Eurovision 2023: "Παγωμάρα" για την πρόβα της Ελλάδας - Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Victor Vernicos πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/5) τη δεύτερη πρόβα του στη σκηνή της Eurovision 2023.

Ο 16χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε στη σκηνή του Λίβερπουλ με τα ίδια ρούχα, όπως στην πρώτη πρόβα. Σημειώνεται ότι η σκηνική παρουσίαση της φετινής ελληνικής συμμετοχής φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου.

ADVERTISING

Ο νεαρός καλλιτέχνης εμφανίζεται με κοντό παντελόνι, μπλούζα και τζάκετ σε μπεζ αποχρώσεις. Γράμματα του ελληνικού αλφάβητου που εμφανίζονται στην οθόνη, συμπληρώνουν τους αγγλόφωνους στίχους του τραγουδιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος εκπρόσωπος της Ελλάδας πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης την πρώτη του πρόβα στη σκηνή της M&S Bank Arena στο Λίβερπουλ, με τον ίδιο να δηλώνει ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα.

Όσον αφορά τη δεύτερη πρόβα, σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την EBU, στο οποίο ο Έλληνας καλλιτέχνης ερμηνεύει το κομμάτι "What They Say".

Ο ίδιος, όπως φαίνεται στο επίσημο βίντεο των διοργανωτών, είναι αρκετά ασταθής φωνητικά, ενώ η γενικότερη εμφάνιση προκαλεί αμηχανία στους θεατές.

Τα σχόλια από τους φαν τους διαγωνισμού είναι ιδιαιτέρως αρνητικά, με τον 16χρονο εκπρόσωπο της Ελλάδας να δηλώνει στο Eurovision Fun ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα στην πρόβα του και πως δεν άκουγε καλά τον ήχο.

Eurovision 2023: Φωτογραφίες από τις πρόβες της Ελλάδας

Η πρώτη πρόβα του Victor Vernicos στη Eurovision 2023 Sarah Louise Bennett / EBU SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Η πρώτη πρόβα του Victor Vernicos στη Eurovision 2023 Sarah Louise Bennett / EBU SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Η πρώτη πρόβα του Victor Vernicos στη Eurovision 2023 Sarah Louise Bennett / EBU SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Η πρώτη πρόβα του Victor Vernicos στη Eurovision 2023 Sarah Louise Bennett / EBU SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Eurovision 2023: Το επίμαχο βίντεο της πρόβας της Ελλάδας

Το δελτίο τύπου της ΕΡΤ - "Η πρόβα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία"

Η παγκόσμια γλώσσα του συναισθήματος, η δύναμη του ελληνικού αλφαβήτου και η αίσθηση του ελληνικού καλοκαιριού αποτυπώθηκαν στη σκηνή της Eurovision και στη δεύτερη πρόβα του Βίκτωρα Βερνίκου που ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 5 Μαΐου 2023. Με τη φωνή και τη σκηνική του παρουσία, ο Βίκτωρας ενθουσίασε, αγκαλιάζοντας το σύγχρονο και ευρηματικό concept της παρουσίασης του «What They Say» που σκηνοθέτησε ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Ο 16χρονος Βίκτωρ της γενιάς Ζ, με κοστούμι σε γήινες αποχρώσεις που σχεδίασε ο ενδυματολόγος Γιώργος Σεγρεδάκης, είναι ο μικρός μας αδερφός ή ο έφηβος εαυτός μας, γεμάτος όνειρα και προσδοκίες.

Ένα ελληνικό αυγουστιάτικο βράδυ, μόνος στο δωμάτιό του, ο Βίκτωρ βιώνει τις αγωνίες που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Τις αποτυπώνει στο χαρτί. Και το ελληνικό αλφάβητο «δραπετεύει» από τις σελίδες ενός εφηβικού λευκώματος, συναντά τις λέξεις του τραγουδιού δημιουργώντας ένα νέο, οικουμενικό λεξιλόγιο για τα συναισθήματα που ξεχνάμε ή παραβλέπουμε μεγαλώνοντας.

Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη σκηνή της Eurovision, ανοίγοντας έναν φωτεινό δρόμο που οδηγεί στον έναστρο ουρανό.

Η πρόβα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και, πλέον, η ελληνική αποστολή μετρά αντίστροφα για τον Β’ Ημιτελικό, την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023.

Παράλληλα, ο Βίκτωρ Βερνίκος συνεχίζει να δίνει πολλές συνεντεύξεις σε ξένα και ελληνικά ΜΜΕ, αλλά και να πρωταγωνιστεί σε διάφορα μουσικά events, όπως για παράδειγμα η εμφάνισή του στη σκηνή του θρυλικού Cavern Club, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Beatles.

Eurovision 2023: Δύσκολη η πρόκριση στον Τελικό για την Ελλάδα

Εκτός Τελικού "βλέπουν" την Ελλάδα στον 67ο διαγωνισμό της Eurovision τα μέχρι στιγμής προγνωστικά. Μετά την πρώτη πρόβα, οι στοιχηματικές εταιρείες έθεσαν τη συμμετοχή του Victor Vernicos εκτός της 10άδας πρόκρισης, λίγες ημέρες πριν από τον Β’ Ημιτελικό, όπου συμμετέχει η χώρα.

Συγκεκριμένα το απόγευμα της Τετάρτης, η Πολωνία και η Δανία παρουσίασαν ανοδικές τάσεις στα στοιχήματα, προσπερνώντας την Ελλάδα και αφήνοντάς την εκτός πρόκρισης στην 11η θέση.

Τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα έπεσε κι άλλο και βρίσκεται στη 12η θέση των στοιχημάτων, ανάμεσα σε 16 συμμετοχές.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις