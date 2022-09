Η απίστευτη ιστορία των Milli Vanilli που πήραν Grammy και τραγουδούσαν άλλοι στη θέση τους, γίνεται ταινία

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες για την ταινία-αφιέρωμα στην πορεία του μουσικού δίδυμου Milly Vanilli, τη σκηνοθεσία της οποίας έχει αναλάβει ο Simon Verhoeven ((Welcome to Germany, Men in the City). Η ταινία με τίτλο “Girl You Know It’s True” ακολουθεί την απίστευτη - για τους λάθος λόγους - πορεία ενός από τα πιο επιτυχημένα R&B ντουέτα του τέλους της δεκαετίας του '80.

Η ταινία πήρε το όνομα του πιο επιτυχημένου single στην καριέρα των Fabrice Morvan και Rob Pilatus, που έχοντας κατακτήσει παγκόσμια αναγνώριση ως Milli Vanilli, έπεσαν κατακόρυφα στην αφάνεια... και η πτώση ήταν πολύ σκληρή. Αποκαλύφθηκε ότι δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι, αλλά στη θέση τους κάποιοι άλλοι τραγουδιστές, τους οποίους ποτέ δεν είδαμε στη σκηνή. Οι ίδιοι οι Milli Vanilli δεν είχαν τραγουδήσει ποτέ live!

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την εταιρία παραγωγής Wiedemann & Berg Film και τα Leonine Studios, βλέπουμε τους ηθοποιούς Tijan Njie και Elan Ben Ali στους ρόλους των Pilatus και Morvan αντίστοιχα με τον Matthias Schweighöfer (σταρ της σειράς του Netflix “Army of Thieves”) να παίζει τον ρόλο του δαιμόνιου Γερμανού μουσικού παραγωγού Frank Farian.

Pilatus και Morvan ζούσαν στο Μόναχο και γνωρίστηκαν σε σεμινάρια χορού. Εϊχαν και οι δύο το όνειρο να γίνουν γνωστοί, είτε ως μοντέλα είτε στον χώρο της μουσικής, αν και δεν είχαν… φωνή. Είχαν όμως εμφάνιση και στιλ! Ο Γερμανός παραγωγός δίσκων και συνθέτης, Frank Farian ήταν εκείνος που τους “χάρισε” της επιτυχία, αλλά και εκείνος που τελικά τους κατέστρεψε.

Ο παραγωγός τους επέλεξε σαν “ποπ είδωλα”, μόνο που όταν μπήκαν στο στούντιο δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν ούτε μισή νότα. Ο Farian -ο άνθρωπος πίσω από τους Boney M - όμως βρήκε τη λύση. Προσέλαβε τρεις τραγουδιστές για την ηχογράφηση, ενώ το πρόβλημα στα live λύθηκε με ένα αέναο lip-syncing των προ-ηχογραφημένων τραγουδιών τους.

Η απάτη στήθηκε έξυπνα και έφτασε μέχρι τα Grammy. Οι Milli Vanilli πήραν Grammy Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη για το 1990, το οποίο μετά την αποκάλυψη όλου του ψεύδους… επέστρεψαν, για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού. Η ήττα ήταν γιγαντιαία για το δίδυμο. Ο Pilatus εθίστηκε στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ και τον Απρίλιο του 1998 πέθανε από υπερβολική δόση, σε ξενοδοχείο της Φρανκφούρτης.

Μιλώντας στο σόου της Όπρα το 2013 μετά την αποκάλυψη ο Morvan είχε πει: “Το να χάσει κάποιος τα πάντα δημόσια είναι πολύ σκληρό. Δεν ξέρεις σε ποιον να στραφείς, δεν είναι κανένας τριγύρω σου. Έχεις μείνει μόνος. Ήμασταν διάσημοι και τώρα είμαστε άγνωστοι… τόσο απλά.”

Ο σκηνοθέτης του “Girl You Know It’s True” είπε για την ταινία: “Δεν λέει απλώς την ιστορία της θεαματικής ανόδου δυο αουτσάιντερ, που έφτασαν στο ζενίθ της σόουμπιζ μέσα σε ένα καλοκαίρι, αλλά είναι και μία ματιά στο παρασκήνιο αυτού του απατηλού κόσμου της φήμης και των μερικές φορές τραγικών και αδίστακτων μηχανορραφιών του. Προσωπικά, πιστεύω ότι ο Rob και ο Fab δεν άξιζαν να γίνουν οι “αποδιοπομπαίοι τράγοι” αυτού του σκανδάλου”.

Τα γυρίσματα γίνονται στο Μόναχο, στο Βερολίνο, στο Κέιπ Τάουν, και στο Λος Άντζελες και αναμένεται να τελειώσουν τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Τον Μάιο του 2021 πέθανε ο Τζον Ντέιβις, ένας εκ των τριών πραγματικών ερμηνευτών του δίσκου των Milli Vanilli. Ήταν 66 χρόνων και ο λόγος του θανάτου είναι οι επιπλοκές από τον Covid-19.

