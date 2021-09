Ρίγη συγκίνησης: Το πρώτο live των Rolling Stones χωρίς τον Τσάρλι Γουότς

Η πρώτη εμφάνιση των Rolling Stones χωρίς τον Τσάρλι Γουότς ήταν δεδομένο πως θα είναι διαφορετική. Η μπάντα έπαιξε στο Gillette Stadium του Foxborough, σε ένα πριβέ show που παρουσίασαν σαν "ζέσταμα", πριν το τουρ 13 συναυλιών που θα δώσουν, αρχής γενομένης από το St Louis στις 26 Σεπτεμβρίου.

ADVERTISING

Η μπάντα αφιέρωσε την πρώτη της εμφάνιση χωρίς τον Charlie, στη μνήμη του.

"Αυτό είναι το πρώτο μας show για το 2021, είναι ένα ντεμπούτο για εμάς. Είναι επίσης μια δύσκολη νύχτα για εμάς γιατί ξεκινάμε το πρώτο μας τουρ εδώ και 59 χρόνια, χωρίς τον Charlie Watts. Μας λείπει τόσο πολύ, σε όλους μας. Μας λείπει σαν συγκρότημα, μας λείπει σαν φίλος πάνω και κάτω από τη σκηνή", είπε ο Μικ Τζάγκερ.

"Έχουμε τόσες μνήμες με τον Charlie και σίγουρα πολλοί από εσάς που μας έχετε δει στο παρελθόν, τον θυμάστε καλά. Ελπίζω να συνεχίσετε να τον θυμάστε, όπως θα κάνουμε και εμείς. Αυτή η συναυλία είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Ας πιούμε για τον Charlie!" είπε ο frontman της μπάντας εν μέσω αποθέωσης.

"Charlie προσευχόμαστε για σένα και παίζουμε για εσένα" πρόσθεσε ο Ronnie Wood.

Στη νέα περιοδεία των Stones στη θέση του ντράμερ θα κάθεται ο Steve Jordan, ο οποίος υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων που έπαιζαν στα Saturday Night Live και Late Night With David Letterman. Παράλληλα είναι μέλος των John Mayer Trio.

Μάλιστα ο ίδιος ο Watts είχε προτείνει στη μπάντα τον Steve Jordan για αντικαταστάτη του.

Πολλοί χρήστες των social media σχολίασαν πάντως πως η μπάντα εμφανίστηκε εμφανώς επηρεασμένη, πιο "κουρασμένη", μετά την απώλεια του φίλου τους την οποία προσπάθησε να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Steve Jordan. Καθόλου εύκολη δουλειά άλλωστε για τον τελευταίο, μιας και κάθεται σε έναν από τους πιο απαιτητικούς μουσικούς "θρόνους" στην ιστορία.

The Rolling Stones, Gillette Stadium, Foxborough, Mass., Sept. 20, 2021

1. "Let's Spend the Night Together"

2. "Tumbling Dice"

3. "Under My Thumb"

4. "Trouble's a Coming"

5. "Living in a Ghost Town"

6. "You Can't Always Get What You Want"

7. "Midnight Rambler"

8. "Miss You"

9. "19th Nervous Breakdown"

10. "Start Me Up"

11. "Gimme Shelter"

12. "Sympathy for the Devil"

13. "Jumpin' Jack Flash"

14. "(I Can't Get No) Satisfaction"

Η νέα κυκλοφορία της μπάντας, η επετειακή επανέκδοση του "Tattoo You" που θα βγει στις 22 Οκτωβρίου με 9 νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια, αναμένεται πλέον σαν ένα μεγάλο tribute στον Watts.

Σημειώνεται ακόμη πως στην νέα περιοδεία της μπάντας θα εμφανιστεί και το καινούργιο logo της, η νέα εκδοχή της θρυλικής γλώσσας, ως φόρος τιμής στον αείμνηστο Γουότς. Το νέο λογότυπο θα προβληθεί στις οθόνες της περιοδείας και θα χρησιμοποιηθεί επίσης στα προϊόντα του συγκροτήματος.

Στην κηδεία του Charlie Watts δεν έδωσαν το "παρών" τα υπόλοιπα μέλη των Rolling Stones, ο τραγουδιστής Mick Jagger και οι κιθαρίστες Keith Richards και Ronnie Wood, καθώς βρίσκονταν στη Βοστώνη και έκαναν πρόβες για την επερχόμενη περιοδεία τους, όπως ανέφερε η "The Sun".

Οι Rolling Stones δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα του, στην Αγγλία, για να πουν το τελευταίο αντίο τον Charlie Watts, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19, έγραψε η βρετανική εφημερίδα.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις