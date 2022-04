"Καλά νέα για την Ελλάδα" από τους Calexico - Επιστρέφουν στην Τεχνόπολη

Έλειψαν στο ελληνικό κοινό, αλλά δεν ξεχνούν τους καλούς τους "φίλους" και επιστρέφουν! Οι Calexico έρχονται ξανά στην Tεχνόπολη μετά από 22 ολόκληρα χρόνια και φέρνουν στη μνήμη την εκρηκτική εμφάνισή τους στη σκηνή με τους Mariachi Lus De Luna τον Σεπτέμβριο του 2000.

Στην τελευταία τους επίσκεψη στην Ελλάδα, το 2018, οι Calexico "σκόραραν" 2 sold out συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Σε απόλυτο συντονισμό με το κοινό δημιούργησαν μαγική ατμόσφαιρα γεμάτη εικόνες, μελωδίες, συγκίνηση. Αυτή φορά θα επισκεφθούν δυο ακόμη αγαπημένους τους σταθμούς, τη Θεσσαλονίκη, στις 26 Ιουλίου στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, στην οποία έχουν να εμφανιστούν από το 2015 και τη Λάρισα, στις 27 Ιουλίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ, που τους πρωτογνώρισε το καλοκαίρι του 2001 στο μίνι τουρ με τον Evan "lemonheads" Dandο.

ADVERTISING

Πολλά μεσολάβησαν και πολλά άλλαξαν από τότε. Η πανδημία δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα, αλλά τώρα η μουσική επιστρέφει, τα live πληθαίνουν και οι Calexico επιστρέφουν στην Ελλάδα πιο ώριμοι και πιο αισιόδοξοι.

Οι Calexico επιστρέφουν στον τόπο του "εγκλήματος" HOLLY ANDRES

Δείτε το μήνυμα του Joey Burns των Calexico για την Ελλάδα

«Γεια σας! Είμαι ο Joey από τους Calexico. Έχουμε καλά νέα για εσάς στην Ελλάδα! Ερχόμαστε για 3 συναυλίες! Στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Αθήνα. Θα σας δούμε σύντομα»

Αυτό το διάστημα κατόρθωσαν πολλά. Ο Βρετανός μύθος της μουσικής Robert Plant (Led Zepellin) μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της bluegrass country μουσικής Alison Krauss, διασκεύασε το "Quattro (World Drifts In)" του Joey Burns και του John Convertino, των Calexico δηλαδή, στο άλμπουμ "Raise the Roof".

Το Ιούνιο του 2019 οι Calexico και οι Iron & Wine του Sam Beam, έβγαλαν το "Years To Burn", το πρώτο τους κοινό άλμπουμ μετά τη συνεργασία του στο EP In the Reins. Και βρέθηκαν υποψήφιοι για δύο βραβεία Grammy –μία υποψηφιότητα για το Best Americana Album για το Years To Burn και μία για την Best American Roots Performance για το Father Mountain.

Το συγκρότημα που πήρε το όνομά του από την πόλη Calexico, στα σύνορα του Μεξικό με τη Καλιφόρνια, έρχεται από το Tucson της Αριζόνα, μετρώντας δεκαετίες καριέρας και με φανατικούς φίλους σε όλο τον κόσμο.

Η πόλη της Τουσόν απέχει ελάχιστα από τα σύνορα με το Μεξικό. Είναι φυσικό λοιπόν, οι ήχοι από τις κιθάρες, τα βιολιά και τις τρομπέτες των γειτονικών mariachi να έφταναν στα στέκια των Joey Burns και John Convertino την εποχή που αυτοί μεγάλωναν. Το 1996, όταν οι Calexico ξεκινούσαν, βρήκαν μουσικά στηρίγματα στην αμερικάνικη παράδοση, στις μουσικές που ακούγονταν στις επίπεδες πόλεις της αμερικάνικης μεθορίου, στους ήχους της απέραντης ερήμου και των ατελείωτων δρόμων.

Στις 8 Απριλίου 2022 κυκλοφόρησε το καινούργιο τους album, "El Mirador" HOLLY ANDRES

Το νέο άλμπουμ των Calexico, "El Mirador"

Στις 8 Απριλίου 2022 κυκλοφόρησε το καινούργιο τους album, "El Mirador", το δέκατο κατά σειρά και φωτεινότερο, στο οποίο συμμετέχουν ο Sergio Mendoza, η τραγουδίστρια - τραγουδοποιός Gaby Moreno από τη Γουατεμάλα, ο Ισπανός rocker Jairo Zavala, η ποιήτρια Pieta Brown που πρόσφερε δύο ποιήματα της και φυσικά ο Sam Beam των Iron & Wine. Το "El Mirador" είναι ένα ελπιδοφόρο καλειδοσκόπιο από ροκ, blusey επιρροές, κουβανέζικες κιθάρες και λατινοαμερικάνικες αναφορές.

Δημιουργήθηκε στο home studio του σταθερού συνεργάτη τους Sergio Mendoza στο Tucson της Αριζόνα – ένα καταφύγιο στον καιρό της πανδημίας. Εκεί δοκίμαζαν και πειραματίζονταν σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2021 για να δημιουργήσουν τελικά μία από τις πιο ιδιόρρυθμες και απροσδόκητες παραγωγές τους. "Παίζω με τους Calexico εδώ και 15 χρόνια περίπου και θαυμάζω τη συνεχή αναζήτηση του Joey και του John για νέους ήχους". "Μετά από τόσα άλμπουμ", προσθέτει, "είμαι πραγματικά περήφανος που καταφέραμε να πετύχουμε κάτι τόσο φρέσκο μαζί".

