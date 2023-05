Eurovision 2023: Προβληματίζει η εμφάνιση της Ελλάδας - Η πρόβα που θα καθορίσει την πρόκριση

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Β' ημιτελικό της Eurovision στο Λίβερπουλ την ερχόμενη Πέμπτη, με τα μέχρι στιγμής σχόλια για τη συμμετοχή της χώρας μας στον διαγωνισμό να μην είναι ιδιαιτέρως θετικά.

Τα τελευταία 24ωρα, τα social media έχουν πάρει φωτιά, με τους φαν του μουσικού θεσμού να προβληματίζονται για το αποτέλεσμα, μετά από όσα έχουμε δει στις πρόβες του 16χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Victor Vernicos πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/5) τη δεύτερη πρόβα του στη σκηνή της Eurovision 2023. Σημειώνεται ότι η σκηνική παρουσίαση της φετινής ελληνικής συμμετοχής φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου.

Ο νεαρός καλλιτέχνης εμφανίστηκε με κοντό παντελόνι, μπλούζα και τζάκετ σε μπεζ αποχρώσεις. Γράμματα του ελληνικού αλφάβητου που εμφανίζονται στην οθόνη, συμπληρώνουν τους αγγλόφωνους στίχους του τραγουδιού.

Η δεύτερη πρόβα προκαλέσει μεγάλο σάλο, καθώς στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την EBU, ο Έλληνας εκπρόσωπος ερμηνεύει το κομμάτι "What They Say" με μεγάλη δυσκολία.

Τα σχόλια από τους φαν τους διαγωνισμού είναι αρκετά αρνητικά, με τον 16χρονο να δηλώνει στο Eurovision Fun ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα στην πρόβα του και πως δεν άκουγε καλά τον ήχο.

Eurovision 2023: Σήμερα η κρίσιμη πρόβα της Ελλάδας

Το μεσημέρι της Τετάρτης (10/5) ο Victor Vernicos ανεβαίνει ξανά τη σκηνή του Λίβερπουλ και αυτή τη φορά, η πρόβα θα είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, επομένως θα υπάρξει καλύτερη εικόνα για την εμφάνιση της Ελλάδας.

Το βράδυ, θα υπάρξει ακόμη μία πρόβα, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης (11/5) οι χώρες του Β' Ημιτελικού θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους πρόβα, πριν τη μεγάλη "μάχη" για την πρόκριση.

Eurovision 2023: Δύσκολη η πρόκριση στον Τελικό για την Ελλάδα

Εκτός Τελικού "βλέπουν" την Ελλάδα στον 67ο διαγωνισμό της Eurovision τα μέχρι στιγμής προγνωστικά. Μετά την πρώτη πρόβα, οι στοιχηματικές εταιρείες έθεσαν τη συμμετοχή του Victor Vernicos εκτός της 10άδας πρόκρισης.

Συγκεκριμένα το απόγευμα της Τετάρτης, η Πολωνία και η Δανία παρουσίασαν ανοδικές τάσεις στα στοιχήματα, προσπερνώντας την Ελλάδα και αφήνοντάς την εκτός πρόκρισης στην 11η θέση.

Τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα έπεσε κι άλλο και βρίσκεται στη 12η θέση των στοιχημάτων, ανάμεσα σε 16 συμμετοχές.

