Eurovision 2023: Στην 30η θέση η Ελλάδα - Οι μοναδικές δύο χώρες που μας ψήφισαν

Με τη Σουηδία να αναδεικνύεται μεγάλη νικήτρια, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στο Λίβερπουλ, σε μια απίθανη βραδιά.

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, η EBU δημοσίευσε τα αποτελέσματα της βαθμολογίας του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2023, στον οποίο συμμετείχε και η Ελλάδα, χωρίς επιτυχία ωστόσο, καθώς αποκλείστηκε.

Eurovision 2023 : Η εμφάνιση της Ελλάδας στον Β' ημιτελικό

Η συμμετοχή της Ελλάδας με το "What They Say" του Βίκτωρα Βερνίκου, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, συγκέντρωσε μόλις 14 βαθμούς και μάλιστα από μόλις δύο χώρες, 12 από την Κύπρο και 2 από την Αρμενία.

Πρόκειται για την χειρότερη επίδοση που είχε ποτέ η χώρα μας σε ημιτελικό, αφού συγκεντρώθηκαν λιγότεροι βαθμοί και από τις χρονιές που αποκλείστηκαν οι Argo και η Γιάννα Τερζή.

Στην τελική κατάταξη του πίνακα, η Ελλάδα ήρθε 13η ανάμεσα σε 16 χώρες που συμμετείχαν στον Β’ Ημιτελικό του διαγωνισμού.

Στη γενική κατάταξη, μάλιστα, η Ελλάδα κατέληξε 30η, ανάμεσα σε 37 χώρες.

Eurovision 2023: Το κόστος της ελληνικής συμμετοχής

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό", ο αρχικός προϋπολογισμός για τη φετινή Eurovision ήταν 227.365 ευρώ.

Το παράβολο της συμμετοχής της ΕΡΤ κόστισε 184.014 ευρώ, ενώ 130.111 ευρώ έδωσε το κανάλι στη δισκογραφική εταιρεία του Victor Vernicos για να προωθηθεί το τραγούδι.

Παράλληλα, δόθηκαν 14.292 ευρώ για τις θέσεις των σχολιαστών της Eurovision, ενώ 31.174 ευρώ ήταν η αμοιβή της 10μελούς επιτροπής που πήγε στο Λίβερπουλ και ήταν υπάλληλοι της ΕΡΤ.

Αυτό σημαίνει πως η φετινή Eurovision στοίχισε παραπάνω από 550.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως πέρυσι η συμμετοχή της Ελλάδας στοίχισε 330.000 ευρώ, ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί πως στην εκάστοτε περίπτωση παίζουν ρόλο τα κόστη της χώρας που φιλοξενεί την διοργάνωση.

Eurovision 2023: "Φωτιές" άναψε το ΔΤ της ΕΡΤ

Την ίδια στιγμή, η ΕΡΤ με Δελτίο Τύπου γνωστοποίησε, μετά από τον αποκλεισμό της Ελλάδας, πως κατά την διαδικασία επιλογής του τραγουδιού η συμμετοχή του Victor Vernicos ήρθε δεύτερη σε κοινό και επιτροπή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΡΤ:

"Στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ, η ελληνική συμμετοχή απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα από το κοινό του M&S Arena ανάμεσα στους 16 υποψήφιους. Η συμμετοχή των θεατών του κατάμεστου σταδίου κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Βίκτωρα υπήρξε θεαματική καθώς τραγουδούσαν μαζί του το ρεφρέν, αλλά αυτό δεν κατάφερε να στείλει το «What They Say» στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Μόλις 16 ετών, ο Βίκτωρ ήταν ο νεότερος καλλιτέχνης του φετινού διαγωνισμού και όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούσαν οι Βρετανοί διοργανωτές, «our Eurovision son». Παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του διαγωνισμού σε όλες τις φάσεις του, από τις επίπονες καθημερινές πρόβες, τις καθημερινές εμφανίσεις του σε διεθνή media και events, μέχρι και τον Ημιτελικό.

Η ΕΡΤ στήριξε με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή και είναι περήφανη για την ποιότητα της φετινής συμμετοχής της χώρας μας, όπως και για την καλλιτεχνική ομάδα. Mε επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Ρήγο παρουσιάστηκε επί σκηνής μια αφαιρετική, σύγχρονη και άρτια εικόνα, εστιασμένη στα συναισθήματα που προκαλεί το «What They Say» και το νόημα των στίχων του.

Η επιλογή της φετινής συμμετοχής μας στη Eurovision προέκυψε για πρώτη φορά με τη συμμετοχή κοινού και επιτροπής, όπως ακριβώς φέτος θα επιλεγεί άλλωστε και ο νικητής της Eurovision με βάση τους νέους κανονισμούς ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού. Το «What They Say» ήταν το μόνο τραγούδι από τα πέντε υποψήφια το οποίο τόσο η επιτροπή της ΕΡΤ όσο και το κοινό ψήφισαν και οι δύο στη δεύτερη θέση και έτσι, κατά συνέπεια, του έδωσαν το «διαβατήριο» να ταξιδέψει στο Λίβερπουλ.

Παρότι η ελληνική συμμετοχή δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό, η προσπάθεια του Βίκτωρα αξίζει το χειροκρότημα όλων μας, χωρίς να ξεχνάμε καθόλου το νόημα του συγκεκριμένου τραγουδιού, μέσα από το οποίο ο 16χρονος Βίκτωρ μάς καλεί να «ακούμε» και να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο.

Το μουσικό ταξίδι του Βίκτωρα μόλις ξεκίνησε με τον πιο συναρπαστικό τρόπο μέσα από έναν διεθνή διαγωνισμό και όπως πρόσφατα δήλωσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «κάθε δυσκολία είναι ένα σκαλοπάτι για την επιτυχία»".

