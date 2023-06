Bohemian Rhapsody: Ποιος ήταν ο πρώτος τίτλος που είχε σκεφτεί ο Μέρκιουρι για τον ύμνο των Queen

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οίκος SOTHEBY'S φέρνοντας στη δημοσιότητα αντικείμενα διάσημων προσώπων αποκαλύπτει “μυστικά” που δεν είχαμε καν φανταστεί. Αυτή τη φορά χειρόγραφες σημειώσεις του σταρ των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι δείχνουν όχι μόνο τον χαοτικό γραφικό του χαρακτήρα, αλλά αποκαλύπτουν και τον εναλλακτικό τίτλο της μεγάλης επιτυχίας, "Bohemian Rhapsody".

Tο εν λόγω τραγούδι έχει ξεπεράσει προ πολλού τα 1.6 δισεκατομμύρια streams σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι το πιο δημοφιλές τραγούδι του 20υ αιώνα σε όλον τον κόσμο, καθώς επίσης και το rock τραγούδι με τα περισσότερα streams όλων των εποχών.

ADVERTISING

Γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Μέρκιουρι και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο του συγκροτήματος “A Night at the Opera”, ο οποίος κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου του 1975. Αποτέλεσε την ακριβότερη κυκλοφορία single που έγινε ποτέ, έως εκείνη την εποχή.

Κάτι έγινε στη... Μογγολία; Ο εναλλακτικός τίτλος του Bohemian Rhapsody

Είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε την αξία που έχουν οι ιδιόχειρες σημειώσεις του Μέρκιουρι με τους στίχους του "Bohemian Rhapsody" που δείχνουν μεταξύ άλλων ότι αυτός δεν ήταν ο μοναδικός τίτλος που είχε σκεφτεί για το κομμάτι.

Σε 15 σελίδες γεμάτες στίχους και ιδέες για μελωδίες από το 1975, που ο Μέρκιουρι έγραφε το τραγούδι, φαίνεται να έχει διαγράψει τη λέξη "Mongolian" και να την έχει αντικαταστήσει με τη λέξη "Bohemian".

Το τραγούδι που έχουμε χιλιοτραγουδήσει θα μπορούσε να λέγεται “Μογγολική ραψωδία”! Αντικαταστάσεις έγιναν και στις σημειώσεις άλλης σελίδας για το οπερατικό κομμάτι του τραγουδιού και κάποιες λέξεις όπως: "Galileo", "Bismillah" και "Fandago" – στη θέση των οποίων θα μπορούσαν να μπουν τα "Matador" και "Belladonna".

Οι σημειώσεις για το "Bohemian Rhapsody" είναι ανάμεσα στα 1.500 προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή των Queen που πρόκειται να δημοπρατηθούν τον Σεπτέμβριο από τον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο. Η τιμή εκτίμησης για το συγκεκριμένο χειρόγραφο είναι 930.00 – 1.745.000 ευρώ!

Ένας άλλος στίχος που άλλαξε πριν μπει στο τραγούδι είναι το: "Time for good-byes now, is this reality", ενώ το εμβληματικό "Mama, just killed a man" που όλοι γνωρίζουμε στην αρχή του τραγουδιού, στις σημειώσεις εμφανίζεται ως "Mama, there’s a war began".

Το χειρόγραφο με τους στίχους του Bohemian Rhapsody / Sotheby's AP





Όλα αυτά είναι γραμμένα με μαύρο και μπλε στυλό διαρκείας στις σελίδες ενός ημερολογίου του 1974, της (κλειστής πλέον) αεροπορικής εταιρείας British Midland Airways.

Τα αντικείμενα προσφέρονται προς πώληση από τη στενή φίλη του Μέρκιουρι, Μαίρη Όστιν, που κληρονόμησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του μετά από τον θάνατό του το 1991.

Εικόνα του Freddie Mercury στην οθόνη ενώ ο Brian May και ο Adam Lambert των Queen εμφανίζονται στη σκηνή των Oscars στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες 2019/CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP





H δημοπρασία που τιτλοφορείται «Freddie Mercury: A World of His Own» περιλαμβάνει από ρούχα που ο Μέρκιουρι φορούσε στη σκηνή και βικτωριανούς πίνακες από τη συλλογή του, μέχρι μία ασημένια χτένα Tiffany & Co. που χρησιμοποιούσε για το μουστάκι του.

Ένα από τα πιο "διάσημα" αντικείμενα που εκτίθενται στο Sotheby's είναι ένα στέμμα στο πρότυπο του στέμματος του Αγίου Εδουάρδου - το πρωτότυπο θα φορέσει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου στη στέψη του το επόμενο Σαββατοκύριακο - μαζί με το συνοδευτικό μανδύα από κόκκινο βελούδο, από ψεύτικη γούνα και στρας (αναμένεται να δημοπραττηθεί για 75.000 με 100.000 δολάρια)

Ο Μέρκιουρι φόρεσε τον μανδύα για την τελική ερμηνεία του "God Save the Queen", με την οποία έκλεισε η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος στο Knebworth, το 1986. Φωτογραφία του, δια χειρός Peter Hince, φιλοξενείται στην έκθεση “Queen Unseen: My Life with the Greatest Rock Band of the 20th Century” στο Τορίνο.

Σπάνια εικόνα από το προσωπικό φωτογραφικό άλμπουμ του Φρέντι Μέρκιουρι τον δείχνει να κάνει τις γνωστές... τρέλες του πριν από κάποια συναυλία. SOTHEBY'S

Κάποια από τα χρήματα της δημοπρασίας θα πάνε σύμφωνα με την Όστιν στο Mercury Phoenix Trust και στο Ίδρυμα του Elton John για το Aids.

*Freddie Mercury: A World of his Own will be at Sotheby’s London, 34-35 New Bond Street, 4 Αυγούστου -5 Σεπτεμβρίου.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις