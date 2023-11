Bon Jovi και Cher τραγουδούν για τα Χριστούγεννα και μας ξαφνιάζουν

Oι θρυλικοί Bon Jovi επέστρεψαν με το νέο τους χριστουγεννιάτικο τραγούδι “Christmas Isn’t Christmas” και η Cher με ολόκληρο άλμπουμ.

Δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο για το προφίλ του Jon Bon Jovi και της Cher να κυκλοφορούν τραγούδια με θέμα τα … Χριστούγεννα, αλλά έφτασε η στιγμή να το ακούσουμε και αυτό.

Με το “Last Christmas” των Wham! να παραμένει μακράν κορυφαίο, φέτος ακούσαμε και τα χριστουγεννιάτικα άσματα της Cher και των Bon Jovi με… συγκρατημένο ενδιαφέρον.

Bon Jovi: Τα Χριστούγεννα που δεν είναι Χριστούγεννα

Oι θρυλικοί Bon Jovi επέστρεψαν με το νέο τους χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Christmas Isn’t Christmas» που κυκλοφορεί από την Island Records. Το συγκρότημα ηχογράφησε το ολοκαίνουργιο τραγούδι σε μια εκκλησία στο Νάσβιλ και είναι η πρώτη τους δουλειά από τότε που ολοκλήρωσαν το 15ο άλμπουμ τους με τίτλο «2020». Είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορούν από τον Οκτώβρη του 2020.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο τραγουδιστής του πάλαι ποτέ ροκ συγκροτήματος Τζον Μπον Τζόβι (Jon Bon Jovi) αποκάλυψε ότι το “Christmas Isn’t Christmas” είναι ένα τραγούδι που έγραψε πριν από δύο χρόνια και το αφιέρωσε στους γονείς του που ήταν άρρωστοι και στα παιδιά του. “Για το συναίσθημα ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι πραγματικά Χριστούγεννα χωρίς ΕΣΑΣ, το οποίο μπορεί να ξυπνήσει πολλές αναμνήσεις στους ανθρώπους“, είπε ο ροκ σταρ μέσω βίντεο που μοιράστηκε και πρόσθεσε. “Μου αρέσει επίσης να το αντιστρέφω για να ξέρετε ότι χάρη σε εσάς τα Χριστούγεννα ΕΙΝΑΙ Χριστούγεννα“.

Σύμφωνα με το People ο βραβευμένος με GRAMMY τραγουδιστής θα τιμηθεί ως το “Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2024” στο 33ο φιλανθρωπικό γκαλά της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης MusiCares της Ακαδημίας Ηχογράφησης στις 2 Φεβρουαρίου 2024, τόσο για την συνεισφορά του στη μουσική όσο και για το φιλανθρωπικό του έργο.

Cher – Το ντουέτο “What Christmas Means to Me”με τον Stevie Wonder

Από την άλλη πλευρά η Cher δεν “βολεύεται” με ένα μόνο τραγούδι και κυκλοφορεί ολόκληρο άλμπουμ, το “Christmas”. Χωρίς να ξοδέψει ιδιαίτερη σκέψη για το … όνομα, το “Christmas” είναι το πρώτο άλμπουμ της Cher μετά από πέντε χρόνια, και περιλαμβάνει 13 τραγούδια – αρκετά κλασικά χριστουγεννιάτικα και τέσσερα νέα. Έχει επίσης συνεργασία με διάσημους μουσικούς φίλους, συμπεριλαμβανομένων των Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper και Tyga.

Ο Guardian σχολίασε το πρωτο single από το άλμπουμ “…το πολύ πιασάρικο χορευτικό τραγούδι, ‘DJ Play a Christmas Song’, θυμίζει μια νύχτα που δεν είναι καθόλου ήσυχη.”

Ηχογραφημένο κυρίως στο Λος Άντζελες και το Λονδίνο, το Christmas παρήγαγε ο μακροχρόνιος συνεργάτης της Cher, Mark Taylor (“Believe”). Τα τραγούδια περιλαμβάνει το ντουέτο “Christmas (Baby Please Come Home)” με την Darlene Love και μια συγκινητική εκτέλεση του “Home” που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε μαζί με τον Michael Bublé.

Από τα αγαπημένα κομμάτια της Cher είναι το ντουέτο με τον Stevie Wonder στο “What Christmas Means to Me” του Stevie – από το 8ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο “Someday at Christmas” (κυκλοφόρησε στις 27 Νοεμβρίου του 1967 από την θρυλική Motown Records) . Η Cher σχολίασε: “Κάθε φορά που το ακούω, γίνομαι πάλι έφηβη. Είναι ένα προσωπικό όνειρο που πραγματοποιείται για μένα να ηχογραφήσω αυτό το τραγούδι μαζί του.”

Δύο άλλα αξιοσημείωτα κομμάτια περιλαμβάνουν μια απροσδόκητη συνεργασία με τον Tyga σε ένα άλλο τραγούδι της Sarah Hudson με τίτλο “Drop Top Sleigh Ride” παραγωγής Alexander Edwards, Mike Crook και Ryan OG, καθώς και το “Put A Little Holiday In Your Heart” με την Cyndi Lauper.