“Δεν μπορείς να παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις” τραγούδησε ο Mick Jagger ανεβάζοντας ουκρανική χορωδία στη σκηνή

Μια συγκινητική στιγμή έζησε το κοινό σε συναυλία των Rolling Stones στο Στάδιο Ernst Happel στη Βιέννη (15/07) στο πλαίσιο της μεγάλης εν εξελίξει περιοδείας του συγκροτήματος. Νέοι από δύο ουκρανικές χορωδίες τραγούδησαν το "You Can’t Always Get What You Want" δίνοντας τη σκυτάλη στον Mick Jagger, ο οποίος έπαιξε κιθάρα και μετά ερμήνευσε το κομμάτι.

Μέλη των χορωδιών Dzvinochok (αγόρια) και Vognyk (κορίτσια) ταξίδεψαν από το Κίεβο στην Αυστρία ειδικά για αυτή τη βραδιά, όπως είπε στο μικρόφωνο ο Jagger.

ADVERTISING

“Έκαναν πολύ δρόμο για να είναι μαζί μας απόψε. Οδήγησαν για να φτάσουν εδώ” είπε καθώς τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή για να τραγουδήσουν: “Δεν μπορείς να παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις”.

Ο frontman των Rolling Stones έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, δείχνοντας διακριτικά τη στήριξή του στο λαό της Ουκρανίας.

Οι θρυλικοί Rolling Stones ξεκίνησαν την 1η Ιουνίου από τη Μαδρίτη την μεγάλη ευρωπαϊκή τους περιοδεία, για να γιορτάσουν τη συμπλήρωση των 60 χρόνων από την ίδρυση του συγκροτήματος. Εκεί ερμήνευσαν μεταξύ άλλων και το κομμάτι "Out of Time", το οποίο ηχογράφησαν για πρώτη φορά το 1966 και είναι από τα λίγα τραγούδια που δεν έχουν παίξει ποτέ ζωντανά - σύμφωνα με το Deadline.

Το συγκρότημα της βρετανικής ροκ με την περιοδεία "SIXTY" θα εμφανιστούν σε 10 χώρες.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις