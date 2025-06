“Φ hill Sessions”: Το φεστιβάλ που φέρνει νέο παλμό στο Λόφο του Φιλοπάππου

Δέκα μοναδικές μουσικές βραδιές με αγαπημένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του νέου Φεστιβάλ “Φ hill Sessions” στον ατμοσφαιρικό Λόφο του Φιλοπάππου.

Φ από το Φιλοπάππου, Φ όπως το Φως, η Φιλία, η Φύση, η Φαντασία. Φ όπως η Χρυσή Τομή – το σύμβολο της αρμονίας στην τέχνη και τα μαθηματικά. Λέξεις και έννοιες που μας εμπνέουν, αποτελούν την ψυχή των Φ hill Sessions, ενός νέου μουσικού φεστιβάλ που γεννιέται στην καρδιά της Αθήνας, στον ιστορικό Λόφο του Φιλοπάππου.

Εκεί όπου το παρελθόν συναντά το παρόν, μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία κάνει την πρώτη της εμφάνιση: ένα σύγχρονο πολιτιστικό γεγονός, μια γιορτή της τέχνης, της μουσικής και – πάνω απ’ όλα – της ίδιας της πόλης – που το καλοκαίρι μάς προσκαλεί να βγούμε έξω, σε χώρους ελεύθερους και ανοιχτούς!

Στον κατάφυτο λόφο του Φιλοπάππου, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και καλαίσθητα θέατρα της πόλης, το «Δόρα Στράτου», το Φ hill Sessions φιλοξενεί 10 μοναδικές βραδιές με γνωστούς καλλιτέχνες, εμπνευσμένες από την ενέργεια, τη φυσική ομορφιά της τοποθεσίας και την μυσταγωγική αίσθηση του αρχαίου τοπίου.

Μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τον αστικό ιστό με τη φύση και την ιστορική κληρονομιά, το φεστιβάλ Φ hill Sessions λειτουργεί ως καθρέφτης της σύγχρονης ταυτότητας της Αθήνας: μιας πόλης ανοιχτής, πολυφωνικής, σε διαρκή διάλογο με τον εαυτό της.

Φ hill Sessions – Αυτό το καλοκαίρι ο Λόφος των Μουσών “ζωντανεύει”

Η Αθήνα καλεί τους φίλους της μουσικής – Έλληνες και επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου – σε δέκα εμπνευσμένες βραδιές στο Θέατρο Δόρα Στράτου, απέναντι από την Ακρόπολη. Μια εμπειρία επανασύνδεσης – με τη μουσική και με τον εαυτό μας.

Η επιλογή του Φιλοπάππου δεν είναι τυχαία. Ο λόφος που φιλοξένησε καλλιτέχνες, φιλόσοφους και ποιητές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, γίνεται για άλλη μια φορά κοιτίδα έμπνευσης. Το φεστιβάλ ενώνει το ιστορικό βάθος του τόπου με τη σύγχρονη πολυπολιτισμική καλλιτεχνική δημιουργία, αναδεικνύοντας τη σημασία του δημόσιου χώρου ως πεδίου έκφρασης, συνύπαρξης και τέχνης.

Μια αλλιώτικη μουσική εμπειρία

Το υπαίθριο Θέατρο Δόρα Στράτου, χτισμένο το 1963 με σταθερό σκηνικό έργο του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου, προσφέρει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα – φιλόξενη, μυσταγωγική. Στέκει σαν ζωντανό μνημείο της λαϊκής παράδοσης, απέναντι από την Ακρόπολη. Μακριά από τη βοή της πόλης, κάθε συναυλία του μετατρέπεται σε τελετουργική εμπειρία, θυμίζοντας τις αυθόρμητες εκφράσεις παραδοσιακής γιορτής στις πλατείες και τα πανηγύρια της ελληνικής υπαίθρου.

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, στο πλαίσιο των Φ hill Sessions, θα έρθουμε σε επαφή με Έλληνες δημιουργούς και καλλιτέχνες της παγκόσμιας σκηνής, συμμετέχοντας σε έναν διάλογο πολιτισμών, όπου η τέχνη ενώνει και η μουσική γίνεται κοινή γλώσσα.

