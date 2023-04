Πώς είναι να είσαι ο road manager του Φρέντι Μέρκιουρι; Δες τις φωτογραφίες

Για πάνω από μία δεκαετία ο Peter Hince εργάστηκε στο πλευρό μιας από τις πιο εμβληματικές μπάντες στην ιστορία της ροκ μουσικής. Ο Βρετανός φωτογράφος ταξίδεψε μαζί με τους Queen ως υπεύθυνος στις περιοδείες τους και πέρασε πολύ χρόνο στα παρασκήνια των μεγαλύτερων venues του κόσμου.

Ήταν μαζί με τον Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury) όταν “γεννήθηκε” το "Crazy Little Thing Called Love" (γράφτηκε από τον Μέρκιουρι το 1979, για να συμπεριληφθεί το 1980 στο άλμπουμ "The Game"). Ήταν εκεί όταν ηχογραφήθηκε το "Bohemian Rhapsody" και σκεφτόταν "μα τι στο καλό είναι αυτό που ακούγεται"!

Αρμοδιότητά του, μεταξύ άλλων, ήταν τίποτα να μην πάει στραβά όταν ο Freddie ανέβαινε στη σκηνή και ξεδίπλωνε την απίστευτα πληθωρική ροκ περσόνα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα πήγαιναν ομαλά γιατί ο μεγαλύτερος frontman όλων των εποχών ήταν αβίωτος όταν είχε τα γνωστά ξεσπάσματά του.

Από την έκθεση στο Τορίνο "Queen Experience" PETER HINCE

Βρέθηκε σε όλα τα “sex, drugs, and rock and roll” πάρτι που έλαβαν χώρα στις περιοδείες των Queen και έγραψε την ιστορία του σε βιβλίο με τίτλο: “Queen Unseen: My Life with the Greatest Rock Band of the 20th Century” (αναφέροντας ότι στο περίφημο πάρτι των Queen στη Νέα Ορλεάνη το 1978 για την κυκλοφορία του άλμπουμ "Jazz" ήταν φήμες όσα κυκλοφόρησαν ότι νάνοι σέρβιραν μπολ με κοκαΐνη στους καλεσμένους. Νάνοι υπήρχαν, μπολ υπήρχαν, απλά ήταν γεμάτα φαγητά...).

Και φυσικά το βιβλίο του έγινε ανάρπαστο όταν οι φανς του Freddie κατάλαβαν ότι ήταν γεμάτο από σπάνιες φωτογραφίες που έχει βγάλει ο Hince σε όλη αυτή την παράλληλη διαδρομή του με τους Queen. Πλάνα της μπάντας που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ, η ερωμένη του Freddie, Mary, και όλα τα μέλη του συγκροτήματος σε ιστορικά ενσταντανέ πριν και μετά από εμβληματικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία.

Queen Experience PETER HINCE

Οι φωτογραφίες του Hince εκτίθενται αυτό το διάστημα σε μία μεγάλη έκθεση στο Κρατικό Αρχείο του Τορίνο, με τον τίτλο “Queen Experience / Peter Hince”. Τα εγκαίνια έγιναν στις 6 Απριλίου, με την παρουσία του ίδιου του φωτογράφου και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου 2023.

Queen Experience PETER HINCE

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό του Hince, αλλά και μία ενδιαφέρουσα συλλογή αναμνηστικών αντικειμένων του Νικολό Κιμέντι, ενός από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους συλλέκτες στοιχείων του σύμπαντος των Queen. Επίσης, σε ειδική αίθουσα προβάλλονται βίντεο από τις διεθνείς συναυλίες των Queen, μια από τις οποίες είναι φυσικά το show Live Aid στο Wembley το 1985, που συγκέντρωσε 72.000 θεατές.

Οι Queen ανέβηκαν στη σκηνή για 17 λεπτά και έδωσαν την καλύτερη ίσως live ροκ εμφάνιση όλων των εποχών. Το single “Hammer to Fall” είχε μόλις κυκλοφορήσει και η εισαγωγή με το “Bohemian Rhapsody” έδωσε τη θέση της στο “Radio Ga Ga”. Η στιγμή που ο Mercury υψώνει τη γροθιά του προς το κοινό έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Queen Experience PETER HINCE

Μιλώντας για αυτή την εμφάνιση στο βιβλίο του ο Hince γράφει: “Αρχικά δεν είχαν και μεγάλη διάθεση να το κάνουν. Είχαν και εσωτερικά προβλήματα με την μπάντα εκείνο το διάστημα. Έφτασαν πολύ κοντά στο να διαλυθούν το 1984, γιατί το "The Works" δεν είχε πάει καλά στην Αμερική. Και ο Φρεντ έκανε τα δικά του σόλο πράγματα. Το Live Aid τους έφερε μαζί και έπιασαν τον σφυγμό του κοινού στη σωστή στιγμή με τα σωστά τραγούδια. Ίσως πίστεψαν ότι έχουν κάτι να αποδείξουν. Όταν βγήκαν στη σκηνή, μπορούσες να το νιώσεις ότι έκλεψαν την παράσταση. Το είπε και ο Έλτον Τζον μετά: “You fuckers!”"

