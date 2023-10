Boogie Belgique: 10+1 facts για να μπούμε στη χρονοκάψουλα της βελγικής μπάντας

Το πιο γνωστό, ίσως, τραγούδι τους είναι το “Forever and Ever” από το δεύτερο άλμπουμ τους, Nightwalker Vol.I – Μη σκεφτείς τον Ντέμη Ρούσσο!

Οι Boogie Belgique στις 3 Νοεμβρίου μας προσκαλούν στη χρονομηχανή του μουσικού τους σύμπαντος, σε μία βραδιά ξεχωριστή, γεμάτη διαχρονικές μουσικές, συνεχείς μίξεις downtempo, nu – jazz και electro-swing ρυθμών.

Ο ήχος τους γεννήθηκε το 2012, συνδυάζοντας την αγάπη του ιδρυτή τους Oswald Cromheecke για τους abstract hip hop και dub ρυθμούς, αλλά και τους καλά κρυμμένους swing θησαυρούς. Η φήμη τους όμως χτίστηκε σταδιακά, από στόμα σε στόμα και η εξέλιξή τους ήταν σταθερή και συνεχής.

Έτσι, οι Boogie Belgique γρήγορα βρήκαν τη θέση τους στην σκηνή της instrumental hip hop, trip hop, electro-swing και nu jazz. Έντεκα χρόνια και έξι άλμπουμ μετά οι Boogie Belgique συνεχίζουν να αποτίνουν φόρο τιμής στις μουσικές περασμένων δεκαετιών, τα νοσταλγικά στοιχεία είναι πάντα παρόντα και αναλλοίωτα στον ήχο τους, να λατρεύουν τους crooners, τις big bands και το swing.

Οι Boogie Belgique είναι ένα 100% καθαρόαιμο βελγικό συγκρότημα. Πολυσυλλεκτικό, πολύχρωμο, συμπεριληπτικό. Η μπάντα αποτελείται από 6 μέλη: τον Oswald Cromheecke (παραγωγός, κιθάρα), τον Cedric Van Overstraeten (τρομπέτα), τον Aiko Devriendt (πλήκτρα & synth), τον Martijn Van Den Broeck (τύμπανα), τον Ambroos De Schepper (σαξόφωνο) και την Emily Van Overstraeten (φωνή).

Μέσα από 10+1 facts για τους Boogie Belgique ας γνωρίσουμε τον κόσμο τους

1 – Δημιουργήθηκαν το 2012 στο δωμάτιο του Oswald Cromheecke. Ο Oswald Cromheecke αρχικά έγραφε τραγούδια για ένα reggae συγκρότημα, τους Jahfar. Χρησιμοποιούσε samples από τη συλλογή των cd της μητέρας του. Λάτρευε τις μελωδίες των παλιών τζαζ τραγουδιών και των vintage soundtrack και άρχισε να τα συνδυάζει με μοντέρνες πινελιές. Ανέβασε τα τραγούδια στο Soundcloud και στο Bandcamp και οι Boogie Belgique ξεκίνησαν…

2 – Ο Oswald Cromheecke γεννήθηκε στην Αμβέρσα και σπούδασε animation και illustration ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση – ο πατέρας του είναι σκιτσογράφος και η μητέρα του γραφίστρια. Είναι το δημιουργικό μυαλό πίσω από το artwork, τα video clip και τα visuals των Boogie Belgique.

3 – Όταν άρχισε να δέχεται προσκλήσεις για live εμφανίσεις, ο Oswald σκέφτηκε να μην παίζει ένα σκέτο DJ set αλλά να φωνάξει και τον κολλητό του, που έπαιζε τρομπέτα, τον Cedric Van Overstraeten. Στη συνέχεια, προσκάλεσαν και τον πιανίστα και πολυοργανίστα, Aiko Devriendt και τον ντράμερ, Martijn Van Den Broek και λίγο αργότερα κάλεσαν και τον Ambroos De Schepper με το σαξόφωνο του. Όταν προστέθηκε και η Emily Van Overstraeten, με τα υπέροχα φωνητικά της, η κολεκτίβα των Boogie Belgique είχε ολοκληρωθεί….

