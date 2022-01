Η "ρευστή" επιστροφή του Ludovico Einaudi - Αυτός και το πιάνο του

Χωρίς ακόμη να έχει κάτσει η “σκόνη” από τον θρίαμβο των soundtrack των ταινιών “Nomadland” και “The Father” που σάρωσαν στα κινηματογραφικά βραβεία, ο διάσημος συνθέτης και πιανίστας Ludovico Einaudi κυκλοφορεί το Underwater, το πρώτο του νέο σόλο άλμπουμ για πιάνο εδώ και 20 χρόνια.

Το Underwater “γεννήθηκε” μέσα στο lockdown, αξιοποιώντας έτσι τη σπάνια και πολύτιμη ευκαιρία να συνθέσει κομμάτια στην πιο αγνή και οικεία τους μορφή: μόνο αυτός και το πιάνο του. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 νέα κομμάτια για σόλο πιάνο, που αναδεικνύουν υπέροχα το μοναδικό μουσικό του στυλ. Ο ίδιος αναφέρει για το έργο του: “Ήρθε φυσικά, περισσότερο από ποτέ. Ένιωσα μια αίσθηση ελευθερίας να εγκαταλείψω τον εαυτό μου και να αφήσω τη μουσική να κυλήσει διαφορετικά. Δεν είχα φίλτρο ανάμεσα σε εμένα και σε αυτό που έβγαινε από το πιάνο. ένιωθε πολύ αγνό. Ο τίτλος Underwater είναι μια μεταφορά – είναι μια έκφραση μιας πολύ ρευστής διάστασης, χωρίς εξωτερικές παρεμβολές”.

Το “Underwater” είναι ένα μανιφέστο για τη ζωή και μια δήλωση για αυτή την εποχή όπου ο κόσμος γύρω μας υπήρξε ήσυχος και σιωπηλός. Περιγράφει μουσικά έναν χώρο όπου μπορείς να «επιπλέεις» χωρίς όρια και να στοχάζεσαι ελεύθερα. Όπως όλες οι δουλειές του, έτσι και αυτή προκαλεί μία μοναδική αίσθηση μελωδίας και ρυθμού και δημιουργεί μοναδικά συναισθήματα σε όλη την διάρκεια της ακρόασης της μουσικής του.

Βρείτε και ακούστε τo “Underwater” ψηφιακά: https://ludovicoeinaudi.lnk.to/UnderwaterGREPR

Ποιος είναι ο Ludovico Einaudi



Ο Ludovico γεννήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας και σπούδασε στο Ωδείο του Μιλάνου πριν συνεχίσει τις σπουδές του με τον Luciano Berio, έναν από τους πιο σημαντικούς avant-garde συνθέτες του εικοστού αιώνα. H καριέρα του ξεκίνησε με μία σειρά από αναθέσεις μεγάλου κύρους για ιδρύματα όπως το USA’s Tanglewood Festival και το Paris’ IRCAM, αλλά στράφηκε μακριά από ότι φαινόταν μία λαμπερή κλασική καριέρα για να δημιουργήσει την δική του πορεία, που του έδωσε την ελευθερία να ‘συμβιβάσει’ τις ευρείες και αντικρουόμενες επιρροές του. Σύντομα άρχισε να ενσωματώνει στις συνθέσεις του διαφορετικά μουσικά είδη και στιλ όπως pop, rock, world και folk μουσική.

Ο Ludovico έγινε γνωστός σε ένα ευρύ κοινό, από τα κομμάτια του που συμπεριλήφθηκαν στα soundtracks των πρόσφατων ταινιών «Intouchables» και «I’m Still Here», αλλά και στην τηλεοπτική μεταφορά του «Doctor Zhivago», στο «This is England» και «Acquario» (όπου κέρδισε το Grolla D’oro για το Best Soundtrack) και πρόσφατα τα πολυβραβευμένα “Nomadland” και “Father”.

