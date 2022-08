"Η σκέψη μας στον Charlie": Ο Mick Jagger θυμάται τον Watts στην πρώτη επέτειο του θανάτου του

Ο Charlie Watts πέθανε σε ηλικία 80 ετών στις 24 Αυγούστου του 2021, με σύσσωμο τον κόσμο της μουσικής να τον αποχαιρετά με διθυραμβικά μηνύματα αγάπης. Ο θρυλικός κιθαρίστας των Rolling Stones έφυγε από τη ζωή ειρηνικά σε νοσοκομείο του Λονδίνου, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

O Βρετανός μουσικός Charlie Watts ήταν, εκτός των άλλων, ένας μαχητής της ζωής καθώς είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο στον πνεύμονα με τον οποίο διαγνώστηκε το 2004. Ο Γουότς, γεννημένος στο Λονδίνο στις 2 Ιουνίου του 1941, ήταν ντράμερ των Stones από το 1963 και έζησε μαζί τους όλες τις πολύ μεγάλες στιγμές του συγκροτήματος. Οι Rolling Stones επέστρεψαν στη σκηνή και συνέχισαν τις ζωντανές εμφανίσεις τους με τον Steve Jordan να παίρνει τη θέση του Τσάρλι στα ντραμς.

Σήμερα (24 Αυγούστου) ο Μικ Τζάγκερ δεν ξεχνά τον καλό του φίλο! Ο frontman των Stones μοιράστηκε στα social ένα βίντεο με μονταρισμένες εικόνες του Γουότς από όλα τα χρόνια της κοινής τους πορείας. Στο κλιπ ακούγεται το κομμάτι των Stones, “Till The Next Goodbye” (από το άλμπουμ "It's Only Rock 'n Roll" του 1974), ενώ ακούγεται και η φωνή του Τζάγκερ.

“Μου λείπει ο Τσάρλι γιατί είχε φοβερή αίσθηση του χιούμορ. Και βρισκόμασταν εκτός μπάντας…περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί και είχαμε ενδιαφέρουσες στιγμές. Αγαπούσαμε τον αθλητισμό: πηγαίναμε για ποδόσφαιρο, πηγαίναμε σε παιχνίδια κρίκετ, και είχαμε άλλα ενδιαφέροντα εκτός από τη μουσική. Αλλά φυσικά μου λείπει ο ίδιος ο Τσάρλι πολύ”.

Στη λεζάντα ο Μικ Τζάγκερ έγραψε: “Σκέφτομαι (σκεφτόμαστε) τον Τσάρλι σήμερα”.

Οι The Rolling Stones πρόσφατα γιόρτασαν με μια περιοδεία τα 60 χρόνια του συγκροτήματος, κάνοντας και δύο μεγαλειώδεις εμφανίσεις στο BST Hyde Park στο Λονδίνο. Και ενώ όλοι αναρωτιούνται πού βρίσκει τόση ενέργεια ο αεικίνητος 78χρονος Μικ Τζάγκερ, ο κιθαρίστας Κιθ Ρίτσαρντς αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα δουλεύει πάνω σε νέο υλικό το οποίο ίσως ηχογραφηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. “Θα παίζουμε πολύ μπάσο” είπε στην “The Daily Star” τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με το NME.



