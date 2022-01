Jeremy: Η διπλή τραγωδία πίσω από το τραγούδι - ύμνο των Pearl Jam

Ήταν 8 Ιανουαρίου του 1991, όταν ο 15χρονος Jeremy Delle έστρεφε το πιστόλι του προς τα πάνω του και αυτοκτονούσε μέσα στην τάξη του και μπροστά στους συμμαθητές του, στο Richardson High School του Τέξας. Η είδηση έδωσε το έναυσμα στον Eddie Vedder για να γράψει το κομμάτι Jeremy, ένα από τα πιο εμβληματικά των Pearl Jam.

O Jeremy Delle αποφάσισε να δώσει τέλος στην ίδια του τη ζωή για να "εκδικηθεί" με αυτό τον τρόπο τους μαθητές που τον κακοποιούσαν. Ο Eddie Vedder διάβασε τη τραγική είδηση στη Dallas Morning News. "Επειδή είχε αργήσει στο μάθημα, η καθηγήτριά του τον έστειλε στον διευθυντή για να επιστρέψει με έγγραφη άδεια παρακολούθησης. Ωστόσο, εκείνος επέστρεψε με ένα περίστροφο στο χέρι. Στάθηκε στη μέση της τάξης και είπε: "Κυρία, πήρα αυτό που πραγματικά ήθελα", έστρεψε το όπλο στο στόμα του και αυτοπυροβολήθηκε". Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας σχολίασε πως δεν γνώριζαν από που μπορεί να προμηθεύτηκε το όπλο ο Delle, ενώ ανέφεραν πως "δεν είχαμε ενδείξεις ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο μέσα στο σχολείο". Πρόσθετε δε, πως ο 15χρονος είχε χάσει αρκετά μαθήματα με μη δικαιολογημένες απουσίες. Κανείς ωστόσο δεν τοποθετήθηκε σχετικά με το bullying που αποδείχθηκε πως είχε υποστεί ο Delle.

ADVERTISING

Σε συνέντευξή του το 91, ο Vedder είχε δηλώσει πως η ιστορία του Delle τον άγγιξε αμέσως, καθώς του θύμισε έναν δικό του συμμαθητή που είχε ένα παρόμοιο επεισόδιο. "Το παιδί αυτό είχε "φρικάρει" εντελώς και μια μέρα ήρθε στο σχολείο με ένα περίστροφο. Πυροβόλησε ένα ενυδρείο". Ένα χρόνο αργότερα, ο Vedder θυμόταν να είχε συγκρουστεί με αυτό το παιδί.

Το ομώνυμο κομμάτι ήταν το τρίτο single από το σπουδαίο άλμπουμ των Pearl Jam, "Ten", και κυκλοφόρησε μετά τα "Alive" και "Even Flow". Το τέταρτο single ήταν το "Oceans", το οποίο δεν είχε την ίδια επιτυχία, ωστόσο ήταν το μοναδικό single του δίσκου που κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία. B-side ήταν το "Yellow Ledbetter" που δεν μπήκε ποτέ σε δίσκο του συγκροτήματος.

Η ηχογράφηση του τραγουδιού διήρκεσε ένα μήνα. Το κομμάτι ξεκινάει με 12χορδο μπάσο και "χτίζεται" με τρεις κιθάρες.

Τα πλάνα του βίντεο κλιπ γυρίστηκαν σε μια απωθήκη σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά του Λονδίνου. Σκηνοθεσία ανέλαβε ο Mark Pellington, ο οποίος είχε γυρίσει και το κλιπ για το "Rooster" των Alice in Chains, ενώ ήταν και σκηνοθέτης της σειράς Cold Case.

Σε συνέντευξή του για το songfacts, o Pellington θυμόταν: "Στην αρχή δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία στο κομμάτι. Ωστόσο όταν έμαθα την ιστορία πίσω από αυτό, θυμήθηκα πράγματα από τη δική μου παιδική ηλικία, σκουπίδια εκείνης της εποχής και μπόρεσα να συνδεθώ μαζί του. Τα γυρίσματα έγιναν στο Λονδίνο. Θυμάμαι πως ο Eddie το ζούσε πολύ έντονα, θυμάμαι να ερμηνεύει μπροστά στη κάμερα με πολύ πάθος και συγκίνηση. Η υπόλοιπη μπάντα ήταν σαν να λέει "δεν θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτό", έτσι κινηματογράφησα στιγμές των προσώπων τους, και εκείνους απλά να περιφέρονται στο χώρο".

