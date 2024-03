Brit Awards 2024: Γιατί ανάγκασαν την Κάιλι Μινόγκ να πιει μέσα από ένα παπούτσι

Η Κάιλι Μινόγκ ήταν το πρόσωπο της βραδιάς στα Brit Awards 2024 και ο παρουσιαστής την προκάλεσε να κάνει μαζί του ένα “shoey”.

Το Grammy για την “Καλύτερη Pop Dance Ηχογράφηση” με το “Padam Padam” που πήρε πριν από λίγες ημέρες η ποπ σταρ Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) διαδέχθηκε ένα άλλο βραβείο, με μεγαλύτερη ίσως συναισθηματική αξία για τη διάσημη ποπ σταρ.

Η Κάιλι παρέλαβε τo περασμένο Σάββατο το βραβείο 2024 BRIT Awards Global Icon και εμφανίστηκε live στην φαντασμαγορική τελετή, στην O2 Arena του Λονδίνου.

Η εμφάνισή της πάνω στη σκηνή ήρθε να θυμίσει παλαιότερες εμβληματικές εμφανίσεις της, όπως εκείνη που αναδύθηκε στη σκηνή πάνω σε ένα τεράστιο cd player ξαπλωμένη σε έναν δίσκο που έγραφε με γκλίτερ το όνομά της.

Κάιλι Μινόγκ – Το shoey που δεν περίμενε

Τα της τελετής δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, όμως αυτό που συζητήθηκε και έγινε viral δεν είχε σχέση – όπως πάντα – με τη μουσική. Η Κάιλι την “πάτησε” λόγω μιας γνωστής και λίγο αηδιαστικής αυστραλιανής παράδοσης που λέγεται “shoey”, από το shoe, που σημαίνει παπούτσι. Θεωρείται σχεδόν “εθνικό χόμπι” και αν κατάγεσαι από την Αυστραλία και τολμήσεις να απαντήσεις αρνητικά στην πρόκληση να πιεις μέσα από ένα παπούτσι… έχεις κάνει περίπου έγκλημα.

Το να πίνεις από ένα παπούτσι για τους Αυστραλιανούς έχει μακρά ιστορία και η Κάιλι Μινόγκ έπεσε θύμα χωρίς να το καταλάβει στα βραβεία Brit. Τι συνέβη;

Η Κάιλι χαλάρωσε ανυποψίαστη στο τραπέζι της – σκεπτόμενη το βραβείο global icon – όταν ο παρουσιαστής Roman Kemp κάθισε περιπαικτικά και τη ρώτησε αν θα έκανε μαζί του ένα shoey – δηλαδή αν θα έπινε από ένα παπούτσι. Ο Guardian αστειεύεται ότι π΄ροκειται για “διπλωματικό επεισόδιο”. Μπορείς να το ζητήσεις ίσως από τον Harry Styles και τον Post Malone όταν εμφανίζονται κάπου στην Αυστραλία. Αλλά από την Κάιλι επί βρετανικού εδάφους; Σάλος, καλέστε τον πρέσβη.

Ο παρουσιαστής έβαλε δύο ψηλοτάκουνα παπούτσια στο τραπέζι, έριξε μέσα κάποιο ποτό ή αναψυκτικό και “άσπρο πάτο”.

Ήπιε η Κάιλι από παπούτσι; Ε, δεν θα πιω κι εγώ!

Την επαύριο σε δηλώσεις άσχετες με το ζήτημα ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε προειδοποίησε τον Τύπο να μην περιμένει από εκείνον να πιεί οτιδήποτε από κανένα παπούτσι. “Είμαι πολύ τακτικός και πολύ καθαρός, είναι κάτι που δεν θα έκανα ποτέ. Νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο για μένα“, δήλωσε ο Albanese, πριν προσθέσει βιαστικά: “Δεν το κατακρίνω αυτό, σημειωτέον“.

Shoeys έχουν κάνει κάποιοι διάσημοι που, εντάξει, δεν θα τους πούμε και βρωμύλους. Μόλις πέρυσι ο Harry Styles ήπιε μπύρα από το αθλητικό του παπούτσι – Adidas x Gucci αξίας 1.170 δολαρίων στο Περθ. “Ντρέπομαι για τον εαυτό μου”, είπε μετά κάνοντας χιούμορ.

Ο Post Malone έκανε επτά shoeys κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Brisbane, χρησιμοποιώντας αθλητικά παπούτσια, μια καουμπόικη μπότα και ακόμη και ένα στήριγμα μπότας. Η Lizzo το “έκλεψε” κάπως, παραχώνοντας ένα μπουκάλι τεκίλα μέσα στην μπότα της και πίνοντας έτσι, σε λάιβ στο Σίδνεϊ. Αθλητές της F1, παίκτες κρίκετ, ποδοσφαιριστές, ΜΜΑ αθλητές -αλλά και stand up comedians- έχουν πιεί μέσα από τα παπούτσια τους για να γιορτάσουν κάποια νίκη. Ο Τζακ Νίκολσον σχεδόν το έκανε, για πλάκα.

O Jack Nicholson πάει να πιεί σαμπάνια από το παπούτσι της συμπρωταγωνίστριάς του στην ταινία "One Flew Over the Cuckoo's Nest" / 1976. Η Louise Fletcher έβγαλε τα παπούτσια της για να φωτογραφηθούν καθώς ήταν ψηλότερή του... AP Photo

Είναι το “shoey” έθιμο από την Αυστραλία;

Η κατανάλωση σαμπάνιας από ένα γυναικείο γοβάκι έγινε ντεκαντάνς σύμβολο στις αρχές του 20ού αιώνα. Η πρακτική αυτή πιστεύεται ότι ξεκίνησε το 1902 στο Everleigh Club, έναν οίκο ανοχής υψηλού επιπέδου στο Σικάγο. Όταν η γόβα μιας χορεύτριας έπεσε στο πάτωμα, ένα μέλος της συνοδείας του πρίγκιπα Ερρίκου της Πρωσίας τη μάζεψε και τη χρησιμοποίησε για να πιει σαμπάνια.

Το κατά πόσο όμως είναι ένα “έθιμο” που μπορεί η Αυστραλία να βεβαιώσει την προέλευσή του, δεν αποδεικνύεται. Αγγεία πόσης σε σχήμα μπότας και παπουτσιού που χρονολογούνται από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. έχουν βρεθεί στη Μικρά Ασία, ενώ μεταγενέστερα παραδείγματα έχουν βρεθεί στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία. Πιστεύεται ότι αυτά κατασκευάζονταν επειδή σε ορισμένους πολιτισμούς πίστευαν ότι το να πίνουν από την μπότα ενός ανώτερου αξιωματικού θα έφερνε καλή τύχη στους στρατιώτες.

Η Γερμανία έχει επίσης μια ισχυρή ιστορική παράδοση των Bierstiefel, που είναι τα ποτήρια μπύρας σε σχήμα μπότας, τα οποία αποτελούν μια πιο υγιεινή εκδοχή των πραγματικών μποτών από τις οποίες έπιναν οι Γερμανοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου πριν από τις μάχες για καλή τύχη. Ή σαν καψόνι.

BRITs 2024 – Η “επανεφεύρεση” της Κάιλι Μινόγκ

Επιστρέφοντας στα βραβεία, η Ντούα Λίπα που κέρδισε το βραβείο Pop Act, απένειμε το τιμητικό Brit Award στη Μινόγκ. Η Αυστραλή ποπ σταρ έχει στο παλμαρέ της εννέα βρετανικά Νο1 άλμπουμ και επτά βρετανικά Νο1 singles κατά τη διάρκεια της καριέρας της που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες. Όπως είπε ο εκφωνητής κατά τη διάρκεια του σόου, “η Κάιλι είναι ο μάστερ της μουσικής επανεφεύρεσης”.

Η Μινόγκ ευχαρίστησε όλους όσοι την ακολούθησαν στην πορεία της καριέρας της και έδωσε επίσης τα εύσημα σε όσους ήρθαν μετά από αυτήν. “Σωστά, εγώ θα κλαίω με λυγμούς μαζί με τη Raye. Raye, τα κατάφερες”, είπε για την τραγουδίστρια που έγραψε ιστορία, κερδίζοντας έξι βραβεία στα Brits του 2024.

“Ήταν μια ολόκληρη ζωή – 36 χρόνια και συνεχίζουμε – και αυτό που πραγματικά με συγκινεί είναι η αγάπη για τη μουσική και η σύνδεση με τους ανθρώπους”. Πρόσθεσε ότι “υπάρχει ένα κομμάτι μου που εξακολουθεί να είναι το 14χρονο κορίτσι στο δωμάτιό του που ονειρεύεται να κάνει μουσική και να είναι μέρος αυτής της βιομηχανίας”.

Η Μινόγκ έκλεισε επίσης τη βραδιά με ένα ηλεκτρισμένο medley. Ξεκίνησε την εμφάνισή της ντυμένη με ένα λαμπερό κόκκινο outfit, ενώ δέσποζε πάνω από τη σκηνή σε μια μικρή πλατφόρμα καθώς ξεκινούσε το “Padam Padam”. Μόλις η πλατφόρμα στην οποία βρισκόταν κατέβηκε για να φτάσει στο επίπεδο της σκηνής, οι χορευτές της τη βοήθησαν να αλλάξει ρούχα και εποχές μέσα σε δευτερόλεπτα.

Τέλος εμφανίστηκε με ένα μαύρο φόρεμα με λευκά τελειώματα για να τραγουδήσει το megahit του 2001, “Can’t Get You Out of My Head”.

Τη βραδιά μονοπώλησε η ανερχόμενη ποπ σταρ Raye, κερδίζοντας 6 από τα 7 βραβεία που ήταν υποψήφια στα Brit Awards 2024. Η 26χρονη έγραψε ιστορία ξεπερνώντας τους Blur, Adele και Χάρι Στάιλς σε αριθμό νικών, σε μία και μόνο τελετή.

Κέρδισε μεταξύ άλλων, τα βραβεία “Καλλιτέχνης της Χρονιάς”, “Άλμπουμ της Χρονιάς” (My 21st Century Blues») και “Τραγούδι της Χρονιάς” (Escapism). Είναι επίσης η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το βραβείο τραγουδοποιού της χρονιάς. Ενώ παραλάμβανε τα βραβεία της ξυπόλητη η 26χρονη Βρετανή δήλωσε: “Η καλλιτέχνις που ήμουν πριν από τρία χρόνια δεν θα πίστευε ότι σήμερα έχω τον έλεγχο – είμαι το αφεντικό του εαυτού μου“.

Δείτε τους νικητές στο brits.co.uk/winners.