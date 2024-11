Γιώργος Περρής: Ένα γιορτινό Ταξίδι μέσα από τις νότες του

Με αφορμή τη συναυλία του “The Most Wonderful Time Of The Year!” στο ιστορικό θέατρο Παλλάς, ο Γιώργος Περρής επιστρέφει για να μας χαρίσει μια μαγευτική μουσική βραδιά, γεμάτη εορταστικό πνεύμα, ζεστασιά και νοσταλγία – Τι λέει στο NEWS 24/7

Ο Γιώργος Περρής, ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς Έλληνες ερμηνευτές, επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς για τη γιορτινή συναυλία “The Most Wonderful Time Of The Year!”. Με μια πορεία γεμάτη ξεχωριστές συνεργασίες και εμφανίσεις σε μεγάλες μουσικές σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ο Γιώργος μοιράζεται μαζί μας τη χαρά του να ζωντανεύει ξανά το γιορτινό πνεύμα μέσα από τις μελωδίες του.

Από όσο μπορεί να θυμηθεί τον εαυτό του, ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική. Ο Γιώργος Περρής εξομολογείται στο NEWS 24/7 πως “ένιωθα το σώμα μου ζωντανό τραγουδώντας και ήταν ο μόνος τρόπος που είχα για να βρω διέξοδο στα δύσκολα και μοναχικά μου παιδικά χρόνια. Ξεκίνησα να μαθαίνω πιάνο όταν ήμουν 4 και ήμουν εκείνο το παιδί που περίμενε πως και πως τις σχολικές γιορτές για να ανέβει στη σκηνή να τραγουδήσει. Στα 12 μου κέρδισα έναν πανελλήνιο διαγωνισμό τραγουδιού και λίγο πριν κλείσω τα 18 μου, ο μεγάλος Μίμης Πλέσσας με βάφτισε επαγγελματία τραγουδιστή. Είμαι πολύ ευγνώμων στη μουσική γιατί μού έδωσε ελευθερία. Με βοήθησε να μάθω τον εαυτό μου, να επεκτείνω τους ορίζοντες μου και να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο”.

Ανέφερες τον Μίμη Πλέσσα. Έχεις συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες και έχεις εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές. Ποια συνεργασία ή εμφάνιση θεωρείς ορόσημο στην καριέρα σου και γιατί; Κάθε συνεργασία και κάθε εμφάνιση μού έμαθε κάτι. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, είναι η απόλυτη αλήθεια. Από τις πρώτες μου συνεργασίες στην Ελλάδα ως και τις μεγάλες μου συνεργασίες στο εξωτερικό, πήρα γνώση, εμπειρία και το μυαλό μου κάθε φορά είδε λίγο και πιο μακριά. Στις αναμνήσεις μου τρέχουν με ταχύτητα φωτός άνθρωποι, σκηνές, πρόβες και αεροπλάνα που με γεμίζουν ευγνωμοσύνη και δικαίωση για εκείνο το μικρό παιδάκι που απλά ήθελε να τραγουδήσει.

Έχεις κυκλοφορήσει μουσική σε διαφορετικές γλώσσες. Νιώθεις ότι εκφράζεσαι διαφορετικά όταν τραγουδάς σε άλλες γλώσσες; Πάντα πίστευα ότι η γλώσσα δεν αποτελεί όριο στη μουσική. Όταν το συναίσθημα είναι αληθινό, τότε μαγικά συγκινεί τον κόσμο σε όποια γλώσσα και αν τραγουδώ. Έχω ζήσει συγκλονιστικές στιγμές με Αμερικανούς να συγκινούνται από ελληνικά τραγούδια, Αυστραλούς από γαλλικά και ούτω καθεξής. Το να τραγουδώ σε πολλές γλώσσες ήταν κάτι που μου ερχόταν φυσικά, καθώς μεγάλωσα μιλώντας ελληνικά και γαλλικά λόγω της Γαλλίδας μητέρας μου, ενώ πολύ μικρός έμαθα και τα αγγλικά. Με βοηθάει να εκφραστώ όσο πιο αληθινά μπορώ και να ανακαλύπτω διαφορετικές πλευρές της φωνής και της ψυχής μου.