Το 1993, το βίντεο του "Jeremy" κέρδισε τέσσερα βραβεία στα MTV Video Music Awards. Βίντεο κλιπ της χρονιάς, Best Group Video, Best Metal/Hard Rock Video, και καλύτερης σκηνοθεσίας.

Στο τέλος των μη λογοκριμένων πλάνων, βλέπουμε τον ηθοποιό που υποδύεται τον 15χρονο Jeremy, να μπαίνει στη τάξη, να πετά ένα μήλο προς τη καθηγήτριά του και να φέρνει το όπλο στο στόμα του. Το αίμα του πέφτει πάνω στους συμμαθητές του που προσπαθούν να μη δουν τη σκηνή. Το MTV ανάγκασε τη παραγωγή να κόψει τη σκηνή στην οποία το όπλο εικονίζεται στο στόμα του παιδιού. "Αυτό δεν πήγε καθόλου καλά", αναφέρει ο Pellington, "γιατί το κοινό νόμιζε πως ο μικρός βγάζει το πιστόλι και το στρέφει προς τα άλλα παιδιά, κάτι το οποίο ήταν εντελώς λάθος. Ήταν μια παρερμηνεία που συνέδεε τον "Jeremy" με σχολικούς πυροβολισμούς, ήταν τεράστια σύγχυση".

Πρωταγωνιστής ήταν ο τότε 12χρονος Trevor Wilson, ο οποίος επιλέχθηκε μεταξύ άλλων 200 αγοριών. Ήταν η πρώτη του επαγγελματική δουλειά ως ηθοποιός. Παρότι όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω του, ο Wilson αποφάσισε να μη συνεχίσει με την υποκριτική. Έπιασε δουλειά στα Ηνωμένα Έθνη και έχασε τη ζωή του σε ηλικία 36 ετών, όταν πνίγηκε στο Πουέρτο Ρίκο. Για πολλούς είναι η πιο χαρακτηριστική φυσιογνωμία της grunge, που δεν υπήρξε ποτέ σε μπάντα, μαζί φυσικά με τον Spencer Elden του Nevermind των Nirvana.

Όπως είχε δηλώσει η μητέρα του, οι Pearl Jam συνέχισαν να επικοινωνούν με τον Wilson και του εξασφάλιζαν εισιτήρια για όλες τις εμφανίσεις τους, όποτε ο ίδιος ήθελε να τους δει.

Οι Pearl Jam δεν κυκλοφόρησαν άλλο βίντεο κλιπ για τα επόμενα έξι χρόνια. Αποφάσισαν πως τα βίντεο "μειώνουν" την αξία της μουσικής τους, καλώντας τους φανς να τους δουν στις live εμφανίσεις τους. Επόμενο βίντεό τους ήταν μάλιστα εκείνο για το "Do The Evolution", το οποίο ήταν μια animation δουλειά του Todd McFarlane, δημιουργού του Spawn.

Στο 3:30 του βίντεο του Jeremy, απεικονίζονται τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης με τα χέρια πάνω στη καρδιά σε ένδειξη αφοσίωσης, και στη συνέχεια κάνουν τον ναζιστικό χαιρετισμό, σκηνή που αποτελούσε σχόλιο για το σχολικό σύστημα των ΗΠΑ και τον συντηρητικό του χαρακτήρα.

Στον πίνακα της τάξης, αναγράφονται τα εξής μηνύματα: “anxiety disorders,” “environmental stress,” “hereditary factors.”

Το 1996, ο Barry Loukaitis, ένας 14χρονος μαθητής στη Washington, σκότωσε δύο μαθητές και έναν καθηγητή μέσα στο σχολείο του. Ο δικηγόρος που τον ανέλαβε είπε πως ο Loukaitis "εμπνεύστηκε" από το βίντεο του Jeremy το οποίο προβλήθηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ο ίδιος ο Vedder έχει δηλώσει πως τόσο το Jeremy όσο και το "Why Go", αφορούν το ίδιο θέμα. Την έλλειψη γονικής προσοχής.

