Eurovision 2023: Τρολάρισμα στο Twitter για την Ελλάδα - Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια και "Ιάσω κόκλα"

Δεν κατάφερε να περάσει στον Τελικό της Eurovision 2023 η Ελλάδα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Victor Vernicos με το τραγούδι "What They Say".

Ο 16χρονος καλλιτέχνης, ο νεότερος του φετινού διαγωνισμού, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στον Β' Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/05) στην Liverpool Arena στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, φαίνεται πως το τραγούδι που επιλέχτηκε, η σκηνική του παρουσία δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και, έτσι, δεν προκρίθηκε στο διαγωνιστικό κομμάτι του Σαββάτου (13/05).

Οι χρήστες του Twitter, οι οποίοι παρακολουθούσαν και σχολίαζαν χθες την εμφάνιση της Ελλάδας, επιδόθηκαν σε μια σειρά από αστείες αναρτήσεις, σχολιάζοντας τα στοιχεία που δεν τους άρεσαν.

Άλλοι υποστήριξαν πως ο 16χρονος δεν ταίριαζε στην Eurvovision, άλλοι θεώρησαν πως το σκηνικό με τα αγγλικά - ελληνικά γράμματα ήταν άκυρο, ενώ άλλοι παραλλήλισαν τον Victor Vernicos με... πρόσκοπο.

Eurovision 2023: Τα σχόλια του Twitter για την Ελλάδα

