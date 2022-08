Elton John και Britney Spears σε νέο ντουέτο-έκπληξη: Πού ηχογραφήθηκε

Μεγάλη επιστροφή για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears), όπως διαβάζουμε σε δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, και μάλιστα στο πλευρό πασίγνωστου σταρ σε μια συνεργασία έκπληξη. Η Αμερικανίδα ποπ σταρ επιστρέφει στη μουσική σκηνή, έξι χρόνια μετά από το “Glory”, σε μια πολυαναμενόμενη συνεργασία με τον Έλτον Τζον (Elton John).

“Hold Me Closer” είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα ερμηνεύσουν μαζί - όπως επιβεβαιώθηκε και από το ειδησεογραφικό πρακτορείο PA, το οποίο επικαλείται η εφημερίδα «The Guardian», σε σχετικό ρεπορτάζ.

Πρόκειται για μία διασκευή της τεράστιας επιτυχίας του Βρετανού σταρ “Tiny Dancer” (1971) από το άλμπουμ “Madman Across the Water”. Το τραγούδι έφτασε στο Νο. 41 του Billboard Hot 100.

Η πρώτη επιβεβαίωση ήρθε όταν ο διάσημος τραγουδιστής δημοσιοποίησε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το τίτλο του νέου τραγουδιού μαζί με emoji: ένα τριαντάφυλλο για την Σπίαρς και έναν πύραυλο για εκείνον ως “Rocketman”.

Η επιστροφή της σταρ γίνεται σε μία έντονη και δύσκολη χρονιά με αμέτρητα πρωτοσέλιδα για την προσωπική της ζωή, την μητρότητα, τα προβλήματα ψυχικής υγείας, και τις δικαστικές διαμάχες με τον πατέρα της που ακόμη συνεχίζονται παρά την δικαίωσή της τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, οι δύο σταρ ηχογράφησαν τη διασκευή του "Tiny Dancer" στο Beverly Hills, μαζί με τον παραγωγό Andrew Watt. Ο Έλτον Τζον αν και επιθυμεί να σταματήσει τις περιοδείες σε αυτή τη φάση της ζωής του, συνεχίζει τις συνεργασίες με ποπ καλλιτέχνες, όπως η Dua Lipa (‘Cold Heart’ Pnau Remix), η Miley Cyrus (‘Nothing Else Matters, Lockdown Sessions LP) και η Lady Gaga (‘Sine From Above).

