"Hey Hey Rise Up": Κυκλοφόρησε το τραγούδι των Pink Floyd για την Ουκρανία

Κυκλοφόρησε την Παρασκευή (08/04) το νέο τραγούδι των Pink Floyd, με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία. Οι θρυλικοί Pink Floyd, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, ηχογράφησαν ένα νέο τραγούδι για να υποστηρίξουν τον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται.

Το τραγούδι ονομάζεται «Hey Hey Rise Up» και τα έσοδα θα διατεθούν για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

ADVERTISING

Το νέο τραγούδι σηματοδοτεί την πρώτη πρωτότυπη μουσική που ηχογραφήθηκε συλλογικά, μετά το The Division Bell του 1994 και περιλαμβάνει φωνητικά από τον Ουκρανό τραγουδιστή Andriy Khlyvnyuk και από το συγκρότημα Boombox.

Στο κομμάτι συμμετέχουν οι David Gilmour και Nick Mason, καθώς και ο επί χρόνια συνεργάτης και μπασίστας Guy Pratt, με τον μουσικό Nitin Sawhney στα πλήκτρα.

Το κομμάτι που ηχογραφήθηκε την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει φωνητικά από τον Khlyvnyuk, που ελήφθησαν από ένα κλιπ που τον δείχνει να τραγουδά στην πλατεία Sofiyskaya του Κιέβου.

Ο ίδιος τραγουδά ένα πατριωτικό ουκρανικό τραγούδι διαμαρτυρίας, το "The Red Viburnum In The Meadow", και ο τίτλος του κομματιού των Pink Floyd προέρχεται από την τελευταία γραμμή του τραγουδιού.

Απολαύστε το τραγούδι:

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις