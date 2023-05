Eurovision 2023: Η αντίδραση των παρουσιαστών του ΡΙΚ όταν η Ελλάδα έδωσε 4άρι στην Κύπρο - "Πολύ κράτησε"

Η Σουηδία με τη Loreen και το "Tattoo" αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του εντυπωσιακού τελικού του 67ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που φέτος φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που θεωρούνταν εξ αρχής ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, συγκέντρωσε συνολικά 340 βαθμούς από τις κριτικές επιτροπές των 37 χωρών.

Το ενδιαφέρον ωστόσο, ήταν η βαθμολογία της φετινής ελληνικής επιτροπής που μεταδόθηκε από τον Φώτη Σεργουλόπουλο, καθώς το 12αρι της Ελλάδας δόθηκε στο Βέλγιο και η Κύπρος πήρε μόνο 4 βαθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 12αρι της Ελλάδας από την ψηφοφορία του κοινού, που ανακοινώθηκε μετά τα αποτελέσματα, δόθηκε στην Κύπρο και στον Andrew Lambrou.

Eurovision 2023: Η αντίδραση των παρουσιαστών της Κύπρου στο 4αρι της Ελλάδας

Οι τηλεθεατές της Κύπρου παρακολούθησαν τον τελικό της Eurovision μέσα από την συχνότητα του ΡΙΚ, με παρουσιαστές την Μελίνα Καραγεωργίου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά.

Κι ενώ ο Φώτης Σεργουλόπουλος έδωσε την βαθμολογία των επιτροπών της Ελλάδας, οι δύο παρουσιαστές σχολίασαν το 4αρι που έλαβε η Κύπρος από τη χώρα μας.

Ακολουθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο παρουσιαστών:

Α.Τ: Ο Φώτης Σεργουλόπουλος είναι έτοιμος να χαρίσει ένα 12αρι…

M.K: Όχι στην Κύπρο πάντως, η Κύπρος έχει πάρει 4 βαθμούς από την κριτική επιτροπή της Ελλάδας.

Α.Τ: Μάλιστα…

M.K: Τους δίνει συγχαρητήρια με την πιο γνωστή νότα από το συρτάκι στο Βέλγιο ενώ η 5μελης κριτική επιτροπή στην Ελλάδα έδωσε 4 βαθμούς στην Κύπρο.

Α.Τ: Thank you next, πάμε στην επόμενη και πολύ κράτησε.

M.Κ: Θυμίζουμε ότι είναι 5 άνθρωποι σε κάθε χώρα που ψηφίζουν και αυτό ίσως να φέρνει κάποτε απρόβλεπτα αποτελέσματα.

