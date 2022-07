Judas Priest: 10 τραγούδια-ύμνοι των "Metal Gods" που έρχονται στο Release

Το Heavy metal δεν θα ήταν ίδιο χωρίς τους Judas Priest! Ελάχιστες μπάντες μπορούν να χαρακτηριστούν ως καθοριστικές για το είδος και μία από αυτές είναι η παρέα του Rob Halford.

Το Release Athens τους υποδέχεται την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 στην Πλατεία Νερού μαζί με ένα εντυπωσιακό show, σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη από greatest hits, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια στην κορυφή του σκληρού ήχου!

Οι Judas Priest δημιουργήθηκαν το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας και έμελλε να αλλάξουν για πάντα το πρόσωπο του heavy metal, με κλασικά τραγούδια που έχουν αντέξει έως σήμερα.

Λίγο πριν από ένα live που περιμένουμε με ανυπομονησία επιλέξαμε (αν και με… δυσκολία) δέκα τραγούδια που άλλαξαν τον χάρτη της σκληρής μουσικής και αναμένουμε να ακούσουμε στην ένταση που τους αρμόζει το βράδυ της Παρασκευής!

10 ιστορικά τραγούδια των Judas Priest

Το “Sentinel” είναι το κομμάτι που κλείνει την πρώτη πλευρά του “Defenders of the Faith” ή πιο σωστά, μια από τις καλύτερες πρώτες πλευρές στην ιστορία του metal. Η ερμηνεία του Halford και οι αξεπέραστες κιθάρες δικαίως έχουν χαρίσει στο “Sentinel” μια θέση στη λίστα με τα κορυφαία τους τραγούδια.

Το 1989 οι Judas Priest ψάχνουν drummer. Καταλήγουν στον Scott Travis των Racer X και αυτός μπαίνει στο στούντιο λες και εξαρτιόταν η ζωή του από αυτό. Το “Painkiller” κυκλοφορεί το 1990 και το ομώνυμο κομμάτι, με το εναρκτήριο drum solo του Travis, θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις κορυφαίες στιγμές των Θεών του Metal.

Το “Freewheel Burning” είναι από αυτά τα εναρκτήρια τραγούδια που σπάνια συναντάς στο ροκ. Άνοιγε το αριστουργηματικό “Defenders of the Faith” και το ρεσιτάλ του Halford εδώ είναι αξεπέραστο.

Ο Rob Halford έχει πει επανειλημμένα, πως ένα καλό τραγούδι μπορείς να το πάρεις και να το κάνεις ό,τι θες. Και οι Judas Priest ήξεραν πολύ καλά πως να κάνουν αναπάντεχες διασκευές.

Μια απ ’αυτές, η έξτρα ένταση που έδωσαν στο “The Green Manalishi (With The Pronged Crown)” που έγραψε ο μεγάλος Peter Green, λίγο πριν αφήσει τους Fleetwood Mac.

Οι Judas Priest συνεχίζουν τις φοβερές εμφανίσεις, και λίγες μέρες πριν αποθεώθηκαν στο Barcelona Rock Fest 2022 με μια ανεπανάληπτη setlist! Η συναυλία έκλεισε με τα κλασικά “Breaking the Law’’ και “Living After Midnight” και τον Glenn Tipton να ανεβαίνει και πάλι στη σκηνή μαζί τους. Ανατριχίλα!

Η θέση του "Victim of Changes" στο πάνθεον των τραγουδιών των Judas Priest είναι αδιαμφισβήτητη. Το μοναδικό θέμα προς συζήτηση είναι ποια είναι η καλύτερη live εκτέλεσή του.





Αν θα έπρεπε να συστήσεις σε κάποιον τους Judas Priest για πρώτη φορά, ξεκινάς εδώ. Το “You’ve Got Another Thing Coming” έχει όλα τα στοιχεία που έκαναν το γκρουπ να αντέξει στο χρόνο.

Ας δοκιμάσουμε να περιγράψουμε την αξεπέραστη δυάδα “The Hellion / Electric Eye”: η απόλυτη ορχηστρική εισαγωγή στην ιστορία του metal, η οποία καταλήγει σε ένα απ’τα πιο σημαντικά τραγούδια των Judas Priest. Βέβαια, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εδώ, πολύ απλά, έχουμε 5 λεπτά σπουδαίας μουσικής.

Στο “Hell Patrol”, η μπάντα ακούγεται πραγματικά «heavy» ενώ ο Rob Halford παραδίδει ένα δωρεάν σεμινάριο ερμηνείας -μια απ’τις πραγματικά σπουδαίες του στιγμές.

Είτε ακουστεί είτε όχι στην εμφάνισή τους στο Release, το τραγούδι "Beyond the Realms of Death" είναι μία δυναμική μπαλάντα από το άλμπουμ του 1978, "Stained Class". Η ερμηνεία του Rob Halford θεωρείται από τις καλύτερες στην ιστορία της μπάντας και τα σόλο της κιθάρας εμβληματικά. Πολλοί θεωρούν ότι είναι το καλύτερο κομμάτι του εν λόγω άλμπουμ των Judas Priest.



Info: Παρασκευή 15/7 στην Πλατεία Νερού. Μαζί τους, οι προκλητικοί Cradle of Filth, το supergroup των Dead Daisies και οι Black Soul Horde. Η προπώληση συνεχίζεται στο https://www.releaseathens.gr/event/judas-priest/ Διαθέσιμες και διήμερες προσφορές με κέρδος 20 ευρώ. https://www.releaseathens.gr/prosfores/.

