Robbie Williams: Απόψε η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο – Δρομολόγια μετρό και ανησυχία για τη βροχή

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της συναυλίας του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο γίνουν πολύ έντονες και δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της, θα υπάρξει έγκαιρα ανακοίνωση, λένε οι διοργανωτές.

Η Αθήνα ετοιμάζεται για μια βραδιά με τον Robbie Williams (Ρόμπι Γουίλιαμς) στο Καλλιμάρμαρο, με τον καιρό όμως να βάζει τις δικές του… νότες αβεβαιότητας. Ο Βρετανός σταρ της ποπ αναμένεται να εμφανιστεί απόψε για πρώτη φορά στον ιστορικό χώρο, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, ωστόσο οι προβλέψεις για βροχές έχουν αναστατώσει το κοινό.

Η διοργανώτρια εταιρία Detox Events διαβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της ότι «η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά», διευκρινίζοντας πως μόνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων θα υπάρξει ακύρωση του Robbie, με σχετική ενημέρωση μέσω site, social media και ΜΜΕ.

Παράλληλα λόγω της συναυλίας ανακοινώθηκε παράταση στο ωράριο λειτουργείας του μετρό σήμερα (02.10.2025). Η ΣΤΑΣΥ αποφάσισε να επεκτείνει το ωράριο των γραμμών 2 και 3 του μετρό ώστε όσοι τυχεροί δουν από κοντά τον Robbie Williams να μπορούν να επιστρέψουν με άνεση στο σπίτι τους. Συγκεκριμένα, οι 2 γραμμές του μετρό θα λειτουργήσουν έως και τις 02:00 τα ξημερώματα. Τα υπόλοιπα μέσα θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγια τους κανονικά.