Peter Hince - Σ ημαντικές στιγμές της πορείας των Queen

Queen Experience PETER HINCE

Queen Experience PETER HINCE

Περίπου 60 φωτογραφίες του Λονδρέζου φωτογράφου, μερικές από τις οποίες εκτίθενται σε διεθνείς εκθέσεις και περισσότερα από 100 αντικείμενα, δίσκοι, αφίσες, μουσικά όργανα, ρούχα και αξεσουάρ, καθώς και σπάνια αναμνηστικά που ανήκαν στα μέλη της μπάντας φωτίζουν σημαντικές στιγμές της πορείας των Queen.

Ο Ratty -όπως ήταν το παρατσούκλι του Peter Hince - είχε την τύχη να συνεργαστεί τους Queen ακριβώς πάνω στην ακμή του συγκροτήματος και μπόρεσε να είναι κοντά στους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας τους.

Queen Experience PETER HINCE

Η συνεργασία μεταξύ Peter Hince και Queen ξεκίνησε το 1975, όταν το συγκρότημα ετοιμαζόταν να ηχογραφήσει το “A Night at the Opera”. O Peter Hince ήταν υπεύθυνος για τα μουσικά όργανα και τους ελέγχους του ήχου, ο οποίος έπρεπε να διασφαλίσει ότι η απόδοση του συγκροτήματος στη σκηνή θα είναι σύμφωνα με το σενάριο.

Queen Experience PETER HINCE

Σύντομα κέρδισε την εμπιστοσύνη του Φρέντι, του Μπράιαν, του Τζον και του Ρότζερ. Άρχισε να φωτογραφίζει τους Queen ξεκινώντας το 1976, οπότε το συγκρότημα είχε φτάσει στο απόγειο της παγκόσμιας δόξας και συνέχισε μέχρι το 1986 με μία παρένθεση των δύο τελευταίων χρόνων κατά την οποία φωτογράφιζε μόνο τον Freddie Mercury.

Πώς ήταν ο Μέρκιουρι πίσω από τα φώτα της σκηνής;

Queen Experience PETER HINCE

"Οι ανθρωποι μιλούν για τον Φρέντι και τον εγωισμό του, αλλά δεν ήταν καθόλου όπως φαινόταν. Ήταν όλο μία κατασκευασμένη περσόνα. Πίσω από αυτό έκανε πλάκα με τον εαυτό του, σάρκαζε με τρόπους που τα άλλα μέλη της μπάντας δεν διανοούνταν. Μπορούσες να γελάσεις και να περάσεις ωραία με τον Φρέντι, αλλά ήξερες που υπάρχει η γραμμή. Δεν ήταν η πριμαντόνα που όλοι πίστευαν" αναφέρει στο βιβλίο του ο Hince.

“Ήταν μοναδικός. Έχω δουλεψει και με τον Bowie, αλλά κανένας δεν είχε την αύρα του Φρέντι. Ίσως ο Μικ Τζάγκερ την έχει σε ένα βαθμό. Ο Φρέντι το είχε αυτό από πάντα. Ένιωθες ότι είναι κάποιος σημαντικός, αν και ήταν γεμάτος προσωπικές ανασφάλειες" αναφέρει σε άλλο σημείο του βιβλίου.

Συλλεκτικά αντικείμενα του Niccolò Chimenti QUEEN EXPERIENCE





Για τον Hince ισχύει το “no Freddie, no Queen”! “Μετά τον θάνατο του Fred τίποτα και κανείς δεν μπορεί να ανασυστήσει αυτό που υπήρχε. O Adam Lambert είναι καλός τραγουδιστής αλλά νιώθω ότι βλέπω ένα καμπαρέ στο Λας Βέγκας. Αν δεν έχεις παρακολουθήσει ποτέ τους Queen live μπορεί να σου αρκεί αυτό που βλέπεις, όχι σε μένα." έχει δηλώσει για την μετά-Μέρκιουρι εποχή της μπάντας.

Περισσότερα στο peterhince.co.uk.

