimmy Knows, η αρχέγονη ρυθμική έκσταση των Nandra, η φουτουριστική, avant-pop της Λετονής performer Elizabete Balcus, η τσαχπίνικη electro-pop των «Ρουμάνων Daft Punk» K not K και οι lo-fi, κιθαριστικές εξερευνήσεις των Half Twin Brother, θα πλημμυρίσουν τις σκηνές του Athens Music Week.

Το Παιδί Τραύμα ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON

Η φεστιβαλική εμπειρία κορυφώνεται και ολοκληρώνεται στην Κεντρική Σκηνή της Τεχνόπολης με ένα εκρηκτικό live show την πρώτη βραδιά του καλοκαιριού! Το AMW παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό και συναρπαστικό line up με πρωταγωνιστές τον Τούρκο παραγωγό και live performer Hey! Douglas με την μοναδική ανάμειξη στοιχείων από ψυχεδελικό rock, funk και hip-hop με γερές δόσεις ανατολίτικης, ηχητικής παράδοσης σε ένα άκρως χορευτικό set, το Παιδί Τραύμα με τους εξομολογητικούς στίχους στα ελληνικά και τον ποιητικό, pop-rock ήχο του, τους Steams με τις νεοψυχεδελικές, κιθαριστικές περιπέτειες και τους Babo Koro με το κράμμα από παραδοσιακότροπους ρυθμούς και μελωδίες με σύγχρονη progressive rock ενορχήστρωση και βαλκανικές πολυφωνίες.

Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά: www.athensmusicweek.gr

To AMW υλοποιείται με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και Music Tech Europe Academy (MTEA) που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες - Εισιτήρια

Ημερήσιο Εισιτήριο: 10 ευρώ (προπώληση), 15 ευρώ (στην είσοδο)

Τρι. 30 & Τετ. 31 Μαΐου: Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνεδρίου και τις Showcase συναυλίες στo Boiler, την Crust και το Six d.o.g.s

Πέμ. 1 Ιουνίου: Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνεδρίου, στο Live show στην Κεντρική Σκηνή της Σκηνή της Τεχνόπολης και στο closing party στο Rudu.

Εισιτήριο Live Main Stage: 10 ευρώ (προπώληση), 15 ευρώ (στην είσοδο)

Εισιτήριο Showcase συναυλιών: 5 ευρώ (διατίθεται μόνο κατά την είσοδο στα venues διεξαγωγής)

Τριήμερο εισιτήριο φεστιβάλ & συνεδρίου: 25 ευρώ (προπώληση), 30 ευρώ (στην είσοδο).

Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του AMW καθ΄ όλη τη διάρκεια του τριημέρου σε όλα τα venues. Προπώληση εισιτηρίων: www.athensmusicweek.gr/tickets/

Ωράριο λειτουργίας:

Τρι. 30 & Τετ. 31 Μαΐου, Τεχνόπολη: 09.00 - 19.00, Boiler: 21:00 - 00:00, Crust: 21:00 - 00:00 Six d.o.g.s: 21:00 - 00:00,

Πέμ. 1 Ιουνίου Τεχνόπολη: 09.00 - 23.50.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις