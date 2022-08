Επιστρέφει η μεγάλη γιορτή της τζαζ στο όμορφο νησί της Ρόδου

Ο Craig Bailey είναι σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας, φλαουτίστας και συνθέτης της τζαζ από την Νέα Υόρκη, ο οποίος έγινε ο κορυφαίος άλτο σαξοφωνίστας και ενορχηστρωτής του Ray Charles από το 1988 έως το 2004. Το πρώτο του άλμπουμ “A New Journey”, έτυχε της επιδοκιμασίας των κριτικών και αναφέρεται στην "Εγκυκλοπαίδεια της τζαζ" (από τον Ira Gitler). Οι άλλες κυκλοφορίες άλμπουμ του Bailey περιλαμβάνουν: Brooklyn Big Band Live at Sweet Rhythm (2009) και Music à la Fleek ως Craig Bailey and The Ohio Jazz Players (Οκτώβριος 2018). Ο Bailey εντάχθηκε στο University of Cincinnati - College Conservatory of Music ως αναπληρωτής καθηγητής στις σπουδές τζαζ σαξοφώνου, ενώ εξακολουθεί να παίζει μουσική σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό.

Ο Δημήτριος Βασιλάκης είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σαξοφωνίστας, τραγουδιστής, συνθέτης και εκπαιδευτικός με 4 βραβευμένα άλμπουμ για την ιστορική εταιρεία τζαζ Candid Records. Ιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου & Νοτίου Αιγαίου και της Jazz Democracy με παρουσιάσεις στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Yale, Queens, Skidmore, Columbia, DePaul, Georgia Tech, Paris Conservatoire, Singularity, Αριστοτέλειο και Μακεδονία, ενώ από το 2017 είναι διδάσκων ερευνητής στο ΕΚΠΑ. Έχει παίξει/ηχογραφήσει με μεγάλους καλλιτέχνες της τζαζ: David Liebman, Jeff "Tain" Watts, Abdullah Ibrahim, Ralph Peterson, Marc Johnson, Essiet Essiet, Dave Kikoski, Dan Wall, Andy Sheppard, Adam Nussbaum, Benito Gonzalez, Jamie Cullum, Espen Berg. Παρουσίασε την ιδέα του "Jazz Democracy" στα Ηνωμένα Έθνη της Νέας Υόρκης για τη Διεθνή Ημέρα Τζαζ 2018.