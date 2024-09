Colin Stetson: Ο avant-garde βιρτουόζος του σαξοφώνου για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η προσωπική δουλειά του Stetson δημιουργεί ένα μοναδικό ήχο που δεν κατατάσσεται εύκολα σε μόνο ένα είδος.

Μια βραδιά ηχητικής έκρηξης και μουσικής ιδιοφυΐας με μοναδικό όργανο το σαξόφωνο και τις εκπληκτικές δυνατότητες του Colin Stetson.

Γνωστός για τον τρόπο που ξεπερνά τα όρια του σαξοφώνου και επαναπροσδιορίζει την σόλο ερμηνεία, ο Colin Stetson θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Gazarte – Ground Stage, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024, σε παραγωγή της Scenius Series, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιοδείας του.

Η προσωπική δουλειά του Stetson δημιουργεί ένα μοναδικό ήχο που δεν κατατάσσεται εύκολα σε μόνο ένα είδος. Με στοιχεία από την πειραματική τζαζ μέχρι τη μινιμαλιστική σύνθεση καθώς και έντονες post – rock επιρροές, ο παγκοσμίου φήμης σαξοφωνίστας και συνθέτης έχει δημιουργήσει το δικό του χαρακτηριστικό ηχόχρωμα, χαράσσοντας μια σπουδαία πορεία στον κόσμο της avant – garde μουσικής.

Η επαναστατική του προσέγγιση, που περιλαμβάνει διαφορετικά στρώματα ήχων, τα οποία δημιουργεί μέσω της κυκλικής αναπνοής συνδυαστικά με τη χρήση περίπλοκων μικροφωνικών ρυθμίσεων, καταφέρνει να μεταμορφώσει το σαξόφωνο σε μια ολόκληρη ορχήστρα του ενός ατόμου. Οι εμφανίσεις του Stetson χαρακτηρίζονται από έντονη φυσικότητα, καθώς συνδυάζει αβίαστα ρυθμό, μελωδία και αρμονία.

Colin Stetson – Χρησιμοποιώντας μόνο το σαξόφωνο και το σώμα του

Γεννημένος στο Ann Arbor του Μίσιγκαν, ο Colin Stetson ξεκίνησε να ξεπερνά τα όρια του σαξοφώνου από την εφηβεία του. Απόφοιτος της Σχολής Μουσικής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, έχει συνεργαστεί με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών και έχει αναπτύξει μια μοναδική σόλο καριέρα.

Οι συνθέσεις του, που συχνά περιγράφονται ως «αλλόκοσμες», συνδυάζουν βαθιά συναισθηματική απήχηση με δεξιοτεχνία, γεμίζοντας ολόκληρες αίθουσες συναυλιών με ήχους, χρησιμοποιώντας μόνο το σαξόφωνο και το σώμα του.

Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης του καριέρας, ο Colin Stetson έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι: Tom Waits, Arcade Fire, Bon Iver, TV on the Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou Reed, Bill Laswell, Evan Parker, The Chemical Brothers, Animal Collective, Hamid Drake, LCD Soundsystem, The National, Angélique Kidjo, Fink και David Gilmour.

Είναι επίσης γνωστός για την σύνθεση καθηλωτικά ατμοσφαιρικών soundtrack για ταινίες όπως Hereditary (2018), Texas Chainsaw Massacre (2022), The Menu (2022), και Uzumaki (2023).

Η εμφάνισή του στην Αθήνα θα περιλαμβάνει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, The Love It Took to Leave You, που κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο, καθώς και μερικά από τα γνωστότερα έργα του από προηγούμενες κυκλοφορίες, όπως τα διάσημα album series New History Warfare.