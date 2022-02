Florence + the Machine: Με το νέο τους τραγούδι "χτυπούν" τις ανισότητες ανδρών - γυναικών

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το νέο τραγούδι των Florence + the Machine, “King”, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για έναν εκ βαθέων διαλογισμό για το τι σημαίνει να είσαι σήμερα γυναίκα. Είναι ένα προσωπικό μανιφέστο για την υπέρβαση των ρόλων που καθορίζονται από το φύλο.

Η Florence Welch των Florence and the Machine αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως διαφέρει από τις υπόλοιπες τραγουδίστριες της γενιάς της εξαιτίας του έντονα προσωπικού χαρακτήρα των τραγουδιών της. Μέσα από τη μουσική της μιλά για θέματα οικουμενικά, όπως ο έρωτας και ο θάνατος, αλλά εκφράζει μοναδικά και τις προσωπικές της υπαρξιακές ανησυχίες. Ίσως τελικά δεν έχουν άδικο αυτοί που την χαρακτηρίζουν ως μία νέα σύγχρονη ποιήτρια.

I am no mother, I am no bride - I am king