Στη σημερινή εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εποχής, πόσο σημαντική θεωρείς την προσωπική επαφή με το κοινό σου; Την επαφή με το κοινό μου την ευχαριστιέμαι πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος που τα social media μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα στη σημερινή εποχή. Άλλωστε, για τον κόσμο τραγουδώ. Αυτούς έχω στο νου μου και σε αυτούς απευθύνομαι. Από την άλλη, δεν συμφωνώ με αυτή την αδηφάγα ανάγκη για στιγμιαία ικανοποίηση στην οποία μπαίνουμε, είτε από πίεση τρίτων είτε από μόνοι μας και με θυμώνει απίστευτα όταν απευθύνονται στους καλλιτέχνες ως «δημιουργούς περιεχομένου» (content creators), έναν όρο που ακούω παντού τα τελευταία χρόνια. Εδώ και καιρό έχω αποφασίσει να ποστάρω μόνο όταν πραγματικά έχω όρεξη και έχω κάτι να πω, αλλιώς δεν με αφορά.

Με την αξεπέραστη φωνή και τη διεθνή του ακτινοβολία, ο Γιώργος Περρής φέρνει στο Παλλάς ένα πρόγραμμα γεμάτο χαρά και ανάταση για μικρούς και μεγάλους. Στις αποσκευές του κρατάει τον Χριστουγεννιάτικο του δίσκο «The Most Wonderful Time Of The Year!» που σκαρφάλωσε στις κορυφές των charts σε πάνω από 20 χώρες πέρσι και τον έφερε στα Billboards της Times Square στην Νέα Υόρκη, αλλά και τραγούδια από αγαπημένα μιούζικαλ, κλασικές ταινίες του Hollywood, gospel μελωδίες και κάποιες εκπλήξεις από το προσωπικό του ρεπερτόριο.

Δίνοντας το έναυσμα για την εκκίνηση της γιορτινής περιόδου, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης προσκαλεί στην Αθήνα τις Puppini Sisters, γνωστές από τη συνεργασία τους στο “Jingle Bells” με τον Michael Bublé που έγινε viral διεθνώς αλλά και τις σόλο εμφανίσεις τους στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Μαζί θα ξεδιπλώσουν έναν μουσικό διάλογο γεμάτο χαρά και ενθουσιασμό, αλλά και την αστερόσκονη του swing και της εποχής του art deco. Στην παράσταση συμμετέχει και ο νεαρός βιολονίστας Ιωάννης Νίκολης σε δύο ντουέτα έκπληξη για φωνή και βιολί.

Το The Most Wonderful Time of the Year! απευθύνεται στο ελληνικό και το διεθνές κοινό. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο να ενώσεις τα δύο αυτά κοινά σε έναν δίσκο; Η αλήθεια είναι πως ο δίσκος αυτός δημιουργήθηκε κυρίως για το ξένο κοινό μου, γι’ αυτό και όλα τα τραγούδια του είναι στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Στην πορεία όμως της δημιουργίας του, συνειδητοποίησα ότι διάλεξα τα περισσότερα κομμάτια με γνώμονα και το τι θα άρεσε στο κοινό μου στη χώρα μου.

Μίλησε μας για τη συνεργασία σου με αυτές… Είμαι τεράστιος φαν των Puppini Sisters από όταν τις πρωτοάκουσα να τραγουδάνε το «Jingle Bells» με τον Michael Bublé και τρελάθηκα με τα απίστευτα φωνητικά τους και την αισθητική τους. Από τότε τις ακολουθώ πιστά και ακούω όλους τους δίσκους τους με πραγματική αγάπη. Οι φωνητικές αρμονίες είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο ξέρετε, γιατί απαιτεί τεχνική κατάρτιση και δεξιοτεχνία. Είναι μεγάλη η χαρά μου που θα είναι μαζί μου στο Παλλάς και ανυπομονώ να μοιραστώ με τον κόσμο τις απίθανες διασκευές που έχουμε ετοιμάσει.

