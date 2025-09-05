Η Ελλάδα τραγούδησε Καζαντζίδη – Μια βραδιά συγκίνησης στο Καλλιμάρμαρο

Γέμισε το Καλλιμάρμαρο για να τιμήσει τον Στέλιο Καζαντζίδη, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και διαχρονικά τραγούδια του θρύλου του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η Ελλάδα τραγούδησε τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών στη μεγαλειώδη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», μια εντυπωσιακή παραγωγή της Panik Live Productions, που παρακολούθησαν σχεδόν 30.000 θεατές. Το ιστορικό στάδιο γέμισε με τις αθάνατες μελωδίες του σπουδαίου ερμηνευτή, σε μια βραδιά που ένωσε γενιές και ξύπνησε αναμνήσεις.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης, γεννημένος το 1931 στη Νέα Ιωνία, υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του ’50 μέχρι την κορυφή της καριέρας του, συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς – Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Λοΐζο, Απόστολο Καλδάρα, Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου – ερμηνεύοντας τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Η φωνή του, μεστή, συγκινητική και γεμάτη πάθος, έγινε σύμβολο του πόνου, της ξενιτιάς και των αγώνων του ελληνικού λαού.

Η παρακαταθήκη του Καζαντζίδη είναι ανυπολόγιστη. Υπήρξε ένας μεγάλος τραγουδιστής, αλλά μια ζωντανή φωνή του λαού, που εξέφρασε με μοναδικό τρόπο τα βιώματα και τα συναισθήματα μιας κοινωνίας σε διαρκή αναζήτηση ταυτότητας και δικαίωσης. Τα τραγούδια του εξακολουθούν να συγκινούν, να εμπνέουν και να λειτουργούν ως πολιτιστικός φάρος, αποδεικνύοντας ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν μια κορυφαία καλλιτεχνική μορφή, αλλά και ένας μύθος άρρηκτα δεμένος με την ψυχή της Ελλάδας.

Συναυλία αφιέρωμα στον Καζαντζίδη ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Στη σκηνή ανέβηκαν οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης, οι οποίοι έφεραν ξανά στη ζωή μερικά από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη.

Με τις ερμηνείες τους, τα τραγούδια αυτά ξαναζωντάνεψαν την ιστορία ενός καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και συνέδεσε τη φωνή του με την ψυχή ολόκληρης μιας γενιάς. Η Κλαυδία άνοιξε μοναδικά τη βραδιά με ποντιακά τραγούδια για να τιμήσει την καταγωγή που μοιράζεται με τον θρυλικό ερμηνευτή. Ιδιαίτερα σχολιάστηκε, στις κερκίδες, η ερμηνεία του Χρήστου Μάστορα, που ήταν και ο “Καζαντζίδης” της βιογραφικής ταινίας “Υπάρχω”, σε σενάριο Κατερίνας Μπέη και σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Το στάδιο σείστηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ πολλοί επαίνεσαν και τον ερμηνευτή από την Κύπρο Γιάννη Διονυσίου.

Συναυλία αφιέρωμα στον Καζαντζίδη

«Υπάρχω», «Αγριολούλουδο», «Όποια Και Να ‘Σαι», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω», «Της Γερακίνας Γιος», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Ζιγκουάλα», «Εγώ Είμ’ Αητός», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Έξω Ντέρτια Και Καημοί», «Τσαμπάσιν», «Αυτή Η Νύχτα Μένει», «Το Ψωμί Της Ξενιτιάς», «Το Δικό Σου Αμάρτημα» και «Γυάλινος Κόσμος» είναι μερικά από τα τραγούδια που έκαναν το Καλλιμάρμαρο να πάλλεται και τους θεατές, όλων των ηλικιών και από όλα τα μέρη της Ελλάδας, να γίνουν μια φωνή.

Εκτός από τις εξαιρετικές solo ερμηνείες των καλλιτεχνών, στη σκηνή παρουσιάστηκαν μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο – Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό – Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα – Στέλιο Διονυσίου και Νεφέλη Φασούλη – Γιάννη Διονυσίου.

Η βραδιά «έκλεισε» πανηγυρικά με τους καλλιτέχνες να τραγουδούν όλοι μαζί δύο εμβληματικά ελληνικά τραγούδια. Το «Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή» της τεράστιας Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και το «Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου», το τραγούδι των Μίκη Θεοδωράκη – Δημήτρη Χριστοδούλου, που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1961 με ερμηνευτή τον Στέλιο Καζαντζίδη, φωνητικά τη Μαρινέλλα και μπουζούκι τον Χιώτη.

Συναυλία αφιέρωμα στον Καζαντζίδη ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Η μουσική και τα τραγούδια της βραδιάς συνοδεύτηκαν από ένα υψηλών προδιαγραφών οπτικό θέαμα, με μοναδικούς φωτισμούς και σύγχρονα εφέ με τη χρήση AI. Κάποια από τα τραγούδια – στο πρώτο μέρος της βραδιάς – συνοδεύτηκαν από παλιές φωτογραφίες του Στέλιου Καζαντζίδη και πληροφορίες για τη ζωή του, ζωντανεύοντας μπροστά μας την ιστορία ενός από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού.

Συναυλία αφιέρωμα στον Καζαντζίδη Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Την καλλιτεχνική διεύθυνση έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Μαέστρος ήταν ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης και σολίστ ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι). Σε ρόλο αφηγητή ο Θοδωρής Αθερίδης.

Τη συναυλία «Στέλιος» παρακολούθησε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας. Τα έσοδα της συναυλίας, που ηχογραφήθηκε και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε album από την Panik, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.