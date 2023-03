Eurovision 2023: Αυτό είναι το τραγούδι της Ελλάδας - Ακούστε το "What They Say" του Victor Vernicos

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2023, που θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ, του Ηνωμένου Βασιλείου, θα είναι ο 16χρονος Victor Vernicos, με το τραγούδι "What They Say".

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής, που αποτελεί τον νεότερο σε ηλικία καλλιτέχνη που έχει στείλει η χώρα μας στον διαγωνισμό, έλαβε το χρίσμα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στις 9, 11 και 13 Μαΐου 2023, στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η καλλιτεχνική επιτροπή της ΕΡΤ και η επιτροπή κοινού αξιολόγησαν τις προτάσεις όλων των καλλιτεχνών, με πάνω από 106 τραγούδια και έκριναν ως αρτιότερη την πρόταση του Victor Vernicos.

Ο Victor Vernicos αποτελεί πρόταση της PANIK Records. Το κομμάτι του είναι μπαλάντα σε αγγλικό στίχο. Το θέμα της συμμετοχής του είναι το άγχος, ενώ το τραγούδι του αποτελεί μια ατμοσφαιρική μπαλάντα.

Το "What They Say" είναι μια φεστιβαλική και δυναμική ρυθμική μπαλάντα, που έγραψε ο Victor στα 14 του, για να μοιραστεί ένα προσωπικό του βίωμα, τονίζοντας πως μετά το σκοτάδι έρχεται πάντα ένα πιο φωτεινό "αύριο".

Σε σκηνοθεσία των Pickcodes, το video clip του τραγουδιού ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη φωτογραφία και τη σύγχρονη αισθητική του.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, την Πέμπτη 11 Μαΐου.

Eurovision 2023: Το επίσημο video clip για το "What They Say" του Victor Vernicos

Οι στίχοι του τραγουδιού "What They Say"

Late august

Feet start to shake heart starts to ache

Can’t focus

Panic I lay on the floor and I hate

That I’m holding on

My lungs’ll break can’t stop to make

My mind up

Time starts to rain clouds not afraid





Of the pain they’re giving

Anxious the way I’m breathing

Can’t say that I am longing for

Another day to break my spirit

Insane and I can tell who’s winning

Wish this was something I could just ignore





Well you know What They Say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too





Nostalgic mind,

I miss the days when my heart wouldn’t ache and

I’m drowning, time

Quicksand of life, we don’t live to die

Now I’m tryna, fight

All of the lights that leave me so blind

As a writer

But I’m not an actor no I don’t live my own





Life and I hate my feelings,

I’m overwhelmed and heated,

Can’t say that I am longing for,

Another day to break my spirit,

Insane and I can tell who’s winning,

Wish this was something I could just ignore,





Well you know What They Say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

Ποιος είναι ο Victor Vernicos

Ο Victor ασχολείται με την μουσική από 4 ετών. Έχει κάνει μαθήματα φωνητικής και κιθάρας, ενώ έχει παρακολουθήσει και σεμινάρια μουσικής τεχνολογίας.

Το 2021 κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι στο οποίο έγραψε μουσική, στίχους αλλά έκανε και την παραγωγή μόνος του. Αυτό τον καιρό κάνει μαθήματα φωνητικής και performance με τη Νίνα Λοτσάρη.

