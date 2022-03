Eurovision 2022: Με την Αμάντα Γεωργιάδη η Ελλάδα - Ακούστε το "Die Together"

Στη δημοσιότητα δόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 10 Μαρτίου η ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2022.

Το τραγούδι "Die Together" θα τραγουδήσει η Αμάντα Γεωργιάδη τον ερχόμενο Μάιο στο Τορίνο. Πρόκειται για μια εσωτερική μπαλάντα, που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τις φωνητικές δυνατότητες της 25χρονης τραγουδίστριας.

Το επίσημο video clip της Ελλάδας μεταδόθηκε για πρώτη φορά από την εκπομπή της ΕΡΤ "Studio 4".

Το video clip της Ελλάδας είναι διαθέσιμο στο ERTflix και μπορείτε να το ακούσετε πατώντας εδώ!

Σημειώνεται ότι στις 19.00, το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες, ενώ το video clip θα είναι διαθέσιμο στο κανάλι της Αμάντας Γεωργιάδη στο YouTube.

Το τραγούδι είναι σε σύνθεση της Αμάντας Γεωργιάδη μαζί με τον Νορβηγό συνεργάτη της Bjorn Helge. Τη σκηνοθετική επιμέλεια του video clip, που γυρίστηκε στη Σύμη, ανέλαβε ο Κώστας Καρύδας.

Eurovision 2022: Οι στίχοι του "Die Together"

I’m in you’re back seat

You are driving me crazy

You’re in fully control

It’s like always know so

Are you having a good time

Doesn’t seem like you’re all fine

We don’t laugh anymore

And when we cry we do it on our own

It’s been a lovely year for us

Yeah that’s what they say

It’s been a hell of year

And we’ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won't lose you for another

And if we die together now

I will hold you till forever

If we die together die together now

I love you, say that you love me too

That’s the only way we can get out of this hell we made

It’s been a lovely year for us

Yeah that’s what they say

It’s been a hell of year

And we’ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won't lose you for another

And if we die together now

I will hold you till forever

If we die together die together now

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

(x2) Take my heart and rip it out…

But if we die together now

We will always have each other

I won't lose you for another

And if we die together now

I will hold you till forever

If we die together die together now

Αμάντα Γεωργιάδη: Όσα πρέπει να ξέρεις για την Γιαννιώτισσα εκπρόσωπό μας στη Eurovision

Η 25χρονή Αμάντα Γεωργιάδη έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στα Ιωάννινα, τα οποία συνεχίζει να επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι, καθώς η οικογένεια της διατηρεί σπίτι στην περιοχή. Στα τρία της χρόνια, οι γονείς της αποφασίζουν να μεταναστεύσουν στην μικρή πόλη Tenfjord της Νορβηγίας.

Εκεί και σε ηλικία πέντε ετών η Αμάντα ξεκινάει μαθήματα πιάνου και ασχολείται ερασιτεχνικά με την μουσική, γράφοντας στην εφηβεία τα πρώτα της τραγούδια. Στα 18 της ξεκινάει σπουδές στην ιατρική, ενώ ταυτόχρονα παίρνει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ. Εκεί είναι που την ανακαλύπτει και η δισκογραφική εταιρία “Propeller Records”.

Κυκλοφορεί τον πρώτο της EP, “First impression” με το καλλιτεχνικό όνομα Amanda Tenfjord, από την πόλη από την οποία μεγάλωσε και αποσπά εξαιρετικές κριτικές.

Το δεύτερο EP της περιλαμβάνει το τραγούδι “Then I fell in love” το οποίο και γνωρίζει μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία παραμένοντας για πάνω από 20 εβδομάδες στο επίσημο τοπ 10 radio chart της Νορβηγίας.

Το 2020 το Netflix συμπεριλαμβάνει το τραγούδι της “Troubled Water” στην σειρά “Spinning out”.

Όπως γράφει ο OGAEGREECE, η Αμάντα Γεωργιάδη έχει κατά καιρούς εμφανιστεί στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά σόου της Νορβηγίας, από το “Lindmo” το δημοφιλέστερο talk show του κρατικού NRK μέχρι το χιουμοριστικό “p3aksjone”.

Έχει επίσης εμφανιστεί σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης όπως το “Reeperbahn Festival” στο Βερολίνο , το “Iceland Airwaves” στο Ρέικιαβικ, το “The Great Escape” στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου, το “Eurosonic” στην Ολλανδία.

Το 2020 ανακοινώθηκε ότι η Αμάντα Γεωργιάδη θα εμφανιστεί στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο φεστιβάλ της Σκανδιναβίας, το “Roskilde” , το οποίο όμως ακυρώθηκε εξαιτίας της πανδημίας. Το 2017 της απονεμήθηκε ένα από τα “role model awards” στο by:Larm, το σημαντικότερο φεστιβάλ και συνέδριο νέας μουσικής της Σκανδιναβίας.

Θεωρείται από τα ανερχόμενα αστέρια της νορβηγικής ποπ μουσικής. Μόλις 21 ετών, κέρδισε την προσοχή με μια σειρά από singles αλλά και συνεργασίες με μεγάλα ονόματα, συμπεριλαμβανομένου του Askjell Solstrand (Sigrid, Aurora). Έδωσε ζωντανές συναυλίες τόσο στην Νορβηγία, αλλά και στο εξωτερικό, Λονδίνο Στοκχόλμη κ.α.