4 – Όλοι τους έχουν μεγαλώσει στην Φλάνδρα και γνωρίζονται από τα εφηβικά τους χρόνια. Τα ακούσματα τους παράλληλα. Τα μουσικά τους γούστα αναπτύχθηκαν μαζί και πλάι-πλάι. Ο Cedric έχει βαθιά γνώση της κλασσικής μουσικής, ο Oswald γνωρίζει το swing όσο λίγοι, ο Aiko τη bossa nova και το hip hop, ο Martin είναι τύπος της reggae και της dub. Το 2022 συμπληρώθηκαν τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Στις 14 Οκτωβρίου 2022 κυκλοφόρησαν το έκτο άλμπουμ τους, Machine.

5 – Το πρώτο full live band show των Boogie Belgique έγινε σε ένα πραγματικά ξεχωριστό μέρος! Στη μέση ενός δάσους! Όταν ξεκίνησαν τις πρόβες όλοι μαζί, θέλησαν να κάνουν μία πρώτη δοκιμή και έτσι, μια σκοτεινή νύχτα, οργάνωσαν μία συναυλία για «friends and family only» σε ένα ξέφωτο στις Αρδέννες γύρω από μια θάλασσα δέντρων. Έπαιξαν ένα πλήρες σόου με ντραμς, πλήκτρα, τρομπέτα και live samples. Η καλύτερη εισαγωγή για τον ατμοσφαιρικό κόσμο του Boogie Belgique!

6 – Το πιο γνωστό, ίσως, τραγούδι τους είναι το “Forever and Ever” από το δεύτερο άλμπουμ τους, Nightwalker Vol.I – Για μας, στην Ελλάδα ο συνειρμός με το πασίγνωστο τραγούδι του Ντέμη Ρούσσου, Forever and Ever (από το 2ο άλμπουμ του που πήγε νο 1 στο Βέλγιο το 1973) είναι αναπόφευκτος.

7 – Ο Oswald συνεπής στις επιλογές και την αισθητική του, χρησιμοποιεί σταθερά vintage footage από ταινίες και επίκαιρα περασμένων εποχών στα video clips της μπάντας και πάντα αφήνει ψήγματα για την ιστορική περίοδο από όπου έχει αντλήσει τα πλάνα. Για παράδειγμα, το τραγούδι τους, Ms. Yutani από το άλμπουμ, Time For A Boogie μας ταξιδεύει στο μεταπολεμικό Τόκυο σε έναν εμπορικό δρόμο στην περιοχή Shinbashi, σε πάγκους της αγοράς στη Shibuya, δίπλα στο ποτάμι, ακόμη και σε περιοχές που προορίζονταν αποκλειστικά για τις αμερικανικές κατοχικές δυνάμεις. (η Ιαπωνία βρίσκονταν υπό αμερικάνικη κατοχή από το 1945 έως το 1952, οι πόλεις της είχαν υποστεί τεράστιες ζημιές και ανοικοδομούνταν με γρήγορους ρυθμούς).

8 – Εμπνεύστηκαν τον τίτλο του πρώτου άλμπουμ, Blueberry Hill από το ομώνυμο τραγούδι του Fats Domino (που έμεινε το 1956 για 3 εβδομάδες στο Νο 2 του Billboard Top 40 και 8 εβδομάδες στα R&B Best Sellers).

9 – Χρησιμοποιούν μία χαρακτηριστική φιγούρα στην επικοινωνία τους: τον Boogieman – τον μπαμπούλα – αυτό το φανταστικό, τρομακτικό πλάσμα που αποτρέπει τα παιδιά από τις σκανταλιές…

10 – Τα πρώτα χρόνια των συναυλιών τους εκτός Βελγίου, βρέθηκαν στην Ελλάδα και περιόδευσαν σε διάφορες πόλεις για να εμφανιστούν σαν opening act στους Thievery Corporation και τους Ancient Astronauts.

11 – Θα ήθελαν να φάνε πρωινό με: τον Thom Yorke, την Yukimi Nagano (τραγουδίστρια των Little Dragon), την Greta Thunberg και τον μάγο Gandalf The Grey. Τους εμπνέει το μότο της Πίπης της Φακιδομύτης (Pippi Longstocking): «Δεν το έχω ξανακάνει, οπότε νομίζω ότι μπορώ να το κάνω». Ασπάζονται απόλυτα αυτήν την θετική συμπεριφορά και στάση, που μπορεί…να μετακινήσει ακόμη και βουνά!