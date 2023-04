Η επιστροφή των Foo Fighters με ολοκαίνουργιο άλμπουμ - Ακούστε το πρώτο single "Rescued"

Η μεγάλη επιστροφή των Foo Fighters είναι γεγονός! Οι βετεράνοι ρόκερς ανακοίνωσαν ότι το 11ο άλμπουμ τους, με τίτλο "But Here We Are", θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας τον πρώτο τους δίσκο μετά τον ξαφνικό θάνατο του ντράμερ, Τέιλορ Χόκινς πέρυσι.

Μετά από μία αρκετά φορτισμένη χρονιά, γεμάτη από απώλειες, προσωπικές ενδοσκοπήσεις και γλυκόπικρες αναμνήσεις, οι Foo Fighters επιστρέφουν μουσικά με το νέο album ‘But Here We Are’, το οποίο κυκλοφορεί στις 2 Ιουνίου από την Panik Records/Sony Music.

Μία από τις πιο προσωπικές δουλειές του group που αντανακλά ακριβώς όσα πέρασαν στις προσωπικές τους ζωές, το ‘But Here We Are’ είναι ένα album το οποίο δείχνει το πως η δύναμη της μουσικής, της φιλίας και της οικογένειας μπορεί να βοηθήσει να ξεπεράσεις τα πάντα.

Θαρραλέο, ωμό αλλά απόλυτα αυθεντικό είναι και το πρώτο single με τίτλο “Rescued”, το οποίο μας ισάγει στην νέα αυτή δισκογραφική δουλειά που αποτελείται από 10 tracks μιας μεγάλης συναισθηματικής γκάμας, από οργή και λύπη μέχρι την αποδοχή και την απέραντη γαλήνη.

Ακούστε το νέο single των Foo Fighters - " Rescued "

Οι Foo Fighters - αποτελούμενοι από τους Ντέιβ Γκρολ, Νέιτ Μέντελ, Πατ Σμιρ, Κρις Σίφλετ και Ράμι Τζάφι- επανήλθαν σταδιακά στο προσκήνιο μετά τον θάνατο του Χόκινς, ανακοινώνοντας τις εμφανίσεις τους για το 2023.

Σε παραγωγή του Greg Kurstin και των Foo Fighters, το ‘But Here We Are’ είναι ίσως ακόμη καλύτερο από το 11ο album τους που έδωσε μια νέα πνοή στην μπάντα. Παραπέμποντάς μας μουσικά στο ντεμπούτο τους του 1995, το ‘But Here We Are’ σίγουρα μας θυμίζει για πιο λόγο αγαπήσαμε του Foo Fighters πριν 28 χρόνια.

Tο track list του " But Here We Are"

Rescued Under You Hearing Voices But Here We Are The Glass Nothing At All Show Me How Beyond Me The Teacher Rest

