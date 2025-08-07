Η Ικαρία έχει το φεστιβάλ της: Τόπος χωρίς ωράριο, μουσική χωρίς όρια

Ikaria State of Mind: Αναπάντεχα δρώμενα, ηχητικές αγρυπνίες, εργαστήρια, προβολές, DJ set και μουσικά ηλιοβασιλέματα που συμβαίνουν όταν είναι η ώρα.

Το Ikaria State of Mind επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην Ικαρία, από τις 9 έως τις 23 Αυγούστου, όχι ως ένα φεστιβάλ με αυστηρό πρόγραμμα, αλλά ως μια σειρά οργανικών συμβάντων που ξεπηδούν μέσα από τον ίδιο τον ρυθμό του νησιού.

Μακριά από τις νόρμες των κλασικών διοργανώσεων, το ISOM 2025 προτείνει μια εναλλακτική συνθήκη συνάντησης: χωρίς αυστηρό χρονοδιάγραμμα και χωρίς άκαμπτες προσδοκίες. Με σημείο αναφοράς το τοπίο, την κοινότητα και τη ροή της Ικαρίας, κάθε εκδήλωση αναδύεται αυθόρμητα — εκεί που συναντιέται ο ήχος με τη σιωπή, ο λόγος με τη μνήμη, το παρόν με το συλλογικό βίωμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ηχητικές αγρυπνίες, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις και λογοτεχνικά εργαστήρια, κινηματογραφικές βραδιές, περιηγήσεις και μοναδικά μουσικά ηλιοβασιλέματα, ενώνοντας δημιουργούς και κοινό σε ένα ζωντανό οικοσύστημα πολιτιστικής συνεύρεσης.

Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν καλλιτέχνες και δημιουργοί όπως οι Στρατής Γαλανός, Blip (Yorgos Stenos & Yorgos Stavridis), Marios Visvikis, Alexis Retsis, Serafim Tsotsonis & Angeliki Tsotsoni, Ilias Gianniris,Constantinos Kyprianou, Dimitris Papaioannoυ και συλλογικότητες όπως το Anima Cyprus, Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Animation, Ottawa Animation Festival και το Glorious Grapes, καθώς και αναγνωρισμένοι DJs από το ISOM Collective.

Το ISOM επιλέγει να μην “εμφανίζεται” απλώς, αλλά να αναπτύσσεται φυσικά – σαν να ήταν πάντα εκεί. Εναρμονισμένο με το νησί και την κοινότητά του, δεν επιδιώκει εντυπωσιασμούς, αλλά βαθύτερες συναντήσεις: σε παραλίες, σε παλιά σχολεία, στο λιμάνι του Ευδήλου, σε μοναστήρια και σκιερές πλαγιές, από το Καραβόσταμο ως την Αγγελολιβάδα. Πάντα λίγο «πριν» ή λίγο «μετά» και πάντα την κατάλληλη στιγμή.

Το Ikaria State οf Mind δεν είναι ένα ακόμα φεστιβάλ αλλά μια συνθήκη ζωής, ένα ένα νησιώτικο tempo, μία αγκαλία για όσους δεν βιάζονται.