Το 2018, η μητέρα του Jeremy, Wanda Crane, μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως. Περιέγραψε το παιδί της σαν ένα κοινωνικό παιδί, φιλικό με πολλά ταλέντα. Όπως δήλωσε, δεν ήταν το απομονωμένο παιδί που απεικονίζεται στο κλιπ των Pearl Jam. Μια συμμαθήτριά του, η Brittany King, δήλωσε μετά από χρόνια πως το κλιπ των Pearl Jam της προκαλούσε εκνευρισμό. "Απογοητεύτικα με αυτό το κομμάτι. Σκέφτηκα, δεν μπορείς να γνωρίζεις την αλήθεια, δεν ήσουν εκεί. Η ιστορία που λένε, δεν είναι αληθής".

Στη πραγματικότητα, οι γονείς του 15χρονου, ο Joseph Delle και η Wanda Crane, είχαν χωρίσει και ο Jeremy ζούσε με τον πατέρα του. Ο Vedder παραδέχθηκε τελικά ότι σκέφτηκε μόνος του ότι ο Jeremy ήταν παραμελημένος από τους γονείς του, χωρίς να τους έχει μιλήσει ποτέ.

Το 2014, ο σκηνοθέτης του Jeremy, Mark Pellington, ανέλαβε τη σκηνοθεσία των βίντεο για το Coalition Against Gun Violence. Για τον ίδιο, το νόημα του κλιπ, ήταν και είναι να τονίσει τα δεινά της οπλοκατοχής.

Μιλώντας στον New Yorker ανέφερε πως αν έκανε ξανά το βίντεο, θα εστίαζε περισσότερο στο όπλο καθεαυτό. "Ναι, θα εστίαζα στο όπλο. Αυτή θα ήταν η κατάλληλη λήψη για να περάσει το σωστό μήνυμα".

Η μη λογοκριμένη εκδοχή του βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν ένα χρόνο, ανήμερα της National Gun Violence Awareness Day (Εθνική Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Βία).

"Η αύξηση της ένοπλης βίας, από το ντεμπούτο του “Jeremy” έως σήμερα, είναι εντυπωσιακή. Δώσαμε στη δημοσιότητα τη μη λογοκριμένη εκδοχή του βίντεο, η οποία δεν ήταν διαθέσιμη το 1992 λόγω των κανόνων λογοκρισίας στην τηλεόραση" ανέφεραν, σε ανακοίνωσή τους, οι Pearl Jam. "Μπορούμε να αποτρέψουμε θανάτους που προκαλούνται είτε από μαζικές ένοπλες επιθέσεις, είτε από απογοήτευση, είτε από επιβολή του νόμου, είτε λόγω ατυχήματος". Συνέδεαν μάλιστα την ένοπλη βία με το κίνημα Black Lives Matter. "Oι Μαύροι Αμερικανοί έχουν δέκα φορές περισσότερες πιθανότητες από ό,τι οι Λευκοί Αμερικανοί να πεθάνουν σε περιστατικά ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλου όπλου".

Οι στίχοι του κομματιού

At home drawing pictures

Of mountain tops

With him on top

Lemon yellow sun

Arms raised in a V

And the dead lay in pools of maroon below

Daddy didn't give attention

Oh, to the fact that mommy didn't care

King Jeremy the wicked

Oh, ruled his world

Jeremy spoke in class today

Jeremy spoke in class today

Clearly I remember

Pickin' on the boy

Seemed a harmless little fuck

But we unleashed the lion

Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast

How could I forget

And he hit me with a surprise left

My jaw left hurting

Dropped wide open

Just like the day

Oh, like the day I heard

Daddy didn't give affection, no

And the boy was something that mommy wouldn't wear

King Jeremy the wicked

Oh ruled his world

Jeremy spoke in class today

Jeremy spoke in class today

Jeremy spoke in class today

Try to forget this (try to forget this)

Try to erase this (try to erase this)

From the blackboard

Jeremy spoke in class today

Jeremy spoke in class today

Jeremy spoke in

Spoke in

Jeremy spoke in

Spoke in

Jeremy spoke in class today

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις