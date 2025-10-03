Έκπληξη στο Καλλιμάρμαρο: Robbie Williams και Laura Pausini με τον ύμνο της FIFA

Ο Robbie Williams και η Laura Pausini τραγούδησαν στο Καλλιμάρμαρο τον ύμνο της FIFA με τίτλο “Desire”.

Εκείνος είναι ο “Βασιλιάς της Διασκέδασης” και εκείνη είναι η Ιταλίδα superstar του “La Solitudine” και του “Strani Amori”. Ο Robbie Williams και η Laura Pausini συναντήθηκαν σε ένα τραγούδι και αυτή ήταν η έκπληξη που μας έκανε ο σταρ στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Robbie μας είπε ότι η εμφάνισή τους μαγνητοσκοπήθηκε και εικόνες από το Καλλιμάρμαρο με τα φωτεινά κινητά μας “αστέρια” θα ταξιδέψουν στον κόσμο… γιατί θα γίνει βιντεοκλίπ. [Τώρα μέσα σε όλα τα χιουμοριστικά σχόλια που έκανε ο Robbie σε όλη τη βραδιά ελπίζουμε να ήταν αλήθεια!]

Το τραγούδι λέγεται “Desire” είναι ο νέος επίσημος ύμνος της FIFA και το παρουσίασαν οι δυο τους στην έναρξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων FIFA 2025.

Ο Βρετανός τραγουδιστής είναι επίσημος Πρέσβης Μουσικής της FIFA και συνέθεσε το “Desire” μαζί με τους συνεργάτες του Karl Brazil, Owen Parker και Erik Jan Grob.

Γραμμένο και ηχογραφημένο από τον Robbie, το «Desire» θα είναι ο επίσημος ύμνος της FIFA για όλα τα τουρνουά της παγκοσμίως και θα παίζεται πριν από κάθε αγώνα, καθώς οι παίκτες παρατάσσονται πριν από τη σέντρα…

Ο Robbie έχει σχολιάσει σχετικά: «Η μουσική και το ποδόσφαιρο φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά από οτιδήποτε άλλο, οπότε νιώθω τεράστια τιμή που είμαι ο Επίσημος Πρέσβης Μουσικής της FIFA. Το να παρουσιάσω το ‘Desire’ μαζί με τη Laura στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων FIFA και να μοιραστώ αυτή τη στιγμή με τους φιλάθλους στο στάδιο αλλά και με όσους παρακολουθούν από το σπίτι τους σε όλο τον κόσμο, θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή. Και είναι μόνο η αρχή· ανυπομονώ που το τραγούδι μου θα γίνει μέρος μερικών από τα αγαπημένα μου ποδοσφαιρικά τουρνουά της FIFA τα επόμενα χρόνια».

Η Laura δήλωσε: «Είναι τιμή για μένα να με καλέσουν να συμμετάσχω μαζί με τον Robbie Williams και να εμφανιστώ στο τραγούδι ‘Desire’, που γράφτηκε από τον Robbie. Το τραγούδι είναι εκπληκτικό, πραγματικά συγκινητικό. Είναι όνειρο να βρίσκομαι μαζί του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων FIFA. Από όταν ήμουν μικρό κορίτσι στην Ιταλία θυμάμαι την ένταση και το πάθος για το ποδόσφαιρο στη χώρα μου. Το να μπορώ να εμφανιστώ ζωντανά με τον Robbie Williams μπροστά σε παθιασμένους ποδοσφαιρόφιλους και να με ακούσουν μουσικόφιλοι σε όλο τον κόσμο θα είναι πραγματικά καταπληκτικό».