Ποια είναι η χριστουγεννιάτικη ανάμνηση που ξεχωρίζεις; Ποιο είναι το αγαπημένο σου χριστουγεννιάτικο έθιμο ή παράδοση που κρατάς μέχρι σήμερα; Χωρίς δεύτερη σκέψη, το στόλισμα του δέντρου και το Χριστουγεννιάτικο δείπνο. Έχω περάσει ατελείωτες ώρες από παιδί ως και σήμερα να χαζεύω τα στολίδια και τα αναμμένα φωτάκια στο δέντρο. Είναι κάτι που με γεμίζει αισιοδοξία και με φέρνει σε επαφή με το παιδί μέσα μου που δεν θέλω να χάσω. Από την άλλη, το μαγείρεμα για το τραπέζι είναι ο δικός μου τρόπος να μοιράσω αγάπη στους δικούς μου ανθρώπους, είναι μια διαδικασία που την ευχαριστιέμαι απίστευτα.

Η δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου δίσκου είναι μια παράδοση πολλών μεγάλων καλλιτεχνών. Νιώθεις ότι συνδέεσαι με αυτή την παράδοση; Δεν ξέρω αν το πέτυχα, πάντως σίγουρα το εύχομαι. Ονειρευόμουν από μικρός να ηχογραφήσω μια μέρα έναν Χριστουγεννιάτικο δίσκο ακούγοντας τις πιο αγαπημένες μου φωνές σε αυτά τα κλασικά και διαχρονικά τραγούδια. Είναι μεγάλη η πρόκληση να αναμετρηθείς με τραγούδια που έχουν τραγουδηθεί από τις μεγαλύτερες φωνές του κόσμου και κάπως να βρεις τον τρόπο να τα κάνεις και δικά σου. Ταυτόχρονα είναι και ένας φόρος τιμής στους καλλιτέχνες που με επηρέασαν και συνέβαλαν στο να είμαι σήμερα ο τραγουδιστής που είμαι. Χρωστάω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον συνεργάτη μου και στενό μου φίλο Αλέξανδρο Λιβιτσάνο ο οποίος ενορχήστρωσε το δίσκο με ευφυία, ενθουσιασμό αλλά και τη σοβαρότητα που απαιτείται. Ήταν μεγάλη η χαρά μου επίσης να ηχογραφήσω ξανά με την Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας και να έχω αυτόν τον πλούσιο και ζεστό ήχο πίσω μου. Φέτος ο δίσκος αυτός θα επανακυκλοφορήσει με την προσθήκη 4 νέων κομματιών και ανυπομονώ να φτάσει στον κόσμο.

Ποιο μήνυμα ελπίζεις να περάσεις στο κοινό, ειδικά σε μια εποχή που οι γιορτές μοιάζουν πιο απαραίτητες από ποτέ;

Την υπενθύμιση του πόσο ανάγκη έχουμε τη συγκίνηση. Οι τρελοί ρυθμοί της ζωής και η υπερπληροφόρηση που μας βομβαρδίζει καθημερινά, μας έχει μουδιάσει τελείως. Αισθάνομαι πως είμαστε σαν να βρισκόμαστε σε μία νάρκη και τίποτα να μην μας ακουμπάει πραγματικά. Η μουσική έχει τη δυνατότητα αυτό να το αλλάξει, μπαίνει κάτω από το δέρμα και κυκλοφορεί με τρόπο ανεξέλεγκτο μέσα μας. Σε μία εποχή τόσο βίαιη και επιθετική, με πολέμους από τη μία και ατιμώρητη απληστία να καλπάζει από την άλλη, εμείς έχουμε το πιο δυνατό όπλο: το συναίσθημα. Το συναίσθημα είναι αδάμαστο και πανίσχυρο και γι’αυτό καταπολεμάται συστηματικά. Νιώθω πως οι καλλιτέχνες έχουμε αυτή ως μοναδική αποστολή: να φέρνουμε τον κόσμο σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο.

Τι θα ακούσουμε στις 18 Δεκεμβρίου στο Παλλάς;

Είναι ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα με τραγούδια από τον Χριστουγεννιάτικο μου δίσκο, διασκευές σε πολύ αγαπημένα κομμάτια από musical και ταινίες που θα πω για πρώτη φορά, αλλά και κάποια από το προσωπικό μου ρεπερτόριο. Με τις Puppini Sisters ετοιμάζουμε ένα εκρηκτικό μέρος γεμάτο χαρά και ρυθμό, ενώ στην παράσταση θα συμμετέχει και ο νεαρός βιολονίστας Ιωάννης Νικολής με τον οποίο ετοιμάζουμε 2 ντουέτα για βιολί και φωνή.