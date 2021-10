Hozier και Meduza : Ακούστε το νέο τους ατμοσφαιρικό ηλεκτρονικό τραγούδι

Ο διπλά πλατινένιος στην Ελλάδα Hozier, επιστρέφει με νέο τραγούδι σε συνεργασία με τους hitmakers Meduza, το “Tell It To My Heart”.

ADVERTISING

To νέο single είναι ένα ατμοσφαιρικό ηλεκτρονικό μουσικό “αριστούργημα”, με την χαρακτηριστική φωνή του Hozier! Οι Meduza με την πρόσφατη παγκόσμια επιτυχία τους “Lose Control” και ο “Take Me To Church” hitmaker Hozier, είναι σίγουροι πως το νέο τραγούδι θα εθίσει τους ακροατές από το πρώτο κιόλας άκουσμα.

Βρείτε και ακούστε το “Tell It To My Heart” ψηφιακά εδώ.

ADVERTISING

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις