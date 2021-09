Χρήστος Θηβαίος, Magic de Spell και Παυλίνα Βουλγαράκη: "Όταν άκουσα το Nevermind των Nirvana για πρώτη φορά"

Σαν σήμερα, τριάντα χρόνια πριν, στις 24 Σεπτεμβρίου 1991 κυκλοφόρησε το "Nevermind", το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Nirvana. Ο frontman του συγκροτήματος Kurt Cobain προσπάθησε να δημιουργήσει μουσική έξω από τα περιοριστικά όρια της grunge σκηνής του Σιάτλ και τα κατάφερε. Το "Nevermind" ήταν αυτό που έβαλε το εναλλακτικό ροκ στο mainstream κοινό.

Παρά τις χαμηλές εμπορικές προσδοκίες από το συγκρότημα και τη δισκογραφική εταιρεία, το Nevermind έγινε μια επιτυχία-έκπληξη στα τέλη του 1991, κυρίως λόγω της δημοτικότητας του πρώτου του single, "Smells Like Teen Spirit". Μέχρι τον Ιανουάριο του 1992, είχε αντικαταστήσει το άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον, "Dangerous" στο νούμερο ένα του Billboard 200. Από το άλμπουμ επίσης κυκλοφόρησαν άλλα τρία επιτυχημένα singles: "Come as You Are", "Lithium", και "In Bloom». Το άλμπουμ έγινε διαμαντένιο καθώς πούλησε πάνω από 10.000.000 αντίτυπα στην Αμερική, ενώ παγκοσμίως πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Να σημειωθεί πως έχει καταταγεί ψηλά στις λίστες για τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, από εκδόσεις όπως το Rolling Stone και το Time.

Εμείς ρωτήσαμε 3 Ελληνες μουσικούς πώς ένιωσαν όταν πρωτοάκουσαν το Nevermind των Nirvana είτε το 1991 όταν πρωτοκυκλοφόρησε είτε όταν "έπεσαν" για πρώτη φορά πάνω του.

Χρήστος Θηβαίος

"Θυμάμαι το 1991 όταν πριν λίγο πριν γυρίσω από την Ιταλία είχα πάρει στα χέρια μου το βινύλιο του Nevermind και ενθουσιαστήκαμε εγώ και η παρέα μου από αυτή τη Grunge σκηνή. Ήταν τότε οι Nirvana, οι Pearl Jam, οι Soundgarden… Αμέσως αρχίσαμε να σιγοπαίζουμε τα τραγούδια στην κιθάρα. Θυμάμαι βράδια που στα μπαλκόνια στην Ιταλία και μετά στα Εξάρχεια που σιγοψιθιρίζαμε το Smells Like Teen Spirit. Μας κίνησε όλη αυτή η σκηνή και μας επηρέασε πολύ. Με βαθιά χαρά και ενέργεια θυμόμαστε πως τα συγκροτήματα λειτουργούν ως κλασική μουσική".

Δείτε το βίντεο όπου ο Χρήστος Θηβαίος μιλά για τους Nirvana και τραγουδά ένα απόσπαμα από το Smells Like Teen Spirit

Θοδωρής Βλαχάκης (Magic de Spell)

Οι Magic De Spell FACEBOOK/ANTHI DAMVAKERAKI PHOTOGRAPHY



"Όταν πρωτοάκουσα το Nevermind ένιωσα όπως είχα νιώσει ακούγοντας πρώτη φορά Sex Pistols. Και στις δύο χρονικές φάσεις αυτές έβλεπα πως το ροκ ξεφεύγει από το αρχέγονο και από την ορμή που είχε στην αρχή και καταλήγει σε διαφορετικές πιο progressive ή πιο pop διαστάσεις με αποτελέσμα να εκφυλίζεται κιόλας. Ένιωσα πως εκπληρώνεται αυτή η “προφητεία” ότι πάντα θα βρίσκεται ένας πιτσιρικάς ο οποίος θα πάρει μια κιθάρα, θα πατήσει την παραμόρφωση και θα κάνει επανάσταση. και λέω κοίτα να δεις γίνεται ακόμα και τώρα και ελπίζω να ξαναγίνει πάλι".

Παυλίνα Βουλγαράκη

Η Παυλίνα Βουλγαράκη



"Θυμάμαι πως πρωτοάκουσα το Nevermind στην εφηβεία μου, στην Πρώτη Γυμνασίου. Τότε η καθηγήτρια των αγγλικών μου, επειδή καταλάβαινε πως δεν μπορούσα να ταιριάξω μουσικά με τα άλλα παιδιά, μου έδωσε να ακούσω το cd. Εντυπωσιάστηκα. Αυτή η ελευθερία του Cobain, το ήταν σε μία μόνιμη εξέγερση, το ότι σε ένα τραγούδι του έλεγε “Ο Θεός είναι gay”... Με συνεπήρε αυτός ο επανασταστικός ήχος και στίχος. Μέχρι που κυκλοφόρησε ο δίσκος τους δεν είχαμε ακούσει alternative rock, ο Kurt Cobain το έφερε. Είχα μείνει έκθαμβη και από τον Dave Grohl και τον τρόπο που έπαιζε τύμπανα. Αναρωτιόμουν ποιος να είναι αυτός..."