Από τις μπλουζ ρίζες του Fantastic Negrito μέχρι την αρμένικη πνευματικότητα του Tigran Hamasyan και από την καταιγιστική τζαζ του Σταύρου Λάντσια μέχρι τους πολυπολιτισμικούς Light in Babylon, κάθε βραδιά είναι και ένα νέο ταξίδι – ένα σύμπαν συναισθημάτων και ιδεών.

Φ hill Sessions – Καλλιτέχνες και Πρόγραμμα

Τα Φ hill Sessions “χτίζουν” έναν θεσμό, ανοιχτό, συμμετοχικό, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και τις ρίζες βαθιά γειωμένες στην παράδοση.

Εισιτήρια στη more.com

Δείτε αναλυτικά τους φετινούς καλλιτέχνες:

18/6 – Χειμερινοί Κολυμβητές

Χειμερινοί Κολυμβητές Papadakis Press

60 χρόνια απ’ τη συνάντηση των μελών του αρχικού πυρήνα των Χειμερινών Κολυμβητών, 45 απ’ την πρώτη τους συναυλία και 44 απ’ την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, το συγκρότημα εμφανίζεται στο ωραίο θέατρο της «Δόρας Στράτου» στον λόφο του Φιλοπάππου. Ο Αργύρης Μπακιρτζής με ολόκληρη τη μουσική του παρέα, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τη συνολική δισκογραφία τους, τεσσάρων δεκαετιών και άλλα ανέκδοτα!

30/6 Σταύρος Λάντσιας quartet – My Ennio Morricone

Ο Σταύρος Λάντσιας. ΜΑΡΙΖΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη Ennio Morricone και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες όπως Cinema Paradiso, Once Upon a Time in the West και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες.

Ένα πρώτο δείγμα της δουλειάς του Σταύρου Λάντσια πάνω στη μουσική του Ennio Morricone παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής την 1η Οκτωβρίου 2022, στην πρεμιέρα της προβολής του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του μεγάλου συνθέτη που σκηνοθέτησε ο Giusepe Tornatore. Ακολούθησαν sold out συναυλίες στο Μουσείο Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στο Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσός, στο Radio City Θεσσαλονίκης, στα Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και Λεμεσού στη Κύπρο και στο Half Note Jazz Club στην Αθήνα. Το καλοκαίρι του 2023, με την άδεια της οικογένειας του συνθέτη, ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση του δίσκου Stavros Lantsias Quartet “My Ennio Morricone”.

9/7 Tigran Hamasyan

Ο Tigran Hamasyan θεωρείται ένας από τους πιο αξιοσημείωτους και ξεχωριστούς πιανίστες/ συνθέτες της γενιάς του, συνδυάζοντας την τζαζ με το ροκ. Ως βιρτουόζος του πιάνου με μοναδική αίσθηση του ρυθμού, ο Hamasyan συγχωνεύει αβίαστα την ισχυρή τζαζ αυτοσχεδιαστική δεξιοτεχνία και το progressive ροκ με τη βαθιά παραδοσιακή μουσική της Αρμενίας, της πατρίδας του.

Τον Αύγουστο του 2024, κυκλοφόρησε το νέο του conceptual album, “The Bird of a Thousand Voices” λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές. Η διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση “The Bird of a Thousand Voices”, που συνδυάζει φωτιστικές εγκαταστάσεις, παιχνίδια σκιών, προγραμματισμένες ψηφιακές φωνές, ζωντανή μουσική και δίγλωσσο (αρμενικό-αγγλικό) λιμπρέτο, έκανε πρεμιέρα στο Holland Festival τον Ιούνιο του 2024 και φέτος θα ταξιδέψει και στην Ελλάδα.

22/7 Fantastic Negrito

Η ιστορία του Fantastic Negrito είναι ένα αληθινό παράδειγμα για την ανθεκτικότητα και την μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής. Η ζωή του έχει ειπωθεί πολλές φορές – η ανατροφή του σε ένα αυστηρό μουσουλμανικό περιβάλλον, το αποτυχημένο συμβόλαιο με μεγάλη δισκογραφική, το σχεδόν μοιραίο αυτοκινητιστικό ατύχημα που άφησε μόνιμα τραυματισμένο το χέρι του στην κιθάρα – καθώς και η εντυπωσιακή του επιστροφή το 2015, όταν κέρδισε τον πρώτο διαγωνισμό NPR Tiny Desk Contest.

Έκτοτε, έχει κερδίσει τρία βραβεία GRAMMY® στην κατηγορία “Best Contemporary Blues Album” και έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι Sturgill Simpson, Chris Cornell και Bruce Springsteen. Στο στούντιο έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Sting, E-40 και οι Tank and The Bangas, ενώ έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο και έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως τα Lollapalooza, Glastonbury, Newport Folk και WOMAD. Παράλληλα, ίδρυσε την Revolution Plantation, μια αστική φάρμα αφιερωμένη στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων.

28/7 Light In Babylon

Light in Babylon

Το fRoots Magazine εκθείασε τους Light in Babylon, περιγράφοντάς τους ως «Ένα αφιέρωμα στις κοσμοπολίτικες παραδόσεις τόσο της Κωνσταντινούπολης όσο και της σεφαραδίτικης εβραϊκής κοινότητας, καθώς και ένα ακόμα παράδειγμα της εξαιρετικής μουσικής που αναδύεται αυτή τη στιγμή από την Ανατολική Μεσόγειο».

Οι Light in Babylon δημιουργούν μοναδική, πολυπολιτισμική μουσική, γεμάτη μεσογειακές επιρροές και φημίζονται για τις ενθουσιώδεις live εμφανίσεις τους. Προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη, συνδυάζουν αρμονικά διάφορες εθνικές και πολιτισμικές καταβολές. Με επικεφαλής τη χαρισματική Ιρανοϊσραηλινή τραγουδίστρια και στιχουργό Michal Elia Kamal, και με τη συμμετοχή Τούρκων και Γάλλων μουσικών, το συγκρότημα αντιπροσωπεύει μια νέα, συναρπαστική φωνή που αναδύεται από τη μουσική σκηνή της Κωνσταντινούπολης.

6/8 Xylouris White

Anna Faragona

Οι Xylouris White είναι ο Γιώργος Ξυλούρης (Ψαρογιώργης) με το λαούτο του και ο ντράμερ Jim White. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη Μελβούρνη, προέρχονται από διαφορετικά μουσικά υπόβαθρα, αλλά έχουν πολλά κοινά, κάτι που είναι εμφανές όταν παίζουν μαζί, είτε ζωντανά είτε στο στούντιο.

Ο Γιώργης προέρχεται από μια οικογένεια συνώνυμο της ζωντανής μουσικής παράδοσης, ενώ ο Jim, που ζει πια στη Νέα Υόρκη, παίζει με το δικό του αναγνωρίσιμο στυλ εδώ και δεκαετίες, με συγκροτήματα όπως οι Venom P. Stinger, Dirty Three, The Double, Spring time, Bill Callahan και Marisa Anderson, ανάμεσα σε άλλα. Δουλεύουν στενά με τον Guy Picciotto των Fugazi, ο οποίος είναι ο παραγωγός όλων των άλμπουμ τους: Goats, Black Peak, Mother, The Sisypheans και The Forest In Me.

15/9 Μάρθα Φριντζήλα & Kubara Project

Panos Andrianos

Το Kubara project, αφού δοκιμάστηκε είκοσι χρόνια σε συναυλίες και περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζεται στο κοινό με τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά που χαρακτήρισαν και την πρώτη τους εμφάνιση, με μία ερμηνεύτρια στην καλύτερή της στιγμή και δεξιοτέχνες μουσικούς που δένουν ακόμη περισσότερο μέσα από τους κυριολεκτικούς προσωπικούς δεσμούς τους: Προσωπικές ιστορίες μπερδεύονται με παγκόσμια βιώματα για την αγάπη, την φιλία, την μοναξιά, τον έρωτα, την σχέση με τους άλλους, την επίθεση στη φύση.

Στo soundtrack της μουσικής παράστασης της Μάρθας Φριντζήλα και των Kubara Project ακούγονται τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και του κόσμου.

16/9 Στέφανος Θωμόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας, Nίκος Γιούσεφ

Ο Μπετόβεν, το Βιολί και η Κουκουβάγια

Ο διεθνούς φήμης πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Γιούσεφ θα παρουσιάσουν την «μουσικοεικαστική καντάτα «Κουκουβάγια» καθώς και έργα κλασικών και σύγχρονων συνθετών (Ludwig van Beethoven, Γιώργου Κουμεντάκη, Ισμήνης Μπέκ, Ιάννη Ξενάκη, Philip Glass ) με τη δική τους ιδιαίτερη προσέγγιση.

Η «Κουκουβάγια» – πρωτότυπη ιδέα και ανάθεση του Kournos Music Festival στους συντελεστές – παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2024 στον αρχαιολογικό χώρο Πολιόχνης στη Λήμνο. Ο Στέφανος Θωμόπουλος συνεργάστηκε με τον Γιάννη Αγγελάκα, ο οποίος ανέλαβε την αφήγηση, τον μουσικό σχεδιασμό και την επιμέλεια κειμένου και τον πρωτοπόρο σολίστ του μουσικού πριονιού Νίκο Γιούσεφ. Αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής δραματουργίας τα γλυπτά της εικαστικού Ναταλίας Μαντά.

17/9 Dhaffer Youssef

Bechir-Zayene Bechir Zayene

O Dhafer Youssef, o διεθνούς φήμης Τυνήσιος δεξιοτέχνης στο ούτι, τραγουδιστής και συνθέτης, θεωρείται ένας από τους ηγέτες του σύγχρονου μουσικού κινήματος που συνδυάζει την Ανατολίτικη και τη Δυτική μουσική. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 μετακόμισε στη Βιέννη όπου ξεκίνησε την καριέρα του ως τζαζ & έθνικ μουσικός καταφέρνοντας να απελευθερώσει το ούτι από τον παραδοσιακό του ρόλο και να πειραματιστεί με πολλά άλλα μουσικά είδη.

Από την πρώτη δισκογραφική του δουλειά ”Malak” (1999) ως το ”Streets Of Minarets” που κυκλοφόρησε το 2023, ο Dhafer Youssef έχει κυκλοφορήσει εννέα προσωπικά άλμπουμ, έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς μουσικούς από όλο τον κόσμο, τόσο για τα δικά του project όσο και άλλων καλλιτεχνών. Επιπλέον, έχει συνθέσει μουσική για ταινίες όπως οι The Amazing Spider-Man, Gods and Kings, κ.α.

28/9 Λένα Πλάτωνος

Ανδρέας Σιμόπουλος

Η Λένα Πλάτωνος παρουσιάζει τραγούδια από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική πορεία της, με τη συνοδεία των δύο αγαπημένων της ερμηνευτών, Σαβίνας Γιαννάτου & Γιάννη Παλαμίδα, και του επί χρόνια στενού συνεργάτη της, Stergios T.. Τραγούδια μέσα από τους αγαπημένους δίσκους Σαμποτάζ, Καρυωτάκης: 13 τραγούδια, Γκάλοπ, Λεπιδόπτερα, Μάσκες Ήλιου, Το Σπάσιμο των Πάγων και Καβάφης: 13 τραγούδια και άλλες εκπλήξεις.

Το πρώτο άλμπουμ της Λένας Πλάτωνος, «Σαμποτάζ», κυκλοφόρησε το 1981 και σηματοδότησε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα. Από τότε κυκλοφόρησε και συμμετείχε σε περισσότερα από 15 άλμπουμ, κυρίως ηλεκτρονικής μουσικής αλλά με τις κλασικές της επιρροές πάντα εμφανείς. Η συνεισφορά της στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική σκηνή είναι εμβληματική, με δίσκους που δημιουργήθηκαν από αναλογικά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα αλλά στην πορεία και ψηφιακά.