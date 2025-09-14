Η εξομολόγηση της Άννας Βίσση: Όταν έστησε τον Νίκο Καρβέλα στο πρώτο τους ραντεβού

Η Άννα Βίσση συγκίνησε στο Καλλιμάρμαρο με την εξομολόγηση για το πρώτο της ραντεβού με τον Καρβέλα, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη ιστορία τους.

Το περιμέναμε όλοι. Δεν εξέπληξε κανέναν. Η Άννα Βίσση έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, με περισσότερους από 60.000 θεατές να την αποθεώνουν το βράδυ του Σαββάτου, 13 Σεπτεμβρίου. Και ήταν όλοι εκεί. Γνωστοί και άγνωστοι, επίσημοι καλεσμένοι και, φυσικά, ο λαός της. Ο κόσμος που εδώ και δεκαετίες τη λατρεύει, την ακολουθεί πιστά και την έχει “βαφτίσει” η Απόλυτη.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήρθε όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Νίκος Καρβέλας. Πέρσι έλειπε, φέτος όμως ήταν εκεί. Το θρυλικό αυτό μουσικό ζευγάρι, αγκαλιασμένο ξανά, έδωσε στον κόσμο μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη. Μαζί, όπως πάντα, να πιάνουν τον παλμό του κοινού και να θυμίζουν γιατί η μουσική τους συνδέθηκε με τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων.

Η κοινή τους στιγμή στη σκηνή ήταν από τις πιο συγκινητικές της βραδιάς.

«Εκείνος έγραφε κι εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε. Δεν μπορώ να τον βλέπω να κάθεται σε αυτό το στάδιο. Θα σε περιμένω όσο κι αν χρειαστεί, Νίκο Καρβέλα» είπε με σπασμένη φωνή η Άννα Βίσση. Και ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, ξετυλίγοντας το νήμα της πρώτης τους γνωριμίας:

«Δώσαμε ραντεβού κάπου το ’73, το ’74, δεν θυμάμαι ακριβώς, για να γνωριστούμε. Με φλέρταρε. Είχα αργήσει, θυμάμαι, δέκα λεπτά και τσαντίστηκε. Μου λέει: “Δεν με στήνουν εμένα”».

Ο Νίκος Καρβέλας, εμφανώς συγκινημένος, πήρε τον λόγο και μίλησε για τη γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή και την πορεία του:

«Αν δεν υπήρχε η Άννα… Επειδή εγώ είμαι περίεργο παιδί και ατίθασο και δεν τα βγάζω πέρα με την ανθρώπινη βλακεία. Αν δεν υπήρχε η Αννούλα, δεν θα με είχατε γνωρίσει ποτέ. Αυτό είναι βέβαιο».

Σαν προσωπική εξομολόγηση εκείνος της χάρισε εκτός προγράμματος το «Μη μου πάθεις τίποτα», κάνοντας το Καλλιμάρμαρο να σείεται από χειροκροτήματα.

Μια δημόσια παραδοχή με τον κόσμο να αποθεώνει το θρυλικό δίδυμο που, ακόμα και μετά από δεκαετίες, εξακολουθεί να μοιράζεται σκηνές αληθινής αγάπης, αφοσίωσης και δημιουργίας.