Σε αυτό συνενώνονται αγαπημένες αναμνήσεις από τα γνώριμα νοτιοδυτικά σκηνικά και τις χαρούμενες θορυβώδεις γειτονιές με μια συγκινητική ερωτική αναφορά προς τα ερημικά συνοριακά τοπία. Τα απόκοσμα.

"Το El Mirador είναι αφιερωμένο στην οικογένεια, στους φίλους και στην κοινότητα", λέει ο Joe Burns, τραγουδιστής, πολύ-οργανίστας και συνιδρυτής των Calexico.

"Η πανδημία ανέδειξε όλους τους τρόπους με τους οποίους χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, και η μουσική τυχαίνει να είναι ο δικός μου τρόπος να χτίζω γέφυρες και να ενθαρρύνω τη συμπερίληψη και τη θετικότητα. Αυτό συνοδεύεται από θλίψη και μελαγχολία αλλά η μουσική είναι αυτή που τελικά πυροδοτεί την αλλαγή και την κίνηση" προσθέτει ο ίδιος. "Το άλμπουμ προσπαθεί να μεταδώσει το ανοιχτό πνεύμα, τη δεκτικότητα και την ειλικρίνεια. Κοιτάξτε γύρω σας. Εάν βρίσκεστε στο Βορρά, χρειάζεστε και έναν Νότο για να ζήσετε σε ισορροπία. Αναπνέουμε όλοι μαζί".

Μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια κοινής μουσικής πορείας ο Joe Burns και ο John Convertino συνεχίζουν να προτείνουν νέους δρόμους.

Με το "El Mirador" αναδεικνύεται η πιο φωτεινή πλευρά του συγκροτήματος που θέλει να διαλύσει το ζόφο της πανδημίας και της απομόνωσης. Είναι πλούσιο και συμπεριληπτικό, διαπνέεται από επιρροές της cumbia, της mariachi και των πολύχρωμων και αταξινόμητων ήχων της νοτιοδυτικής αμερικάνικης υπαίθρου.

Στο "El Mirador" οι Calexico δεν αναμειγνύουν μόνο μουσικές αλλά και τις πολιτισμικές ψηφίδες, τις μοναδικές κοινωνικές και γλωσσικές διασταυρώσεις που συναντά κανείς στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού, σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα αλλά με απέραντες δυνατότητες. Ένας κόσμος των ανοιχτών οριζόντων.

Η μουσική τους είναι ένα κράμα από παραδοσιακούς latin ήχους (mariachi, conjunto, cumbia, tejano), μαζί με country, jazz και post-rock. Οι Calaexico είναι τόσο μοναδικοί και πρωτότυποι, που για αυτούς γεννήθηκε ο όρος στη μουσική "desert noir".

Ο τίτλος του άλμπουμ παραπέμπει στον πολιτισμό των Μάγια, πρόκειται για μια μεγάλη προ-κολομβιανή εγκατάσταση στη Γουατεμάλα. Άνθησε από τον 6ο αι π.Χ. και μέχρι τον 1ο αι. Στο κέντρο δεσπόζει το μνημειακών διαστάσεων "El Mirador" ένας πανύψηλος πύργος που επιθεωρεί και προστατεύει την περιοχή.

Αυτό είναι το "El Mirador", στέκεται ψηλά και σταθερά, εποπτεύει και επιθεωρεί, ένα θεωρείο, ένας φάρος στο σκοτάδι. Μας δείχνει το δρόμο της εσωτερικής αναζήτησης, το δρόμο της καρδιάς, μας καλεί να στοχαστούμε τους δεσμούς μας με τη Γη και τους ανθρώπους της και φωτίζει με αισιοδοξία το μονοπάτι προς τα εμπρός.

Μετά από τόσα χρόνια στο δρόμο, η μουσική των Calexico παραμένει χωρίς σύνορα, ρομαντική, που κοιτά πάνω και πέρα από τον ορίζοντα σε αναζήτηση της νέας τους περιπέτειας.

Με την μπάντα σε πλήρη σύνθεση, όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους στις βαλίτσες τους και ένα νέο δυνατό αισιόδοξο άλμπουμ, οι Calexico πραγματώνουν το όνειρο κάθε καλλιτέχνη, και ετοιμάζονται να μας ταξιδέψουν σε μια βραδιά αγάπης, λυρισμού και χαρμόσυνης μελωδίας στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Αθήνα.

Info για τα εισιτήρια των Calexico

Η προπώληση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Θεσσαλονίκη: Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 25 - 27, Σταυρούπολη. Τιμές Εισιτηρίων Θεσσαλονίκης: Early bird: 28 ευρώ, Α' στάδιο Προπώλησης: 32 ευρώ, Τελικό στάδιο προπώλησης: 35 ευρώ, Προπώληση viva.

Λάρισα: Δημοτικό Κηποθέατρο ΑΛΚΑΖΑΡ, Γρ. Λαμπράκη 15. Τιμές Εισιτηρίων Λάρισας: Άνω διάζωμα A και Γ: 25 ευρώ, Β: 30 ευρώ, Κάτω διάζωμα Α και Γ: 28 ευρώ, Β: 30 ευρώ, Προπώληση viva.

Αθήνα: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 - Γκάζι, Αθήνα. Τιμές Εισιτηρίων Αθήνας: Α' στάδιο προπώλησης: 33 ευρώ, Τελικό στάδιο προπώλησης: 38 ευρώ, Καθήμενοι σε ειδική περιοχή: 55 ευρώ. Προπώληση viva.

Σημεία Προπώλησης: Ηλεκτρονικά: viva.gr, Τηλεφωνικά: 11876, Σε όλα τα Viva Spots, Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni's, αθηνόραμα.gr, Δίκτυο Public.





Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις