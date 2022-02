8 ολοκαίνουρια dance anthems για ατελείωτες χορευτικές βραδιές

Είναι γεγονός. Τα dance anthems που έχουν κυκλοφορήσει τους τελευταίους, είναι άπειρα. Σαν να μας περίμεναν στη... γωνία για να γίνουν τα νέα μας κολλήματα. Δεν θα ήταν υπερβολή μάλιστα, να λέγαμε πως μέχρι το καλοκαίρι θα είναι τα νέα mega hits που θα τα έχουμε διαρκώς στο repeat. Πολλοί καλλιτέχνες και djs φαίνεται να έβαλαν μπόλικες ιδέες στο συρτάρι τους εν μέσω πανδημίας και τώρα που άνοιξαν λίγο τα πράγματα τα έβγαλαν στην κυκλοφορία!

Dua Lipa - Pretty Please

Είναι ένα τραγούδι που ανεβαίνει επικίνδυνα στις προτιμήσεις μας και ίσως μιλάμε για το νέο super hit της Dua Lipa. Με το Brit Award για το καλύτερο Pop/R&B Act στη φαρέτρα της, η εκρηκτική τραγουδίστρια συνεχίζει να μαγνητίζει το κοινό και να μας προϊδεάζει πως η παγκόσμια περιοδεία της θα είναι κάτι το μοναδικό!

Ed Sheeran & Taylor Swift - The Joker & The Queen

Συνθέτης της χρονιάς στα φετινά Brit awards και με το αριστουργηματικό ντουέτο του με τη Taylor Swift, ο Ed Sheeran μας χαρίζει ένα από τα καλύτερα τραγούδια της καριέρας του! Δώστε βάση στο video clip του, είναι κινηματογραφικό και ερωτεύσιμο!

Bruno Mars & Anderson .Paak & Silk Sonic - After Last Night

Νεο single για το Bruno Mars, τον Anderson .Paak ή αλλιώς τους Silk Sonic. Μαζί τους ο Bootsy Collins και ο Thundercat.

To After Last Night περιλαμβάνεται μέσα στο album An Evening with Silk Sonic το οποιο έχει πουλήσει πάνω από 2.000.000 αντίτυπα στην Αμερική, και περιεχει τις μεγαλες επιτυχιες Leave The Door Open, Skate, Smokin' Out The Window!

A! Και μην ξεχάσουμε πως αυτό το δίδυμο έσκισε επίσης στο Brits, αφού κέρδισε το βραβείο International Group!

Fedde Le Grand & Robert Falcon Ft Sofia Quinn – Heaven

Ο Fedde Le Grand, ένας από τους πρωτεργάτες της house μουσικής και ο Robert Falcon ένας διακεκριμένος νέος Βέλγος dj,ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Sofia Quinn στα φωνητικά. Το Heaven βασίζεται και χρησιμοποιεί sampling από τη Νο 1 επιτυχία των Cutting Crew - I Just Died In Your Arms Tonight του 1986!

Dubdogz & Lord Ft Jasmine Pace - Ain't No Sunshine

Η παγκόσμια επιτυχια του Bill Withers απο το 1971, μετατρέπεται σε σύγχρονο dance anthem, απο τους ανερχόμενους Βραζιλιάνους dj, remixers και παραγωγούς Dubdogz, μαζί με τον Jord και τη Jasmine Pace στα φωνητικά! Το Ain't No Sunshine, στη διασκευή των Dubdogz του Jord και της Jasmine Pace, έχει ήδη 5.000.000 streams στο spotify και εκατοντάδες εκατομμύρια videos στο Tik Tok!

Gabry Ponte & R3HAB Ft Timmy Trumpet - Call Me

Ποιος δε θυμάται ένα από τα πιο συμβολικά τραγούδια των 80's από τους Blondie, βασικό θέμα της ταινίας American Gigolo, που παρέμεινε 6 εβδομάδες στο Νο 1 της Αμερικής; Ο Gabry Ponte, που έγινε γνωστός με τους Eiffel 65, συνεχίζει να παράγει hits όπως τα Monster, The Passenger, Thunder κ.α που του έχουν χαρίσει δισεκατομμύρια streams και πλατινένιους δίσκους σε Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Νορβηγία και Γαλλία.

Ο R3HAB έχει κάνει remix για τους Rihanna, Drake, Taylor Swift, Calvin Harris, The Chainsmokers, Lady Gaga, Luis Fonsi, Sean Paul, ZAYN με πάνω από 5 δισεκατομμύρια streams στο ενεργητικό του μέχρι σήμερα. Ενώ ο Timmy Trumpet κατέχει το ρεκόρ όλων των εποχών, με τις περισσότερες πωλήσεις στην Αυστραλία, για το τραγούδι του Freaks, το οποίο έγινε 6 φορές πλατινένιο. Και οι 3 μαζί αποτελούν αναμφίβολα, την απόλυτη συνταγή της επιτυχίας!

Tiesto & Ava Max - The Motto

Νεο single για τον Tiesto με την Ava Max μαζί του στα φωνητικά. To The Motto έρχεται μετά την τεράστια επιτυχια του The Business και τη συνεργασία του με την Karol G στο Don't Be Shy και ήδη το ακούμε παντού

Sia - Fly Me To The Moon

Last but not least.. To τραγούδι Fly Me To The Moon, μπoρεί να έγινε γνωστό από το Frank Sinatra το 1964, άλλα πριν από εκείνον, υπάρχουν 100 άλλες εκτελέσεις, με πρώτη να το λέει σε καμπαρέ, η Felicia Sanders το 1954 με τον τίτλο In Other Words. Η Sia το διασκευάζει με μοναδικό τρόπο, για το soundtrack του online game της Microsoft Windows, macOS, Playstation 4 & Playstation 5: Final Fantasy XIV, στη τέταρτη έκδοσή του, που ονομάζεται : Endwalker.

