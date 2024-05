Επική στιγμή: Αστραπή σε συναυλία των Metallica αφήνει το πλήθος άναυδο στη βροχή

Όσοι βρέθηκαν στη συναυλία των Metallica στο Μόναχο είδαν ένα θέαμα φυσικό -και μεταφυσικό- να συνδέεται με τους ήχους της metal μουσικής του συγκροτήματος.

Συνήθως η βροχή δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί σε μια συναυλία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αστραπές “έδεσαν” ανατριχιαστικά με τους Metallica και αφού δεν συνέβη κάποιο ξαφνικό (άσχημο) περιστατικό μπορούμε να το αναφέρουμε με ανάλαφρη διάθεση.

Όσοι βρέθηκαν στη συναυλία των Metallica στο Μόναχο την Παρασκευή 24 Μαΐου είδαν ένα φυσικό φαινόμενο να συνδέεται σχεδόν μεταφυσικά με τους ήχους της metal μουσικής του συγκροτήματος και να δημιουργεί ανατριχίλα.

Οι Metallica εμφανίστηκαν στο Olympiastadion της γερμανικής πόλης στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους M72. Στην έναρξη της συναυλίας – όπως καταλαβαίνουμε από κάποιες αναρτήσεις στο X/Twitter – ένας κεραυνός/αστραπή – που ούτε παραγγελία να τον είχαν κάνει – σχηματίστηκε στον ουρανό πίσω από το μεγαλειώδες σκηνικό.

Metallica – Η αστραπή στη συναυλία που ενθουσίασε τους φανς

Η φύση λατρεύει τη μέταλ… ίσως σκέφτηκαν οι φανς του James Hetfield, τον οποίο είδαμε σε αναρτήσεις στα social να παίζει κιθάρα βρεγμένος μέχρι το κόκκαλο. Οι συναυλίες των Metallica είναι γνωστές για το ανεπανάληπτο στήσιμο του φωτισμού τους. Το συγκρότημα περιβάλλεται από έναν κύκλο οκτώ λαμπερών πυλώνων που εκτοξεύουν λέιζερ από την κορυφή τους προς το venue. Στο Μόναχο, αυτό έγινε ακόμα πιο εντυπωσιακό με τη βοήθεια ενός κεραυνού.

Το συγκρότημα άρχισε να παίζει το «Master of Puppets» (θυμήσου και το Stranger Things) από το ομώνυμο άλμπουμ του 1986. “Μια αστραπή έπεσε και έκανε την πιο cool f***ing εισαγωγή όλων των εποχών» ανέφερε χρήστης του X, και το ενσταντανέ δημοσιεύτηκε μέχρι και στον Independent.

Σε κάθε συναυλία εμφανίζονται σε μια τεράστια σκηνή σε σχήμα δακτυλίου, με το Snake Pit στο κέντρο και τέσσερα σετ ντραμς που είναι ισομερώς κατανεμημένα γύρω από την κυκλική σκηνή, ώστε ο ντράμερ Lars Ulrich να μπορεί να έρθει πιο κοντά στο κοινό σε διάφορα σημεία της συναυλίας. Σε κάποια πλάνα είδαμε και τον Hetfield να παίζει κυριολεκτικά μπροστά στα πρόσωπα των θαυμαστών του.

Αν την ίδια στιγμή ακουγόταν κάτι από το “Ride The Lightning” θα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό!

Το “Ride The Lightning” είναι το δεύτερο άλμπουμ των Metallica και κυκλοφόρησε στις 27 Ιουλίου 1984 από τη “Megaforce Records”. Έγινε χρυσό στις 5 Νοεμβρίου 1987 και 5 φορές πλατινένιο στις 9 Ιουνίου 2003. Το εξώφυλλο του δίσκου είναι βασισμένο σε μια ιδέα του συγκροτήματος και απεικονίζει μια ηλεκτρική καρέκλα που χτυπιέται από κεραυνό ο οποίος “ρέει” από το λογότυπο του συγκροτήματος.

Ο τίτλος “Ride The Lightning” προέρχεται από ένα απόσπασμα στο μυθιστόρημα του Stephen King “The Stand”, στο οποίο ένας χαρακτήρας χρησιμοποιεί τη φράση για να αναφερθεί στην εκτέλεση με ηλεκτρική καρέκλα.

Το συγκρότημα περιοδεύει παρουσιάζοντας όποιο setlist του κάνει… κέφι σε κάθε συναυλία, παίζοντας και τραγούδια από το πρόσφατο άλμπουμ “72 Seasons”.

Στη δεύτερη συναυλία του Μονάχου (26/5), άνοιξαν τη συναυλία με το “Creeping Death” και συνέχισαν με τα “Harvester Of Sorrow” και “Hit The Lights”. Η μπάντα ερμήνευσε επίσης κλασικά κομμάτια όπως τα “Fight Fire With Fire”, “One” και “Enter Sandman”, καθώς και τρία τραγούδια από το “72 Seasons”: το ομώνυμο κομμάτι, το “If Darkness Had A Son” και το “Inamorata” (το οποίο δεν έχει παιχτεί ποτέ ξανά ζωντανά).

Ο Hetfield συνεχίζει να πλέκει τον μύθο του ως ο κορυφαίος των κορυφαίων στο κλαμπ των μέταλ frontmen και σε αυτό το πλαίσιο πρόσφατα έκανε ένα τατουάζ αφιερωμένο στον εμβληματικό μουσικό Λέμι Κίλμιστερ (Lemmy Kilmister) που πέθανε σε ηλικία 70 ετών το 2015.

Ο Λέμι είναι για πάντα… μέρος του Hetfield, αφού ο τραγουδιστής ανακάτεψε λίγη από την τέφρα του σε μελάνι για τατουάζ και “χτύπησε” το σύμβολο του άσσου μπαστούνι μέσα σε έναν σιδερένιο σταυρό στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του χεριού. Κατά μία έννοια λοιπόν τον έχει μαζί του… και στις συναυλίες!