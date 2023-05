Είναι επίσημο: Αυτό είναι ο νέος ντράμερ των Foo Fighters

Ανακοινώθηκε και πλέον είναι επίσημο: Ο Τζος Φριζ είναι ο νέος ντράμερ των Foo Fighters μετά τον θάνατο του Τέιλορ Χόκινς. Η είδηση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του live streaming «Foo Fighters: Preparing Music for Concerts» που ήταν μία πρώτη παρουσίαση του 11ου άλμπουμ του γκρουπ, «But Here We Are».

Ο Τζος Φριζ είναι Αμερικανός ντράμερ, γιος του σολίστα της τούμπας, Σταν Φριζ και μεγαλύτερος αδελφός του μουσικού, Τζέισον Φριζ. Ο 50χρονος μουσικός έχει παίξει στο παρελθόν ντραμς για τους Guns N' Roses, Sting, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, Weezer και Sublime with Rome.

Ο Josh Freese AP

Εμφανίστηκε επίσης με τους Foo Fighters στις αφιερωμένες στον αείμνηστο ντράμερ του συγκροτήματος συναυλίες, Τέιλορ Χόκις «Taylor Hawkins Tribute Concerts» το 2022 και τώρα πρόκειται να ενταχθεί στην μπάντα ως αντικαταστάτης του και να πάρει μέρος στη φετινή περιοδεία.

Foo Fighters officially have a new drummer !! Welcome Josh Freese !! pic.twitter.com/gcXGMGCV0H — Giuseppe Mercadante (@itsmercadante) May 21, 2023

Την περασμένη εβδομάδα, οι Foo Fighters αποκάλυψαν ότι αφιερώνουν το νέο τους άλμπουμ «But Here We Are» στον Τέιλορ Χόκινς και στη μητέρα του αρχηγού του γκρουπ, Ντέιβ Γκρολ, Βιρτζίνια.

Το άλμπουμ, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου, θα είναι το πρώτο του συγκροτήματος μετά τον θάνατο του Χόκινς. Ο Χόκινς πέθανε σε ξενοδοχείο στην Κολομβία στο πλαίσιο περιοδείας του γκρουπ της ροκ στη Νότια Αμερική. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων είχε καταναλώσει οπιούχα και αντικαταθλιπτικά.

